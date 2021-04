Leder

Den viktigste fotballkampen

PROTEST: Chelsea-supportere demonstrerte mot Superligaen på tirsdag. Like etter kollapset planene. Foto: NEIL HALL / EPA

Fotball er en kulturbærer. Fotball kan også være en agent for ukultur. Vi har sett eksempler på begge deler den siste uken.

På grasrota kan fotball skape samhold, inkludering og idrettsglede. Den lokale fotballklubben er en del av historiefortellingen i bygd og by. Få hendelser i nasjonens liv samler like mange tilskuere som en landskamp i fotball, enten de er på tribunen eller foran TV. Samtidig er fotballen grensesprengende. Svært mange nordmenn følger “sine” klubber i europeiske ligaer. Et globalt publikum ser på Champions League, EM og VM.

Det er svært langt fra den lokale klubben som drives på dugnad, og med foreldre som trenere for gutte- og jentelag, til forholdene i de tolv fotballklubbene fra Spania, Italia og England som sist helg kunngjorde at de startet sin egen eksklusive Superliga. Eierne av noen av de rikeste klubbene utfordret ikke bare det europeiske fotballforbundet (UEFA). De provoserte alle som bryr seg om fotball, inkludert spillere og tilhengere i de aktuelle superliga-klubbene. Det er en stor og viktig seier for europeisk fotball at dette kuppforsøket ble slått ned.

Europeisk fotball er et svært ettertraktet produkt på den globale markedsplassen. Særlig de store asiatiske markedene er viktige for eierne av toppklubber. Ledelsen i UEFA reagerte på Superligaen fordi den ville undergrave deres egen konkurransemodell. Opprøret på grasrota kom fordi planene brøt med alt tilhengerne oppfatter at fotball skal stå for, inkludert fair play.

UEFA samler 55 nasjonale fotballforbund, inkludert det norske. Det skal bygge på representativt demokrati. I formålsparagrafen for UEFA heter det at fotballen skal fremme samhold, solidaritet, fred, forståelse og fair play, uten diskriminering i noen form. Det er verdt å minne om dette fordi både UEFA, og især det internasjonale forbundet FIFA, så ofte har sviktet i å leve opp til sine idealer. Pengemakten kom ikke inn i fotballen med Superligaen. Den har lenge vært rådende.

HARDT UT: UEFA-president Aleksander Ceferin gikk i harde ordelag ut mot planene om en Superliga på en pressekonferanse mandag. Foto: RICHARD JUILLIART / UEFA

Den siste ukens hendelser har vist kraften i et folkelig engasjement. Supporterklubber, spillere og trenere har i senere tid brukt ytringsfriheten til å si sin mening om det forestående VM i Qatar, fremme krav om respekt for menneskerettigheter og ta avstand fra at rike eiere skal bestemmer spillets regler. Dette engasjementet fra grasrota bør fotballedere ta med seg inn i de styrende organer i UEFA, hvor det åpenbart er stort behov for reformer. Vi er en del av den store fotballfamilien. Da må vi våge å ta ordet.

Fotballen skal være en demokratisk bevegelse. Når fotball er en kulturbærer må også europeisk fotball gjenspeile det som er våre grunnleggende verdier: Demokrati, menneskerettigheter og åpenhet. Europeisk fotball er allerede et viktig eksportprodukt. Da kan europeisk fotball også bli et forbilde.