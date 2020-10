FALSUM: – Skraper man litt i overflaten på den raskest voksende konspirasjonsteorien i dag, som kalles «QAnon», er det ikke vanskelig å se slektskapet til «Sions Vises Protokoller» og den antisemittiske propagandaen, skriver Göran Rosenberg. Foto: ELIJAH NOUVELAGE / X03421

Debatt

Hvorfor biter ikke fakta på konspirasjonsteorier?

Konspirasjonsteorier er nærmest umulige å gjendrive med fakta. For hvert faktum som gjendriver teorien, kan nemlig konspirasjonsteoretikeren finne eller finne på stadig nye fakta som bekrefter den.

GÖRAN ROSENBERG, forfatter og skribent

For nesten nøyaktig 86 år siden, i slutten av oktober 1934, reiste overrabbineren i Stockholm, Marcus Ehrenpreis, til Bern i Sveits for å vitne i en pressefrihetssak mot utgiverne av et skrift som kaltes Sions vises protokoller og som beskrev hvordan Jødene med stor J konspirerte om å ta makten i verden.

Det var for lengst bevist at protokollene var et falsum, men nå hadde Hitler tatt makten i Tyskland, og «Sions vises protokoller» var blitt et våpen i den nazistiske propagandaen mot jødene som ble spredt over hele verden, også i Skandinavia. I Sverige hadde dessuten den nazistiske avisen Nationen påstått at Marcus Ehrenpreis hadde bekreftet i en tale i Stockholm at protokollene var ekte og at han selv var en del av den jødiske verdenskonspirasjonen.

Det var derfor Marcus Ehrenpreis reiste til Bern, for å vise med fakta i hånd at Nationen hadde forfalsket talen hans og at påstanden om en jødisk verdenskonspirasjon var løgn.

Göran Rosenberg Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

Kjensgjerningene i saken var ubestridelige, og retten i Bern fastslo at protokollene var et falsum og at utgiverne hadde gjort seg skyldige i en forbrytelse. Og for en stakket stund kunne Ehrenpreis overbevise seg selv om at sannheten hadde seiret over løgnen.

«I Bern fordunstet dette fiktive blendverket som røyk», noterte han i sine memoarer. «De to dagene i rettssalen tilintetgjorde for all verden alt det tretti år med løgnpropaganda hadde skapt.»

Men dommen i Bern hadde ikke tilintetgjort noe som helst.

«Sions vises protokoller» ble fortsatt spredt, som om det ikke hadde falt noen dom i det hele tatt, og den nazistiske propagandaen fortsatte sin hets om den jødiske verdenskonspirasjonen som om den faktisk eksisterte.

Det eneste som til syvende og sist ble bevist i Bern, var at fakta ikke biter på konspirasjonsteorier.

«Sions vises protokoller» er den dag i dag en bestselger, og den jødiske verdenskonspirasjonen er den dag i dag alle konspirasjonsteoriers mor, og skraper man litt i overflaten på den raskest voksende konspirasjonsteorien i dag, som kalles «QAnon» og som hevder at verden styres av en mektig og hemmelig sammenslutning av pedofile som har dannet en stat i staten og drikker barneblod, er det ikke vanskelig å se slektskapet til protokollene og den antisemittiske propagandaen. Jødenes barnemord og bloddrikking var en stadig tilbakevendende førstesidenyhet i den nazistiske ukeavisen Der Stürmer.

Noe som igjen får en til å stille spørsmålet: Hvorfor biter ikke fakta på konspirasjonsteorier?

De bet ikke på dem da og de biter ikke på dem nå.

Og jeg tror ikke at det nødvendigvis kommer av at tilhengerne av konspirasjonsteorier er ukjent med fakta, men at fakta ikke lenger spiller noen rolle for deres forståelse av verden. Mannen som med våpen i hånd trengte seg inn på en pizzarestaurant i Washington, overbevist om at en pedofiliring ledet av Hillary Clinton skjulte seg der, ba etterpå om unnskyldning fordi han hadde tatt feil om pizzarestauranten, men ikke om pedofiliringen og konspirasjonen.

Konspirasjonsteorier er nærmest umulige å gjendrive med fakta. For hvert faktum som gjendriver teorien, kan nemlig konspirasjonsteoretikeren finne eller finne på stadig nye fakta som bekrefter den.

På grunnlag av en uendelig mengde fakta, virkelige som oppdiktede, kan et verdensbilde som både er helt faktaresistent og helt vanvittig, på denne måten konstrueres og opprettholdes.

Konspirasjonsteorier har høykonjunktur i tider når vårt behov for å forstå verden vokser seg større enn vår evne til å forklare den og vi får vansker med å skille mellom virkelighet og propaganda. Og derfor kan vi altfor enkelt la oss forføre av en løgn som gir forklaring på alt.

Etter at Hitler tok grepet om makten i Tyskland på vårparten i 1933, og jødiske forretninger var blitt boikottet, jødiske bøker var blitt brent på bål og forestillingen om den jødiske verdenskonspirasjonen var blitt opphøyet til statsideologi, ble det publisert et kristent farget protestopprop i en rekke svenske aviser med denne avslutningen: «Ennå er ikke massesuggesjonens tvang over oss. Ennå er ikke det frie ord kneblet. Ennå kan sannhetens og kjærlighetens evangelium forkynnes.»

Stikkordet var «ennå».

Allerede den gangen skjønte man at den tiden sannhetens og kjærlighetens evangelium hadde på seg til å ta knekken på massesuggesjonens tvang, var kort.

I 1933 skulle det vise seg at den var altfor kort.

Jeg er ikke sikker på om vi har mer tid på oss nå.

Oversatt fra svensk av Bård Kranstad.

Publisert: 28.10.20 kl. 12:21