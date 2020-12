SVARER SARROMAA: – «Hun har gått fremst i korstog mot pappapermisjon», skriver hun om meg. Renspikka tull! Som feminist har jeg aktiv stått på for at far skal ta økt omsorg og ansvar for små barn, skriver Gro Nylander. Foto: Heiko Junge / NTB

Misvisende og feil om amming

Det kommersielle trykket fra barnematindustrien er enormt, og øker fra år til år, mens arbeidet for å fremme amming sliter med små ressurser. Ingen er tjent med trumpske karakteristikker av helsepersonell som jobber for å fremme det beste for mor og barn.

GRO NYLANDER, forfatter, fødselslege dr. med.

VG publiserte lørdag 5.12 en kronikk kalt «Den norske amme-ekstremismen». Innlegget var skrevet av en mor som hadde strevd i med å få nok melk, og derfor kjøpte erstatning på vei hjem fra barsel.

Gjett om jeg kjenner følelsen? Jeg har selv slitt med å amme, og måtte gi opp med førstemann. Det var sårt, selv om det var vanlig den gangen, da færre enn tre av ti hadde melk tre måneder etter fødselen. Hvem ønsker seg tilbake til den tiden?

Her er min historie: Jo da, vi fikk bli minst en uke på barsel. Det kjentes trygt. Men i dag vet jeg at ammeregimet var rene avvenningen. Vi fikk bare låne barnet på dagtid, 20 minutter hver 4. time, og da bare gi én pupp. Første døgn var det helt forbudt å legge den nyfødte til brystet. Hudkontakt kunne vi bare glemme, ikke lov å ha barna under dyna. De ble oppbevart på en egen barnestue – adgang forbudt! – der de ble matet med store mengder erstatning, bl.a. sukkervann. Faktisk så mye at det på tre døgn i snitt tilsvarte at en voksen mann skulle ha drukket 40 flasker brus!

Dermed var barna kvalme og uinteressert når vi endelig fikk prøve oss på å amme. Om natten sov vi urolig, lengtende og bekymret. Vi ble rådet til å takke ja til sovepiller. Etter seks uker ga jeg opp, min slunkne unge fikk flaske. Men jeg var trist, og undret meg på hva i all verden som hadde skjedd?

En krevende snuoperasjon over mange år har ført til at nesten alle norske mødre ammer i dag. Etter tre måneder får ni av ti spebarn fortsatt morsmelk, og halvparten av alle ettåringer ammes. En viktig grunn til det er at barnet får mest mulig tilgang til morsbrystet døgnet rundt i den aller første tiden. Da er det programmert til å suge mye, men få i seg lite. Det gis minst mulig erstatning, fordi det reduserer barnets sugelyst. Dette funket for meg neste gang, og det funker for de aller fleste, gitt god veiledning og tålmodighet. Men starten er krevende for mange.

Kronikøren mistenker at barsel «får minuspoeng» for å gi erstatning. Nei da, tillegg brukes i blant, men det skal være medisinsk grunn til det. Ellers kan oppstarten på ammingen forstyrres. Ledende nyfødt-leger fra alle Norges helseregioner har bidradd til retningslinjer om dette.

I boken «Mamma for første gang» er to hele kapitler viet til flaskemating og bruk av morsmelkerstatning – når det er nødvendig. Og som trøst til dem som ikke ammer står det der uttrykkelig: «Det vokser opp fin-fine barn også uten en dråpe morsmelk.»

«Hva er greia?» spurte en vordende far meg på barsel. Han syntes ammingen ble litt masete. Det er viktig å få frem at motivasjonen for snuoperasjonen er helseeffektene av amming, både for mor og barn. Slik forsknings-basert kunnskap fremheves av WHO og norske helsemyndigheter. Her bare et par veldokumenterte eksempler for å antyde hvorfor en ganske intens start kan være verd innsatsen:

Morens risiko for å få brystkreft reduseres med rundt 4-5 prosent for hvert år hun har ammet.

Barnet får sjeldnere infeksjoner, inklusive lungebetennelse, bronkitt, ørebetennelse og mage-tarm problemer.

Har vi rett til å holde slik kunnskap hemmelig for befolkningen? En vanskelig avveining, med tanke på dem som verken kan eller skal amme. Men slik er livet. Ingen av oss får til alt. Skal vi slutte å informere om at trim er bra, selv om ikke alle kan trimme?

Det er klart vi blir lei oss over å gi opp ammingen, ikke minst etter først å ha prøvd iherdig. Tanken på at barnet vårt går glipp av noe viktig gjør vondt. Derfor prøver vi som jobber med dette å understreke at forskjellene er små, primært viktige på befolkningsnivå, at det går bra også uten morsmelk, og at litt er bedre enn ingen.

Det er forståelig at noe av frustrasjonen rettes mot meg, som har vært en av frontfigurene for de mange – ikke minst helsepersonell, samt mødrene i Ammehjelpen – som jobber for å bidra til at flest mulig kvinner som ønsker å amme får det til.

«GN har gått fremst i korstog mot pappapermisjon», skriver hun videre. Renspikka tull! Som feminist har jeg aktiv stått på for at far skal ta økt omsorg og ansvar for små barn. Mitt syn på dagens permisjonsdeling støttes av fagforeninger for jordmødre, fødselsleger og helsesykepleiere: alle mødre som ønsker det bør få nok tid sammen med brystbarnet etter fødselen, minimum åtte måneder. Etter den tid lar yrkesliv seg fint kombinere med fortsatt amming. Da er pappaperm topp!

Et par av kronikørens utsagn om meg er såpass drøye at de bør kommenteres direkte. Hun omtaler meg som «åndelig leder» og «propagandaminister», uthevet av VG. Åndelig får så være, selv om amming stort sett handler om mat, helse og hensiktsmessighet. Men prøv å google propagandaminister. Alle de ti første oppslagene viser til nazisten Goebbels, en viktig aktør i Holocaust.

Det kommersielle trykket fra barnematindustrien er enormt, og øker fra år til år, mens arbeidet for å fremme amming sliter med små ressurser. Ingen er tjent med trumpske karakteristikker av helsepersonell som jobber for å fremme det beste for mor og barn.

Bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket?