Høyesterett reddet EØS-avtalen

I verste fall kunne EØS-motstanderne fått muligheten til å undergrave hele EØS-avtalen. Slik gikk det heldigvis ikke. Høyesterett sørget for det.

I slutten av forrige uke kom Høyesteretts avgjørelse i saken om hvor stort stortingsflertall som må kreves for at Norge skal slutte seg til EUs fjerde jernbanepakke. Det kan høres teknisk og fjernt ut. I virkeligheten kunne Norges forhold til EU ha stått på spill.

For første gang siden 1945 ba Stortinget om råd fra Høyesterett, eller rettere sagt «innhentet Høyesteretts betenkning om juridiske emner», slik Grunnlovens §83 gir rom for. Det var opposisjonen, med Sp, SV, Frp, og Ap som utgjorde flertallet for å be om rådet.

De fire partiene ønsket å få klarlagt om det holder med et alminnelig flertall for å si ja til at Norge skal slutte seg til EUs fjerde jernbanepakke. Bakgrunnen for spørsmålet var at en slik tilslutning vil innebære at EUs jernbanebyrå får myndighet til å ta avgjørelser som angår aktører i Norge direkte. Norge har ikke stemmerett i byrået. Eventuelle klager avgjøres av EU-domstolen, ikke gjennom EØS-systemet med Esa og Efta-domstolen, slik det ofte ellers er med saker som omhandler Norges forhold til EU.

En samlet og enstemmig Høyesterett kom til at det er nok med alminnelig flertall. Et annet utfall kunne satt hele EØS-avtalen i spill. Da kunne EØS-motstanderne, som utgjør et lite mindretall på Stortinget, krevd tre fjerdedels flertall i en rekke andre EØS-relaterte saker i årene fremover. I verste fall kunne et annet utfall i Høyesterett i fremtiden gitt EØS-motstanderne muligheten til å blokkere viktige vedtak, og undergrave den viktigste internasjonale avtalen Norge har

Det store mysteriet er hvordan Ap kunne bli med på EØS-motstandernes lag i denne saken, og dermed vippe flertallet slik at Stortinget sendte spørsmålet over til Høyesterett. Ap-ledelsen så åpenbart bare jernbanepolitikken, der de var uenige med regjeringen. Mens de må ha glemt det store bildet: Viktigheten av EØS-avtalen, som regulerer vårt forhold til Europa, og som er helt avgjørende for utviklingen av det norske samfunnet.

EØS-avtalen har stor oppslutning i det norske folk, og et bredt politisk flertall bak seg i Stortinget. Avtalen sikrer arbeidsplasser og næringsliv, gir studenter og forskere tilgang til Europas beste universiteter, pensjonister og andre kan bosette seg fritt – gjennom EØS får nordmenn en tilgang til Europa som vi ellers aldri ville vært i nærheten av.

En samlet og enstemmig Høyesterett har vurdert de juridiske sidene av saken, og kommet med sitt råd til Stortinget. Interessant nok er et bærende argument i Høyesteretts avgjørelse at en tilslutning til jernbanepakken ikke er av så inngripende art at det kreves tre fjerdedels flertall. Dermed har vår høyeste domstol slått fast hvilke type saker som i hvert fall ikke har passert grensen for når Stortinget må ta i bruk tre fjerdedels flertall.

Det er en nyttig avklaring for fremtiden. Det er dårlig nytt for dem som kjemper alt de kan mot EØS-avtalen. Og godt nytt for alle oss andre.