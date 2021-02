ETTERLYSER NYE HISTORIER: – Jeg opplever ofte at historiene som fortelles har tatt utgangspunkt i negative opplevelser, slik som tvangsekteskap, kriminalitet eller følelsen av å stå mellom to kulturer, skriver Suhad Hadi (23) i VGs kronikkserie for unge «25 under 25». Foto: Privat

Debatt

«25 under 25»: Misvisende mangfold

Trenger vi egentlig flere serier om ungdomskriminalitet som underbygger stereotypier når vi lever i et allerede polariserende samfunn som ser ned på minoritetsmenn og kvinner i hijab?

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning.

SUHAD HADI (23), masterstudent i sosiologi

Våre medievaner er i stadig endring.

Som forbrukere står vi friere til å se på det vi selv ønsker når vi ønsker det. Vi har mulighet til å konsumere populærkultur fra store deler av verden, og dermed også få et innblikk i andre kulturer og væremåter.

Selv om mye er basert på fiksjon er det ikke alltid lett for seeren å skille mellom det virkelige og det oppdiktede når det kommer til kulturelle utrykk.

I et samfunn hvor en majoritetskultur dominerer legges det føringer for hvilke historier som blir fortalt.

«25 under 25»: «25 under 25» er en serie kronikker og debattinnlegg skrevet av unge under 25. Er du under 25, og ønsker å bidra? Send debattinnlegget ditt til 25under25@vg.no. Mer informasjon finner du her. Vis mer

De som sitter med definisjonsmakten kontrollerer narrativet, noe som kan skape forestillinger av hvordan medlemmer av grupper oppfører seg basert på stereotypifiserte fremstillinger som slår negativt ut på minoriteter.

Med NRK i spissen har den norske underholdningsbransjen tatt et steg på veien til å mangfoldiggjøre tv-skjermene de siste par årene.

Med serier som SKAM, Blank, 16, 17, 18 og Norsk-ish, blir man introdusert for nye talenter med etnisk minoritetsbakgrunn, men er det nok?

Mangfold handler ikke kun om skuespilleres etniske bakgrunn, religiøse tilhørighet, seksuelle legning eller helsetilstand, men også hvilke historier som fortelles.

Jeg opplever ofte at historiene som fortelles har tatt utgangspunkt i negative opplevelser, slik som tvangsekteskap, kriminalitet eller følelsen av å stå mellom to kulturer.

Selv om disse temaene er viktige, er de repetitive. Det er sjelden historier som feirer forskjellene blir fortalt.

Trenger vi egentlig flere serier om ungdomskriminalitet som underbygger stereotypier når vi lever i et allerede polariserende samfunn som ser ned på minoritetsmenn og kvinner i hijab?

Er det ikke en klisje at to personer ikke kan være sammen fordi at de kommer fra ulike steder, har ulik kulturell bakgrunn eller har forskjellig tilgang på økonomiske ressurser?

Hvorfor kan ikke karakterenes etniske opprinnelse og kultur være en del av dem uten at de setter spørsmål ved det?

Deres kulturelle bakgrunn trenger ikke å være en pådriver til handlingsforløpet, men være der som et bakteppe for handlingen.

Det finnes nok serier som tar for seg karakterer slite med sin identitet og hvor mye de føler seg som det ene eller det andre, men må det alltid spille en rolle?

Kan ikke karakterene leve i harmoni med sin multikulturelle identitet og fortsatt ha like problemer som deres jevnaldrende hvite skuespillerkarakterer.

Tenåringsproblemer, karriererelaterte valg og spørsmål rundt hvorvidt man har valgt riktig partner dukker opp på tvers av kulturell bakgrunn, og trenger ikke alltid knyttes opp til etnisitet eller religion.

Kulturkonflikter trenger ikke alltid stå i sentrum, selv om det kan ta opp viktig problematikk som bør belyses.

Det ligger et ansvar i å være en del av underholdningsbransjen.

Ved å mangfoldiggjøre skjermene kan man hindre at stereotypier danner grunnlag for hvordan man ser på minoriteter og bygge broer av toleranse og respekt til tross for forskjellene.

Det er på tide med nye historier som underholder uten den underliggende konflikten som dveler på bakgrunn av etniske eller religiøse forskjeller.

Det må være mulig å fortelle historier om personer som tilfeldigvis har en annen etnisk bakgrunn enn majoritetssamfunnet uten å polarisere dem.

Norsk underholdningsbransje trenger en kreativitetsboost.

Nye stemmer med nye historier.

Det jeg personlig ville ha likt å se er en familiekomedie hvor seeren følger hverdagen til helt ordinære nordmenn, som tilfeldigvis har en multikulturell bakgrunn og dermed introduserer oss for flere kulturelle utrykk.