I Trumps jerngrep

Av Hanne Skartveit

Donald Trump forsøker å knuse demokratiet, og får hjelp av sine egne. Sjokkerende mange republikanere gikk inn for at Høyesterett skulle gripe inn mot valget av Joe Biden.

Mandag møtes valgmennene for å godkjenne valget av Biden som USAs neste president. Etter jul skal valget godkjennes av Kongressen. Dette har alltid vært en ren formalsak. Men slik er det ikke nødvendigvis denne gangen. Store deler av det republikanske partiet slutter foreløpig opp om Trumps forvridde virkelighetsoppfatninger om at “valget er stjålet”. Enten ved aktivt å støtte Trump, eller ved taust å godta hans oppførsel.

Internt i det republikanske partiet kommer det krav om at de ytterst få som ber Trump erkjenne tapet, skal holde kjeft. Bare en håndfull representanter har anerkjent Biden som vinner. Og denne uken gikk galskapen enda et hakk videre. Et flertall av republikanerne i Representantenes hus stilte seg bak et søksmål fra Texas om at Høyesterett skulle underkjenne valget i fire vippestater som Biden vant.

Kaster mørke skygger

Etter loven kan delstater gå direkte til Høyesterett med søksmål mot hverandre, uten å gå veien om lavere domstoler først. Det var dette som skjedde. Texas fremmet saken, og fikk støtte av 17 andre delstater - og et flertall av republikanere i Kongressen.

Knapt noen trodde at søksmålet ville vinne frem. Og det ble avvist av Høyesterett fredag. Men det som har skjedd, kaster likevel mørke skygger over fremtiden. Med så sterk republikansk støtte til et slikt søksmål - hva skjer neste gang, dersom republikanerne har flertall i Kongressen, men demokratenes presidentkandidat vinner? Vil da republikanerne underkjenne valget når det kommer til Kongressen for endelig godkjenning?

Plutselig har det blitt mulig å tenke seg en situasjon der Joe Biden ikke hadde blitt godkjent som USAs neste president, på tross av at han vant valget, dersom det republikanske partiet hadde hatt flertall i Kongressen i dag. Ingen ville tenkt den tanken før Donald Trump, og hans og partiets håndtering av valgnederlaget.

De republikanske topp-politikerne har sviktet, omtrent alle som en. Årets valg ble i virkeligheten reddet av noen få, modige republikanere på lavere nivå, valgfunksjonærer og medlemmer i lokale valgstyrer.

Trøbbel lenge

Guvernøren i Georgia godkjente Bidens seier, og både han og andre republikanske delstatspolitikere sto imot massivt press fra partifeller om å endre utfallet. En lokal funksjonær i Georgia var den første republikaneren som tok et kraftfullt og åpent oppgjør med Trump, og sa at “Nå er det nok!” Han og flere andre lokale valgmedarbeidere fra det republikanske partiet har blitt truet på livet, trakassert og plaget.

Det er de politiske partiene som stiller med folk til å organisere og gjennomføre selve valget. Det sitter gjerne to fra hvert parti i de lokale valgstyrene som skal godkjenne resultatet. Demokratene og republikanerne pleier å samarbeide godt, og de legger sin stolthet i at alt skal være riktig. Nå spør mange seg om valgmedarbeiderne vil være like lojale mot velgerne neste gang. Vil det republikanske partiet i det hele tatt ha skikkelige folk som sitter i valgnemnder og andre funksjoner som skal sikre et ryddig valg om fire år?

Det republikanske partiet har vært i trøbbel lenge. Det begynte før Donald Trump. Men de autoritære trekkene Trump har dyrket frem i disse fire årene, kan bli selvforsterkende. Jo flere medløpere som svikter demokratiet og ikke respekterer velgernes dom, jo færre anstendige mennesker ønsker å være med videre. Slik kan demokratier skli over til mer autoritære regimer. Det er dette vi ser grobunn til i det republikanske partiet akkurat nå.

Trumpismen forsvinner ikke

Ingen vet hva Trump selv har tenkt å gjøre etter at han går av. Men han har samlet inn mellom en og to milliarder kroner, og han har gitt inntrykk av at han vil stille som presidentkandidat igjen i 2024. Uansett har han både kontroll nok over partiet, og penger nok til å bestemme det meste for republikanerne i årene fremover dersom han ønsker det. Støtte dem han liker, og knuse dem han ikke liker. Det republikanske partiet er i Trumps jerngrep.

Og selve trumpismen forsvinner ikke, uansett hva Trump selv velger å gjøre. Arven etter Trump vil ligge som gift hos republikanerne i lang tid fremover. Partiets ledere har bedrevet selvskading ved å kaste vrak på sine egne verdier, og ved å la seg herje med av en selvopptatt og manipulerende president. De har ikke gjort noe for å forsvare troverdigheten til valgprosessen. Resultatet er at opp mot 70 prosent av de republikanske velgerne ikke stoler på at valget har vært rettferdig og riktig gjennomført.

Det vil ta lang til å reparere skadene, og gjenopprette tilliten til selve demokratiet. Hvis det i det hele tatt er mulig. En forutsetning vil være at det republikanske partiet står opp mot Trump. Skjer ikke det, kan USA gå i en farlig retning.

Så - hvorfor skal vi bry oss? Fordi USA er viktig for oss, de er vår nærmeste allierte og viktigste sikkerhetsgarantist. Vår sikkerhet hviler på et sterkt USA. Et sterkt USA må være et demokratisk USA.

Ikke tilbake til normalen

Biden har en usedvanlig tøff jobb foran seg. Og han vil ikke få arbeidsro. Han må først og fremst rydde opp mye på hjemmebane. Nå dør det like mange amerikanere av covid daglig som det totale antallet mennesker USA mistet ved terroranslaget mot tvillingtårnene 11.september 2001. Det er vanskelig å fullt ut fatte dramatikken i det som skjer.

Pandemien vil ta mye av Bidens krefter. Han må få orden på økonomien, og samtidig forsøke å samle USA. Biden har neppe mulighet til å innfri alle forventningene fra resten av verden om at USA skal innta en mer aktiv rolle på den internasjonale arenaen. Hvor mye vi enn ønsker det, betyr ikke valget at Biden at vi kommer tilbake til normalen, til der vi var før Donald Trump. Dessverre.

Ting kan bli litt lettere, både for Biden og mange andre, dersom Trump nøyer seg med å spille golf i årene fremover. Det er lov å håpe. Men særlig realistisk er det ikke. Trump er altfor glad i oppmerksomhet. Og makt.

