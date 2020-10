PROTESTER: – Søndag ble det avholdt parlamentsvalg i Kirgisistan. Som eneste land i Sentral-Asia var valget reelt pluralistisk. Men det gikk ikke mange timene før sosiale medier flommet over av videobevis på kjøp av stemmer. Neste dag samlet over to tusen mennesker seg i sentrum av Bisjkek, skriver Ivar Dale. Foto: IGOR KOVALENKO / EPA

Debatt

En tredje runde i Kirgisistan?

Kirgisistan har tatt så mange runder på revolusjonskarusellen at landet risikerer å bli svimmel og miste fotfestet.

IVAR DALE, senior fagrådgiver, Den norske Helsingforskomité

Natt til tirsdag skjedde det igjen. Tusenvis av demonstranter i sentrum av Bisjkek. Sinte rop, eksplosjoner og skudd. Parlamentsbygningen i flammer, fengselsdører på vidt gap.

Skal man forstå hva som skjer i Kirgisistan gjelder det å ha tunga rett i munnen og være sin lokalhistorie bevisst. Enten man kaller det revolusjon eller statskupp, kan dette bli tredje gang på femten år.

Vi tar sats og prøver oss på en hurtiginnføring.

Ivar Dale. Foto: Hilde Sandvær/Helsingforskomiteen

Kirgisistans første president, akademikeren Askar Akajev, ble en slags Norgesvenn etter at han troppet opp på Gardermoen med to kirgisiske hunder som gave til statsministeren. Bondevik så seg nødt til å adoptere dem bort, vel og merke etter påbudt karantene. Presidentens drøm var, ifølge ham selv, å gjøre Kirgisistan til et sentral-asiatisk Sveits. Og under hans ledelse fikk landet rykte som en relativt sett demokratisk øy i et hav av autoritære regimer.

Men et liberalt regime er ikke nok til å fø befolkningen, og enhver sveitser ville sett med skrekk på det motsatte, at Sveits skulle bli kjent som Europas Kirgisistan. Landet forble blant de fattigste i det tidligere Sovjetunionen. Snart kom også korrupsjonsanklager mot Akajev og hans familie, som flyktet til Moskva da tusener stormet presidentpalasset under den såkalte Tulipanrevolusjonen i mai 2005.

Kirgisistans første revolusjon var dramatisk, men skulle fremstå som et teselskap sammenlignet med neste runde fem år senere. Regimet som vokste frem under Akajevs etterfølger, president Kurmanbek Bakijev, ble gradvis mer korrupt og autoritært. Drap og fengsling av politiske motstandere, angrep på journalister og sivilsamfunn, deriblant Den norske Helsingforskomité sitt kontor i Bisjkek, som ble raidet og stengt av sikkerhetstjenestene.

I april 2010 stormet menneskemengdene igjen presidentpalasset. Denne gang var det utplassert snikskyttere på taket. Rundt 90 demonstranter mistet livet. Som sin forgjenger, ble Bakijev nødt til å flykte landet – ikke til Moskva denne gang, men til Minsk, hvor han fortsatt bor med sin familie. Demonstrasjonene i Hviterussland må fremtone seg som et skrekkens déjà vu for Bakijev, som har uttrykt full støtte til sin redningsmann Aleksandr Lukasjenko.

I kjølvannet av aprilrevolusjonen brøt også voldelige sammenstøt ut mellom etniske kirgisere og usbekere sør i landet. Over 300 mennesker ble drept i løpet av en uke som nær ved kastet Kirgisistan ut i borgerkrig. En interimregjering greide allikevel å lose kirgiserne frem til et nytt presidentvalg, der veteranen Almazbek Atambajev tok over.

Under Atambajev tok Kirgisistan noen steg frem og flere tilbake. Det gamle jungelord om at makt korrumperer passet etter hvert også for dette statsoverhodet. Presidentens taler ble stadig lengre og mer kuriøse. Angrepene på kirgisisk sivilsamfunn ble flere og omfavnelsene av Putin heftigere. Mange stilte seg tvilende til hans løfte om å trekke seg frivillig tilbake når hans periode utløp. Bange anelser syntes bekreftet når alle administrative kluter ble satt til for å sikre seier for Atambajevs anonyme følgesvenn Sooronbaj Zjejenbekov. Nikkedukke, hevdet onde tunger.

Det skulle imidlertid vise seg å være en forhastet antakelse. Snart satt Atambajevs unge og lovende statsminister bak lås og slå under korrupsjonsanklager, mens Atambajev forskanset seg i en bunkers under sitt eget hus, med et regelrett arsenal av skytevåpen og løfter om å forsvare seg til siste bloddråpe. Striden kulminerte med at en av politimennene som ble sendt for å arrestere ham måtte bøte med livet. Siden har Atambajev sittet fengslet hos sikkerhetstjenestene med utsikter til fengselsdom på flere tiår.

Kirgisistans halvhjertede demokrati syntes inntil nylig konsolidert under Sooronbaj Zjejenbekov. Men i natt eksploderte hovedstaden Bisjkek nok en gang. Hvorfor?

Søndag ble det avholdt parlamentsvalg i Kirgisistan, med hele 16 partier på lista. Som eneste land i Sentral-Asia var valget reelt pluralistisk og resultatet uvisst, med en bred partiflora ledet av både gamle travere og unge fremadstormende. Men på den store dagen gikk det ikke mange timene etter at valglokalene åpnet før sosiale medier flommet over av videobevis på kjøp av stemmer.

Flere velgere ble avslørt i det de fotograferte stemmesedler med mobiltelefon før avlevering, en velkjent metode for å bevise overfor «kjøperen» at stemmen er avgitt til riktig parti.

Kjøperne var de to største regjeringspartiene, som under opptellingen tok rundt halvparten av stemmene. For liberalt orienterte kirgisere hjalp det ikke på humøret at den ene partilederen nylig ble filmet på et møte i Moskva hvor han hevdet at Kirgisistans uavhengighet hadde vært et feilgrep og at det var på tide å «vende tilbake» til det russiskledede Eurasia skissert av Putin-ideolog Aleksander Dugin. Mannen bak det andre vinnerpartiet går under kallenavnet «Millions» og var nylig hovedpersonen i den største korrupsjonsavsløringen i Kirgisistans historie. Hans påfølgende trusler mot gravejournalistene som avslørte ham må tas på største alvor.

Neste dag, mandag, samlet over to tusen mennesker seg i sentrum av Bisjkek. Velkjente scener utspilte seg da opprørspoliti brøt opp demonstrasjonene med tåregass og vannkanoner. Kort etter gjentok demonstrantene den nærmest tradisjonelle stormingen av presidentpalasset, som i dag brukes som parlamentsbygning. Samtidig ble dørene til sikkerhetstjenestenes varetektsfengsel brutt opp, og ut spaserte tidligere president Atambajev, tidligere statsminister Isakov og flere andre.

Befolkningen i Kirgisistan har bevist, gjentatte ganger, at de ikke tolererer valgfusk. De kjenner spillet og lar seg ikke lure. Dette er verdifullt i en region hvor livstidspresidenter regjerer med jernhånd over en befolkning som ikke lenger tør protestere. Samtidig er det en fare for at maktskifte ved voldelige opptøyer blir normalen i et land hvor vanlige folk ønsker å komme seg ut av fattigdom, fortrinnsvis under ledelse av anstendige folk.

Etter tredje runde på revolusjonskarusellen kan kirgiserne selvsagt sjangle av på riktig stoppested. Men de kan også bli så svimle og kyniske at de fullstendig mister fotfestet.

La oss krysse fingrene for dem – nok en gang.

Publisert: 06.10.20 kl. 14:15

