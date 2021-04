MOT SIN HENSIKT? – Det er bra vi får en debatt om hvordan vi kan bekjempe utseendepress. Men en lov mot retusjering, som regjeringen og Ropstad går inn for, vil dessverre neppe hjelpe dem som virkelig trenger det, skriver medieviter Ida Aalen. Foto: Stian Lysberg Solum

Ropstads Instagram-populisme kan gjøre vondt verre

KrF-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad vil nok føle seg bedre hvis han får innført en lov som krever merking av retusjerte bilder. De som loven er ment å hjelpe, vil neppe føle seg bedre.

IDA AALEN, medieviter

Bakgrunnen for lovforslaget er at Kjell Ingolf Ropstad ønsker at «barn og unge skal vokse opp uten press på å måtte forandre kroppen sin for å bli gode nok. Vi vet at det er mange som kjenner på kroppspress, sliter med selvtillit og har uoppnåelige idealer i sosiale medier og på TV.»

La meg først gjøre det klart at jeg er trygg på at Ropstad, moteblogger Janka Polliani og alle andre som ønsker lovpålagt merking av retusjerte bilder har gode intensjoner. Å bekjempe kroppspress og styrke folks selvfølelse er viktig og riktig.

Dessverre er ikke gode intensjoner det samme som at en slik lov vil virke.

I forskning som har sett på retusjeringsmerking, gir det enten ingen effekt eller at folk føler seg til og med dårligere.

Jeg undres hva lovforslaget er basert på. Er målet til Ropstad å fremstå handlekraftig, eller er det å faktisk adressere problemet?

Grunnen til at retusjeringsmerkingen neppe vil virke er et dypt menneskelig fenomen som kalles sosial sammenligning.

Hvis jeg får se et bilde av en vakker kvinne, og jeg får vite at det er retusjert, hva skal jeg ta tenke? I stedet for å tenke «dette var et urealistisk bilde», tenker jeg kanskje «lurer på hvordan hun ser ut uten retusjering», «jeg hadde ikke sett sånn ut selv med retusjering», «oi, til og med hun trengs å retusjeres, er ikke hun pen nok en gang?».

Om jeg ellers kanskje ville fokusert på den vakre solnedgangen eller de kule skoene, kan retusjeringsmerket få meg til å begynne å tenke mer på utseende: «Mon tro hva de har retusjert? Er det rumpa? Er det puppene? Er det huden? Er det midjen?»

Det å få vite at til og med en person som ligger tett opp til skjønnhetsidealet, også skjønnmales, kan få en til å føle at en selv er enda lenger unna idealet.

De som har en skjør selvfølelse, har en større tendens til å sammenligne seg selv med andre. Se for deg at du får vite at venninna di har fått seg kjæreste. Tenker du «Åh, så koselig!» eller tenker du «Åh, hvorfor har hun kjæreste, og ikke jeg?»

Sosiale medier byr på et nærmest uendelig galleri av mennesker vi kan sammenligne oss med. Forskning på både Facebook og Instagram finner at de som har en tendens til å sammenligne seg med andre, vil føle seg dårligere etter å ha sett andres lykkelige oppdateringer.

Så lenge vi sammenligner oss selv, så føler vi oss dårligere. Bilder uten filter, kan få folk til å føle seg dårligere når de får følge av hashtagen #nofilter («oi, er hun så pen selv uten retusjering?»). Kommentarer om kroppspositivitet og å elske kroppen sin, kan få folk til å føle seg dårligere når den som deler budskapet ligger nært opp til skjønnshetsidealet («det er lett for å henne å si, den kroppen ville jeg også elsket»).

Forskningen tyder på at det er andre grep som har bedre effekt i sosiale medier, men som er vanskelige å vedta ved lov. Det å se bilder av mer mangfoldige kropper ser ut til å hjelpe. Også bilder som viser hvordan den samme personen kan se ut med mer eller mindre flatterende vinkler (sjangeren «Instagram vs Reality»), ser ut til at folk blir mer fornøyd med eget utseende.

For som en etter hvert utbredt Instagram-sjanger demonstrerer (eksempelvis #instagramvsreality), er retusjering bare et av svært mange grep folk tar for å se bedre ut.

Vinkel, posering, lyssetting, beskjæring, tid på døgnet og en lang rekke andre faktorer har svært mye å si for hvordan noen ser ut. Det er også svært vanskelig å definere hvor grensene vil gå for hva som må merkes som retusjert.

Sosiale medier og kroppspress er et viktig tema. I en gjennomgang av 63 ulike undersøkelser, fant forskerne en svak sammenheng mellom sosiale medier og forstyrrelser i kroppsbilde. Jo mer folk brukte sosiale medier på en utseendefokusert måte, jo sterkere var effekten.

Dette tyder på at de som i utgangspunktet er mer opptatt av utseende og vekt, oppsøker sosiale medier for å finne innhold om dette.

Problemet er at sosiale medier fanger opp hva man er interessert i, og kan forsterke effekten. Den usikre tenåringen får enda mer av det samme. Kanskje enda verre: Annonsørene får vite at dette er en bruker som er interessert i utseende, og målretter produkter knyttet til utseende og vekt.

På den måten ender de sosiale mediene ende opp med å utsette folk som allerede har et usunt forhold til kropp og utseende for enda mer innhold ned samme gate. Dette er vel så problematisk som bruken av retusjering.

Det er bra vi får en debatt om hvordan vi kan bekjempe utseendepress. Det vil kanskje føles bedre for dem som innfører en sånn lov, for nå har man hvert fall gjort noe med problemet. En lov mot retusjering vil dessverre neppe hjelpe dem som virkelig trenger det.