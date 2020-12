Kommentar

Et varslet jordskjelv

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Foto: Roar Hagen

På sin egen bursdag fikk Trygve Slagsvold Vedum gaven han knapt kunne drømme om. Sp er ikke bare større enn Ap. De er for første gang landets største parti.

Vi har sett det komme en stund, men det har vært vanskelig å tro helt på det. Senterpartiet har lenge pustet Arbeiderpartiet i nakken. Oppsiktsvekkende målinger rundt omkring i landet har vært et forvarsel, men nå har de gått forbi Ap for første gang i historien.

På Respons Analyses måling for VG får Ap 20,3 prosent, mens Sp får 20,5. På TV2s måling samme dag er Sp landets største parti, større enn både Ap og Høyre.

Dette i en tid som er fullstendig dominert av coronapandemien som etter alle naturlover skulle tjene de store partiene, Høyre og Arbeiderpartiet. Men naturlover gjelder som kjent ikke i politikken, og store partier er heller ikke hva de engang var.

Sist Senterpartiet fløy høyt på målingene, under EU-kampen, var det politiske landskapet et annet. Selv om de var historisk sterke, var det ingen som helst tvil om at Ap var storebror. Nå spiser Vedum Ap-velgere til frokost, middag og til kvelds. En skulle ikke tro det var så mange igjen å miste, men bare siden VGs forrige måling har 100 000 velgere gått fra Ap til Sp.

Det blir ikke lystigere for Støre og hans plagede parti at 40 000 velgere går fra Ap til SV. Lojaliteten er oppsiktsvekkende lav, og kryper stadig nærmere skilsmissestatistikken.

Trygve Slagsvold Vedum får en historisk Sp-måling på sin egen bursdag. Foto: TORE KRISTIANSEN

Men det er ikke bare Ap som lekker. Senterpartiet forsyner seg også grovt av Høyre og Frps velgere. Sistnevnte ser ut til å ha mistet all gevinst av å gå ut av regjering.

De siste ukene har Fremskrittspartiet vært hovedpersonen i budsjettforhandlingene med regjeringen. De har åpenbart ikke vunnet noe på å snakke om sine hjertesaker i beste sendetid hver dag. Folk ser ut til å være mer opptatt av smittetall og hvor mange vi kan være rundt bordet på julaften enn av kvoteflyktninger og grensehandel.

Også av Trygve da ...

Trygve Slagsvold Vedum har vært en formidabel suksess som Sp-leder. Det sto slett ikke skrevet i stjernene. Mange mente han ville være en slags overgangsfigur. Ikke så veldig spennende politiker, men samlende og sympatisk, var vurderingen da. Han overtok et parti i krise, som mange spådde et liv under sperregrensen. Grunnfjellet forvitret. Det ble stadig færre bønder og bygdene ble avfolket, hvor skulle de hente velgere fra?

Fra de mest utenkelige steder, skulle det vise seg. Som Groruddalen og Nord-Norge. Sp er nå større enn Ap i alle andre landsdeler enn Østlandet. Kun i de store byene er Ap fortsatt størst.

Regjeringens reformer har fått mye av skylden for partiets vekst, og de fungerte nok som en solid grunnmur. Nå ser partiet ut til å treffe en tidsånd som ikke er like enkel å definere. Det er ikke lett å forklare suksessen, men noe peker seg ut.

Tenker man smått, forblir man liten. Vedum har først og fremst lyktes med å ta partiet opp i en helt ny divisjon. Der Sp under tidligere partiledere har henvendt seg tydelig til kjernevelgerne, har han breddet ut partiet og gjort det relevant på stadig flere områder. Det er også hos Ap, Frp og Høyre de virkelig henter velgere i stort monn.

Når mange nå ser ut til å tro at de kan kopiere suksessen med å snakke mer om distriktspolitikk, tar de nok kraftig feil. Det er en sak Sp eier, og et parti lykkes nesten alltid når deres saker blir viktige.

Vedum har også flyttet partiet politisk. Under både Åslaug Haga og Liv Signe Navarsetes ledelse hadde partiet en tydelig rødgrønn profil. I den økonomiske politikken er de fortsatt det, men i andre spørsmål appellerer Vedum til langt mer høyreorienterte velgere. Det gjelder blant annet innvandring, klima og avgiftspolitikk.

I de betente verdidebattene er Sp helt fraværende. Det er typiske spørsmål som kan rive et parti i filler uten at de nødvendigvis vinner mange velgere på det.

Vedum kan dukke opp som både fugleskremsel eller med Norwegian-slips, men et bilde får du aldri se: Vedum side om side med de rødgrønne vennene Støre, Lysbakken, Bastholm og Moxnes.

Sp-lederen kjenner åpenbart det gamle ordtaket «sloss du med feieren så blir du svart».

Han har en særdeles velutviklet evne til å ikke svare på spørsmål. Både når det gjelder regjeringssamarbeid og hvorvidt han selv er statsministerkandidat, er han standhaftig som en tinnsoldat. De fleste andre politikere ville viklet seg inn i noe når de får spørsmålet for tiende gang. Vedum lar seg verken friste eller lure utpå.

Akkurat det vil bli krevende for ham hvis målinger fortsetter å vise at Ap og Sp er jevnstore. Da må han i større grad svare på vanskelige spørsmål, og det er ikke alt i Sps løsninger som tåler flombelysning like godt. Det kler nok heller ikke hans image å være statsministerkandidat. En statsministerduell mellom Støre og Vedum vil være manna fra himmelen for høyresiden.

Det er vanskelig å komme unna Vedums personlige egenskaper. Han har en enestående evne til å snakke med folk, og skaper begeistring rundt seg. Partiet oser av selvtillit, men suksessen er også veldig Vedum-drevet. Selv om det sikkert er mange som jobber hardt i kulissene, fremstår Sp som et formidabelt one-man-show.

Sist, men ikke minst. Senterpartiets suksess henger uløselig sammen med Arbeiderpartiets sammenbrudd. Dette er også historien om hvordan ett parti stykke for stykke har spist seg inn på et annet partis grunnfjell.

Og det er fortsatt kake igjen til bursdagsbarnet.

Publisert: 01.12.20 kl. 16:01