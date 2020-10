FREDSPRISVINNER: – På mange måter driver årets fredsprisvinner med symptombehandling. Men skal organisasjonen lykkes, må noen ta fatt i de bakenforliggende årsakene til sult. Og de er ofte menneskeskapt, skriver kronikkforfatteren. Bildet er fra Sør-Sudan. Foto: Goran Tomasevic / X90012

Årets fredspris er ikke ukontroversiell

De er igjen når resten av oss må dra, de driver verdens største humanitære operasjoner, og et eget flyselskap. Men også matvarehjelp kan være omstridt.

MAREN SÆBØ, skribent og Afrika-kjenner

Når man illustrerer saker om Verdens matvareprogram så gjør man det gjerne med bilder av flydropp. Store hvite transportfly av den russiske typen, som slipper tonnevis med matvarer over en konfliktsone. Men de er heldigvis sjelden, flydropp av mat er siste utvei når situasjonen på bakken er så ustabil at man ikke kan lande.

Verdens matvareprogram ble stiftet i 1961, etter en tale av tidligere general og president Dwight Eisenhower i FNs generalforsmaling året før. Formålet var en organisasjon som kunne organisere og koordinere øyeblikkelig matvarehjelp i en krise. Noen måneder senere fikk organisasjonen sin ilddåp etter et jordskjelv i Iran. Senere ble organisasjonens mandat utvidet, i tillegg til øyeblikkelig hjelp skulle organisasjonen motvirke sult og underernæring, de første skolematprogrammene ble initiert i Togo alt i 1963

Men det er katastrofehjelpen organisasjonen er mest kjent for. Under sultkatastrofen i Etiopia (1983-85) ledet WFP hele 87 operasjoner. Noen år senere koordinerte de Operation Lifeline Sudan (OLS). Den største, og lengstvarende humanitære operasjonen til dags dato, leverte matvarer og annen hjelp til områder i søndre Sudan mellom 1989 og 2005. Ofte ved hjelp av flydropp.

Men verken i Etiopia eller Sudan var denne type hjelp ukontroversiell. Rett nok var Etiopia rammet av tørke, men matvarekrisen i noen områder hadde politiske årsaker. Daværende diktator Mengistu Haile Mariam og hans regime er siden blitt beskyldt for å bevisst bruke sult som våpen mot deler av egen befolkning. Og i dette tilfellet, et masseødeleggelsesvåpen, det anslås at sultkatastrofen i Etiopa tok livet av en million mennesker. Mange flere kunne ha lidd samme skjebne om ikke de internasjonale samfunnet, anført av WFP, ikke hadde grepet inn, men kan den humanitære operasjonen også ha sementert katastrofen, og maskert de politiske årsakene til at den fant sted?

Kritikk kom det også mot WFP i søndre Sudan. Bakteppet var den andre borgerkrigen i Sudan, som brøt ut i 1983. I 1989 brøt fredssamtalene sammen da Omar Al-Bashir tok makten i et kupp i Khartoum. I store deler av landet var en humanitær katastrofe under utvikling. I flere år hadde WFP allerede levert matpakker til konfliktrammede deler av landet, under navnet «Operasjon Regnbue». Nå initierte organisasjonen OLS i samarbeid med andre FN-organer og humanitære organisasjoner. De 16 årene operasjonene skulle vare var den omgitt av kontroverser.

Fra Khartoum ble den kritisert for å holde liv i opprørerne i Sudan Peoples Liberation Army (SPLA) og slik også holde konflikten ved like. Fra andre hold ble OLS kritisert for å muliggjøre regjeringstroppenes overgrep mot egen befolkning ved å ikke ta side i konflikten. Flere organisasjoner, deriblant Norsk Folkehjelp, valgte å stå utenfor OLS i Sudan.

Både operasjonene i Etiopia og Sudan har blitt stående som lærebokeksempler på dilemma i humanitære operasjoner i konfliktområder. Begge operasjonene reddet millioner av menneskeliv, men kan samtidig ha forlenget og sementert konfliktene i området. Begge operasjonene brakte inn tonnevis med matvarer, og var slik med på å undergrave lokal økonomi og matvaredyrking. Kommer maten flygende fra himmelen, er det ikke lenger noen som passer åkerlappene, selv etter regnet, når noe gror.

Den mer konstruktive kritikken av disse operasjonene har vært med på å omforme måten man i dag levere humanitær hjelp på. Det er økt fokus på å sørge for at hjelpen kommer fram til de det gjelder, og det er fokus på å benytte seg av lokale varer og distribusjonsledd for å få den ut. Det betyr at man også må ned på bakken, og siden 2003 har WFP drevet eget flyselskap også for persontransport. UN Humanitarian Air Service (UNHAS) frakter både eget personell, andre bistandsarbeidere og journalister til noen ganske grimme plasser.

Siden 2005 har WFP satset på å dele ut penger slik at folk i stedet kan kjøpe egen mat i det lokale markedet, enn å distribuere mat. I 2009 kunne flyktninger i Irak få overført penger til mat over smarttelefonen, samme system ble tatt i bruk i Kenya året etter, blant flyktninger fra Somalia. I dag er nesten ført prosent av all hjelp som gis fra WFP pengeoverføringer, og en økende andel skjer over mobiltelefon.

Flydroppene og de store operasjonene er nesten borte, med unntak av noen få steder, som Sør-Sudan. Men opp gjennom årene har WFP bygget opp logistisk og operasjonell erfaring også for andre humanitære organisasjoner. Den er uvurderlig i et år hvor 135 millioner kan trenge matvarehjelp. Den humanitære krisen flere land opplever er i år forsterket av en global pandemi. Utfordringene er blitt større, men donasjonene mindre.

Men det er viktig å huske på at slike kriser også er politiske, og at løsningen ikke ligger i matpakker. Blant WFPs mest ivrige donorer finner man Saudi Arabia, et land som jo også er direkte involvert i krigføring i Jemen. Jemen betegnes ved siden av Sør-Sudan som verdens verste humanitære krise akkurat nå. Bare i disse to landene kan 25 millioner trenge matvarehjelp i løpet av 2020.

På mange måter driver WFP med symptombehandling, men skal organisasjonen lykkes, må noen ta fatt i de bakenforliggende årsakene til sult. Og de er ofte menneskeskapt.

