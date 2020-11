DEN VIKTIGE SØVNEN: – Feil i medikamentregning kan få fatale følger. I vår bransje er det ikke rom for uoppmerksomme øyeblikk, skriver sykepleier Oda Kringstad. Foto: Privat

Å sove ved sykesenga

En trailersjåfør får straff for å kjøre for mye og sove for lite. En sykepleier som står med andres liv mellom hendene blir pålagt å jobbe med søvnmangel.

ODA KRINGSTAD, sykepleier, St. Olavs hospital

Har du hørt hvor viktig søvn er for helsa? Verdens Helseorganisasjon (WHO) anbefaler 7-9 timer søvn hver natt for voksne mellom 18 og 64 år. Som sykepleier jobber jeg vaktkombinasjonen kveld/dag opptil flere ganger i uka. Det betyr at jeg er ferdig 22.00 på for eksempel mandag kveld (dersom det ikke blir overtid) og starter 07.00 tirsdag morgen. Dette utgjør maks 9 timer mellom vaktene. I mitt tilfelle får jeg i beste fall 5,5 timer med søvn.

Å sove for lite øker risikoen for blant annet diabetes, hjerte- og karsykdom og kreft. De som sover lite har også oftere psykiske lidelser som depresjon og angst.

Konsekvensene av bare en natt uten tilstrekkelig timer i senga er alvorlige. I overgangen til sommertid sover 1,5 milliarder mennesker stort sett en time mindre fordi vi stiller klokka en time frem. Dagen etter ser vi en brå økning i både hjerteinfarkt og bilulykker.

Det er dokumentert at hjernen kan sovne i noen sekunder selv om øynene våre er åpne når vi har sovet for lite på natta. Det er en av grunnene til at det er så farlig å kjøre bil uten nok søvn. Det kan også være livsfarlig som sykepleier. Feil i medikamentregning kan få fatale følger. I vår bransje er det ikke rom for uoppmerksomme øyeblikk.

WHO kaller søvnmangel en pandemi.

Sykepleiere kjenner seg nok igjen i at det er vanskelig å sovne etter åtte timer med sterke inntrykk på jobb. Arbeidsdagen følger etter deg inn på soverommet: «Husket jeg å si (til den neste sykepleieren etter meg) at Hansen trenger sovetablett for å sove? Sa jeg at hælene til Olsen er røde så de må avlastes gjennom hele natta?» Tanker som disse kan virke trivielle, men de gjør det veldig vanskelig å falle i søvn.

Å sove 7-9 timer om natta er et valg de fleste kan ta dersom de ønsker å ta vare på den fysiske og psykiske helsa si. Det valget har ikke sykepleiere med turnusarbeid. Helsepersonell er unntatt loven om hviletid som sier det skal være minst 11 timer sammenhengende fri mellom vakter.

Ønsker du en sykepleier som har sovet 4-6 timer flere ganger i uka til å regne ut morfindosen din?

Å sikre vaktordninger med tilstrekkelig hviletid er god samfunnsøkonomi. Det vil forebygge helsa til helsepersonell og bidra til at folk står lenger i jobb. Og det vil heve kvaliteten på helsetjenestene og redusere risikoen for alvorlige feil.

Publisert: 30.11.20 kl. 10:18

