YRKESSTOLTHET: – Jeg er absolutt ikke bare en vaskedame. Jeg er en usynlig hverdagshelt, skriver renholder Eli Larsen (26) i VGs kronikkserie «Unge hverdagshelter». Foto: Privat

− Jeg er stolt av å være renholder

Jeg håper ikke vi renholdere blir glemt og tatt for gitt når pandemien er over.

ELI LARSEN (26), renholder

2020 startet som normalt og hverdagen gikk sin gang. Oppsatt hår, forkle på, smilet på plass og klar for en ny dag på jobb.

Så kom covid-19, og hverdagen ble brått snudd på hodet.

Jeg har ofte blitt sittende og tenke på hvorfor jeg i all verden ble renholder, og svaret er enkelt. Jeg elsker faget og yrket mitt!

Jeg begynte å jobbe som renholder da jeg var 18 år gammel. Hadde noen sagt til meg da jeg var 16 at jeg skulle bli renholder med fagbrev i renholdsoperatørfaget hadde jeg mest sannsynligvis ledd av dem.

Kronikkserie: Unge hverdagshelter Da Norge inntok hjemmekontorene i 2020 sto noen yrkesgrupper igjen som hverdagshelter: De som måtte fortsette å møte på jobb. VG har invitert noen av dem til å skrive om hvordan det har vært å jobbe under coronapandemien. Først ut i kronikkserien er renholdsoperatør Eli Larsen (26) fra Rogaland. Vis mer

Jeg hadde negative holdninger til renhold, og så selv ned på yrket. Jeg forbandt renholdsyrket med noe «flaut» og med dårlig lønn.

Venner av meg har ofte kommet med kommentarer som: «Hvorfor gidder du å vaske doer?» «Burde du ikke få deg en bedre jobb?» og «Hvorfor vil du kaste borte livet ditt på å være en vaskedame?».

Det er først nå under coronapandemien at de har fått en større forståelse for hvor viktig yrket og faget mitt er. Det kjennes utrolig godt å ikke måtte forklare og forsvare yrkesvalget mitt. Jeg kunne aldri sett for meg å ha en kontorjobb. Jeg klarer ikke å sitte i ro.

Jeg syns selve begrepet «vaskedame» er trist. Jeg er absolutt ikke bare en vaskedame. Jeg er en usynlig hverdagshelt.

Jeg vet at flere yrkesgrupper har fått økt arbeidspress under pandemien, og renhold er ingen unntak. Jeg føler meg heldig som har gode kolleger som gir hverandre støtte.

Jeg prøver selv å aktivt bidra til et godt arbeidsmiljø på min arbeidsplass, og spesielt nå under covid-19 er det ekstra viktig at alle renholdere føler seg sett og hørt, og ikke overkjørt og overbelastet.

Vi er alle et team, og det er ikke lenger nok å tenke på seg selv. Nå er hele verden i beredskap og vi må alle aktivt bidra i denne dugnaden.

VIKTIG YRKE: Renhold har ofte vært et usynlig og til tider ensom yrke, men nå er alles øyner rettet mot oss, skriver kronikkforfatteren. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Det å være renholder er fysisk tungt i seg selv. Du ser meg kanskje smile, men mot slutten av uken er kroppen sliten.

Jeg leser i mediene at flere yrkesgrupper blir satt ekstra pris på i disse dager. Renhold bør ikke være et unntak. Vi jobber og står på! Det arbeidet vi gjør har blitt mer synlig og nå ansett som viktigere, og jeg vet at Norge og verden generelt ikke ville ha fungert uten renholdere.

Jeg kjenner på et ekstra press og samfunnsansvar under pandemien. Jeg kjenner på et press i forhold til min egen helse, og at jeg må holde meg frisk.

Min største frykt er ikke å bli smittet selv, men å smitte andre via jobben min eller etter arbeidstid. Jeg reiser ofte kollektivt til og fra jobb, og bruker derfor maske som anbefalt.

Jeg bruker ekstra lang tid på håndvask, og jeg bruker verneutstyr. På fritiden foregår min sosiale omgang for det meste over telefon.

Jeg har lagt merke til at mitt yrke blir mer satt pris på etter at pandemien kom.

Det er jeg veldig takknemlig for. Det er en utrolig god følelse når ansatte i andre yrkesgrupper sier «takk for den gode jobben du gjør», «du er viktig» og «du er flink». Det gjør faktisk hverdagen min utrolig mye bedre.

Renhold har ofte vært et usynlig og til tider ensomt yrke, men nå er alles øyne rettet mot oss. Jeg føler personlig at jeg gjør en like viktig jobb som sykepleiere og leger. Renhold er et samfunnskritisk yrke!

Alle kan vaske, men få kan profesjonelt renhold. Jeg håper flere får øynene opp for dette yrket og kjenner på gleden og stoltheten av å stå med et viktig fagbrev i hånden.

Jeg håper ikke vi renholdere blir glemt og tatt for gitt når pandemien er over. Så vær så snill, neste gang du ser en renholder i gangen, på kjøpesenteret eller kontoret.

Ikke nøl med å gi han eller henne et smil. Si hei og takk! For vi jobber alle mot et felles mål: nemlig å holde Norge friskt.