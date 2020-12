RASISME? – For å forstå ord, må vi forstå historie, geografi, og kontekst, skriver Guro N. Fløgstad. Foto: Pa Photos/USN

Debatt

Cavani i kontekst

Edinson Cavanis bruk av ordet «negrito» var åpenbart godt ment.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

GURO NORE FLØGSTAD, førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge

Da jeg var 16 år flyttet jeg som utvekslingsstudent til Dolores, en liten by i Uruguay, bare et par timer sør for Salto, der Manchester United-spiss Edinson Cavani kommer fra. Jeg var den blondeste jenta i den lille byen, men det tok ikke lang tid før min vertsmor begynte å kalle meg det hun kalte sine egne døtre: «Mi negra», «Mi negrita».

Jeg gjetter at Edinson Cavani ble kalt det samme av de som var glade i ham.

Men denne uken la Cavani seg langflat etter å ha tvitret «Gracias negrito» i en hilsen. Gjennom konteksten er det åpenbart at betegnelsen også hos Cavani var ment kjærlig, det man i språkvitenskapen kaller en «endearing term».

Like fullt har rasismeanklagene haglet mot spissen.

les også Cavani ber om unnskyldning: – Var ment som en kjærlig hilsen

Tenk om det hadde vært så enkelt! At et ord betydde én ting, og at de som brukte dem umiddelbart kunne tillegges visse egenskaper.

Men sånn er det ikke. For å forstå ord, må vi forstå historie, geografi, og kontekst.

Hva angår historien, har negro utviklet seg på en spesiell måte i Uruguay og noen land rundt, og også fått en positiv betydning. Dette skjer med ord hele tiden. De endrer betydning, og kan bety flere ting på samme tid.

Hva angår geografi, er det åpenbart sånn at et ord som har en klart nedsettende betydning i ett område, ikke dermed har det i et annet. Vi kan ikke se på latinamerikansk spansk med engelskspråklige øyne, og tre en nordamerikansk språkdebatt nedover uruguayanske språkbrukere.

Og hva angår kontekst, er det meningsløst å isolere ord fra sammenhengen de ytres i.

I denne konteksten var Cavanis bruk åpenbart godt ment. Det betyr ikke at det ikke finnes kontekster hvor et slikt ord brukes nedsettende. Akkurat nå er for eksempel argentinske rugbyspillere fra laget Los Pumas i hardt vær for en rekke stygge, åpenbart rasistiske Twitter-meldinger, som blant annet inkluderte n-ordet.

Så komplisert er språket. Skulle vi tatt ord ut av kontekst, og straffet alle som bruker ord som historisk har hatt - eller potensielt kan få - en negativ betydning, da ligger vi alle tynt an.

Publisert: 01.12.20 kl. 15:35

Les også