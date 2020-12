REAGERER SKARPT: – Kanselleringen av «Nissene over skog og hei» er et angrep på meg som del av det norske fellesskapet, skriver Robin Hansson (SV). Foto: PRIVAT

SV-politiker: − Jeg er mørk, og jeg er dritlei av at folk lar seg krenke på mine vegne

I debatten om «blackface» har jeg tre poenger: Det er noe dypt ekskluderende med ikke å bli kødda med. Krenkelseshysteriet kommer i veien for å bekjempe den ordentlige rasismen, og Norge bør ikke la et USA i villrede være premissleverandør for våre diskusjoner.

ROBIN HANSSON, bystyremedlem i Kristiansand og 2. stortingskandidat for Vest-Agder SV

Å vokse opp som mørkhudet på Sørlandet på 90-tallet var ingen dans på roser. Hudfargen min var et tema i nesten alle sosiale sammenhenger. Jeg følte meg som en mørk mann i en hvit manns verden. Mitt skandinaviskklingende navn ble gitt meg fordi mine foreldre var bekymret for diskriminering. Jeg er ikke i tvil om at rasisme er et alvorlig samfunnsproblem.

Kanselleringen av «Nissene over skog og hei» er derimot et angrep på norsk humor og kunstneres ytringsfrihet, men det er også et angrep på meg som del av det norske fellesskapet. Jeg er mørk, jeg er ikke en glasskule og jeg er dritlei av at folk lar seg krenke på mine vegne. Ikke minst fordi jeg selv er en engasjert antirasist. At hvite mennesker aldri skal kunne iscenesette seg som en svart person i humorens og satirens tjeneste opplever jeg som ekskluderende og farlig. Det er et alvorlig blindspor å gjøre antirasismen til en kamp om kulturpersonligheters moral.

I Dagbladet kunne journalisten Ingrid Ciakudia fortelle at førjulstiden nå er ødelagt for mange på grunn av «blackface». At en palestinsk 14-åring for noen dager siden ble skutt og drept fordi han var palestiner få kilometer fra juleevangeliets navle legger ingen demping på julestemningen. Men at «Ernst Øyvind» – som er akkurat like dumdristig, patetisk og morsom som de andre karakterene til Eckbo, er brun i huden – det ødelegger førjulstiden.

I stedet for den feigheten Dplay utviser ved å kaste Eckbo foran bussen bør de anerkjenne det flotte ved at Eckbo inkluderer og gjør narr av en karakter med en annen hudfarge i sitt humorunivers. På den samme måten som han gjør narr av alle de hvite karakterene sine. Dette er inkluderende og på mange måter uttrykk for det motsatte av rasisme. Den virkelige svartmalingen i denne saken er det Eckbo som får gjennomgå.

Rasisme er et problem i hele verden, også i lille Norge. Innvandrere diskrimineres i boligmarkedet, rettsvesenet og arbeidsmarkedet. Eckbos humor ødelegger ikke julen for folk med annen hudfarge – det gjør derimot arbeidsledighet. I sommer tok jeg og noen mørkhudede kamerater initiativ til samtaler med ledelsen i Agder politidistrikt for å diskutere hvordan vi skal løse utfordringer minoritetsungdommer- og voksne opplever i møte med politiet. Vi ønsket å sette «stopp og sjekk»-praksisen til politiet på dagsorden. I blant føles det som at de som skriker høyest i debatten om rasisme er de som sitter i baksetet og klager på kjøringen.

La oss heve oss over amerikaniseringen av norsk rasismedebatt. USA er et land hvor Trump er president, hvor 1 prosent av befolkningen eier over 80 prosent av rikdommen, hvor 1/3 ikke tror på evolusjonsteorien, hvor de ikke har lovfestet foreldrepermisjon mot våre 12 måneder. Den identitetspolitiske oppblomstringen har amerikansk avsender – Norge bør se andre steder for inspirasjon. Ikke minst bør vi snakke sammen om rasismen i Norge og hvordan vi bekjemper den uten å henge ut enkeltpersoner.

Jeg blir provosert av at Jamal Sheik i «rasisme_i_norge» og Ciakudia fremstiller oss med etnisk minoritetsbakgrunn som persilleblad. Humor skal krenke og utfordre, og den er best når den er uhildet. Humor skal være til forlystelse og forargelse. Stadig flere føler seg ekskludert fra samfunnsdebatten om politisk betente saker, der ord i seg selv – ikke konteksten ordene blir brukt i – blir «ulovlige». Mange vegrer seg dermed mot å ytre seg i det offentlige rom fordi de er redde for å bli tillagt holdninger de ikke har.

Ta dere en pepperkake. God jul.

Publisert: 09.12.20 kl. 10:49

