Et skritt i riktig retning

Videregående skole skal reformeres - på overtid. Alt for mange har alt for lenge betalt en alt for høy pris for det høye frafallet.

Før helgen la regjeringen frem stortingsmeldingen om videregående opplæring. En viktig del av meldingen er et forslag om en «Fullføringsreform». Målet er at flere skal fullføre skolegangen de har begynt på. Særlig innen yrkesfagene, og spesielt blant gutter, er det mange som faller fra underveis. I perioder har nær en av tre sluttet før de har fått vitnemål eller fagbrev. Det er et stort tap for den enkelte, og for samfunnet.

Kunnskapsminister Guri Melby vil fjerne tidsbegrensningen for elevenes mulighet til å fullføre videregående. Også voksne kan komme tilbake og fullføre der de slapp, uten tidsbegrensning. Dette er gode tiltak, som vil gi mange mennesker nye muligheter til å nå sine drømmer.

Må kjenne historien

Melby legger opp til at elever i større grad skal kunne ta utdanningen i sitt eget tempo - og ikke minst - få mye større valgfrihet når det gjelder fagsammensetningen. Det betyr et kraftig kutt i antall fag alle elever må ha gjennom skoleløpet. Kun norsk, matematikk og engelsk overlever som fellesfag i Melbys forslag. I tillegg kommer et helt nytt fag, et såkalt fremtidsfag.

Kunnskapsminister Guri Melby vil gi større valgfrihet, og mer tid, til elever i videregående skole. Foto: Berit Roald

Dermed mister mange elever fag som historie, religion og samfunnsfag. Disse fagene berører hvem vi er, hva som skiller oss, og hva som binder oss sammen. For å forstå samfunnet vi lever i, må vi kjenne historien. Og for å forstå hverandre i et stadig mer mangfoldig samfunn, må vi kjenne religionens plass. I menneskers liv, i det norske samfunnet, og i verden. Slike fag bør ha en sentral plass i utdanningen av unge mennesker.

Et godt utgangspunkt

Ikke alle de som velger yrkesfaglig retning, er like glade i teorifagene. Frafallet fra yrkesfag taler sitt tydelige språk. Noen elever vil lykkes bedre med en mer praktisk innretning på utdanningen. Norge trenger flere fagfolk. Tilgangen på mange nok lærlingplasser er helt avgjørende. I dag er det alt for få. Regjeringens forslag om å legge til rette for at elever som ikke får lærlingplass, kan ta fagbrev på skolen, er en nødløsning. Både næringslivet og det offentlige må ta ansvar for at dette langt på vei blir unødvendig.

Dagens frafall i videregående skole er et alvorlig problem, med vidtrekkende konsekvenser, både for den enkelte og for samfunnet. Regjeringens reformforslag er et godt utgangspunkt for det videre arbeidet. Unge mennesker trenger, og fortjener, en skikkelig sjanse. Også når livet ikke går helt på skinner.