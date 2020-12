FØRERKORT PÅ BYGDA: Ett av forslagene til Demografiutvalget er å innføre et forsøk med begrenset førerkort for 16-åringer for å gjøre ungdom i distriktene mer mobile. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Debatt

Det må eksperimenteres mer i distriktspolitikken

Med den kraftige aldringen distriktene står overfor er tiden overmoden for å tenke nytt. Ett av forslagene våre er å innføre et forsøk med begrenset førerkort for 16-åringer for å gjøre ungdom i distriktene mer mobile.

For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

ASTRI SYSE, seniorforsker SSB og utvalgsmedlem i Demografiutvalget

JONAS STEIN, førsteamanuensis UiT og utvalgsmedlem i Demografiutvalget

Vi kommer til å bli flere. Og vi kommer til å bli eldre. I følge SSBs befolkningsframskrivinger vil hver femte person være over 70 år i 2060, mot dagens én av åtte. Mens antallet som er over 80 år vil tredobles før 2060, vil antallet som er over 90 år nær femdobles. At vi skal leve lenger er gode nyheter, men samtidig skaper geografiske forskjeller betydelig utfordringer.

Økt forventet levealder, sammen med stor fraflytting av unge personer, vil bidra til sterk aldring i distriktene. Fordi mange unge allerede har flyttet for å studere og bosatt seg andre steder, vil også antall barnefødsler gå ned i distriktene. Samtidig virker aldringen, både på grunn av lengre levealder og fordi eldre flytter mindre enn unge, i seg selv som en stabiliserende kraft. Flyttestrømmen fra bygdene blir mindre, og etter hvert blir den så liten at den mange steder vil kunne oppveies av litt innvandring og av de få som naturlig flytter motsatt vei.

Utfordringen blir dermed ikke folketallet eller flyttestrømmene i seg selv, men livskvaliteten for dem av oss som oppholder seg i distriktene. Mest prekært er tilgang til grunnleggende tjenester av tilstrekkelig kvalitet. Hvordan kan vi sørge for gode tjenester til både yngre og eldre i områder der antall eldre kanskje utgjør en dobbelt så stor andel av befolkningen som i landet for øvrig? Og hvordan kan vi få flere unge mennesker fra sentrale strøk til å bosette seg i distriktene?

NYE TIDER: – Vi vektlegger behovet for nytenkning i distriktspolitikken, skriver utvalgsmedlemmene Astri Syse og Jonas Stein. Foto: SSB/UiT

les også Vil gi 16-åringer på bygda lov å ta billappen

Fredag leverte Demografiutvalget sin utredning Det handler om Norge – bærekraft i hele landet. Målet var å få mer kunnskap om hva et økt antall eldre og færre i yrkesaktiv alder kan bety for de minst sentrale områdene i landet vårt, samt foreslå tiltak for å møte utfordringene.

Det finnes ikke ett tiltak som alene kommer til å endre flyttestrømmene, men demografiutvalget mener det er gode grunner til å prøve ut flere nye tiltak heller enn å fortsette i gamle spor. Og aller viktigst er at de nye tiltakene utformes på en måte som gjør det mulig å teste ut effektene av dem.

Utvalget vektlegger behovet for nytenkning i distriktspolitikken. Det har kommet få nye ordninger de siste tiårene, og verken eldre eller nye ordninger har vært implementert på en måte som muliggjør gode evalueringer.

Det vil derfor være viktig at nye ordninger testes ut og evalueres før de eventuelt skaleres opp til å gjelde alle distriktskommuner. Dette forutsetter at det allerede i planleggings- og implementeringsfasen legges til rette for en evaluering. Da kan ny kunnskap utvikles, og beslutninger om videreføringer og/eller endringer kan fattes på informert vis.

les også Trygve og folket i Oslo-bygdene

Gullstandarden for evaluering er at tiltak planlegges og gjennomføres som eksperimenter, det vil si at man bruker tilfeldige utvalg som i utgangspunktet skal være sammenliknbare og så lar andre studere effektene. Det er slike metoder som brukes når forskere skal finne ut om COVID19-vaksinene virker.

Andre anerkjente metoder inkluderer kvasieksperimentelle design, hvor tiltak innføres slik at de kun treffer enkelte grupper og/eller at det er en tidsforskyvning i implementeringen som gjør at man har ulik varighet av tiltaket i ulike grupper. Dette har vært gjort tidligere blant annet når det gjaldt forsøk med direktevalg av ordfører og 16-årig stemmerett.

I slike tilfeller er ikke nødvendigvis gruppene like sammenlignbare, men dette kan det tas hensyn til ved statistiske metoder. Slike studier er også ofte enklere å gjennomføre og mer tilpasset vanlige samfunnsforhold.

les også By og land er som ild og vann

Demografiutvalget foreslår et program for (kvasi)eksperimentering av nye tiltak i distriktspolitikken, som skal følge en vitenskapelig standard for forsøk og evaluering. Rent konkret foreslås:

Forsøk med gratis barnehage og SFO for å øke familieetablering i og tilflytting til distriktskommuner

Forsøk med begrenset førerkort for 16-åringer for å gjøre ungdom i distriktene mer mobile

Forsøk med skattefritak for å stimulere markedet for utleieboliger i distriktene

Forsøk med tilskuddsordning mot fysisk forslumming

Forsøk med flere desentraliserte enheter i statlige virksomheter for å øke statlig sysselsetting i distriktene.

Vi foreslår at evalueringsarbeidet lyses ut som oppdrag gjennom Norges forskningsråd før forsøk implementeres. Når det både foreligger en plan for hvordan forsøk skal evalueres og vitenskapelige prinsipper følges, vil samfunnet oppnå ny og god kunnskap, uavhengig av om tiltaket har effekt eller ikke

Gjennom arbeidet med å innhente kunnskap om lokale forhold og behov har Demografiutvalget registrert den overlegne lokale kompetansen. Vi oppfordrer derfor høringsinstanser til å spille inn forslag til andre tiltak som ikke er inkludert her. På den måten kan høringsrunden bidra som en slags ‘virkemiddeldugnad’ for framtidig distriktspolitikk.

Kunnskap om at noe faktisk virker, vil være avgjørende for vurderinger rundt kost–nytte-beregninger når oppskalering og/eller videreføring av tiltak skal vurderes, også på nasjonalt hold.

Vi ønsker kommune-Norge lykke til i denne dugnaden!

Publisert: 04.12.20 kl. 10:56

Les også