Humorkongen

Av Yngve Kvistad

Foto: Hannah Mckay / X03696

En ytre arroganse til tross, prins Philip var i mange lag av folket det britiske kongehusets mest populære medlem.

Det er talende at de første artikler som ble lagt ut i kjølvannet av meldingen om prinsens bortgang fredag, handler om hans mange tabber og forsnakkelser. Samtidig understreker nettopp det hans nærhet til folk flest.

Mens hans hustru, dronning Elizabeth, både av profesjonelle, men angivelig også personlige årsaker, har opprettholdt en viss distanse til sine undersåtter, klarte ikke Philip helt å holde seg hverken til protokoll eller kutyme.

Ofte ble dette misforstått, eller tolket i verste mening.

Om Hertugen av Edinburgh – den smått eksentriske prins Philip – er det sagt at han hadde en meget velutviklet humoristisk sans, fortrinnsvis i retning av det beske og ironiske. Med andre ord to av de minst anvendelige former for humor for en mann i hans stilling og stand.

Det er lett å tenke at jo mer han måtte undertrykke disse sider av seg selv, jo mer presserende ble det å få utløp.

Bemerkninger som i øyeblikket ble oppfattet som upassende, har i ettertid blitt eksempler på hans kvikke tunge. Bortsett fra uttalelser som i beste fall var tankeløse, ville en hel del av hans påståtte blundere normalt sortere under avdelingen for ramme replikker og gode kommentarer.

Dessverre var det en folkelig standard den greskfødte prins Filippos av fyrstehuset Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg ikke kunne påberope seg. Som Hertug av Edinburgh og dronningens gemal var han underlagt et regime hvor ufiltrert respons og ubetalelige kvikkheter ikke hørte hjemme.

Uten at det syntes å båndlegge hans tunge i altfor stor grad.

Tvert imot var han villig til å ofre så vel protokoll som omdømme for en god replikk. Ikke minst en matlei prins Philip, i ferd med å implodere av kjedsomhet, var en gavepakke til de kongereportere som til enhver tid fulgte ham på reiser og representasjonsoppdrag.

Da en fornem polsk vitenskapsmann var invitert til Cambridge-universitetet for å åpne et avansert nytt laboratorium i 2013, kunne alle i lokalet høre hertugen si: «Kom du hit som bærplukker?»

Under pavebesøket tre år tidligere konverserte han lederen for det skotske Tory-partiet, Annabel Goldie, mens hun sto sammen med pave Benedikt XVI og en annen skotsk gjest som hadde pyntet seg med et slips i tradisjonelt skotskrutet tartanmønster. Pekende på slipset, i pavens og Dronningens påhør, spurte han Goldie: «Har du på deg sånne underbukser?»

Kontroverser til tross, Hertugen av Edinburgh var en populær kar i brede lag. Ikke minst fordi han også var britisk krigshelt, dekorert for tapperhet i strid, og dessuten innehaver av det «sivile» etternavn Mountbatten. Mange oppfattet nok den litt røffe gestalten som et uttrykk for en som innerst inn ønsket å være «en av gutta».

En ofte fortalt episode i så måte var da han trakk seg mer og mer unna den offisielle viraken under en festmiddag i Det hvite hus, og oppsøkte lødigere selskap i to tilstedeværende butlere som han fant stor glede i å oppvarte personlig. Det hører med til historien at den ene av dem ikke ante at vedkommende som skjenket dem var mannen til Storbritannias dronning.

BESØK i 1981: Dronning Elizabeth og prins Philip besøkte daværende Kong Olav. Her med kongefamilien på Slottet. Foto: Per Løchen

Prinsens språkbruk og likefremme væremåte kunne nok forveksles med nedlatenhet. Av og til var det kanskje det også. Det ble også insinuert at hans direkte tale overfor mennesker med annen hudfarge, religion og kulturbakgrunn enn den klassisk anglosaksiske, hadde et underliggende islett av fordomsfull britisk overklasse, grensende til rasisme.

Følgelig var det kanskje ikke helt tilfeldig at den første reaksjonen fra Buckingham Palace etter Meghan Markle-intervjuet – da hertuginnen av Sussex hevdet at noen i kongefamilien hadde stilt spørsmål om hudfargen på barnet hun og prins Harry ventet – var en forsikring fra Slottet om at kilden i hvert fall ikke var prins Philip.

Hoffreportere som har fulgt Hertugen av Edinburgh over tid mener imidlertid at hans noe ubehøvlede stil mest av alt signaliserer en mann som har mer lyst til å ta en pint på puben enn å pimpe prosecco på statsbesøk i Italia. Noe han for øvrig også helt konkret har uttrykt.

Samtidig har han ikke gjort det lett for seg selv, eller Dronningen, når selv handikappede, syke, eller krigsveteraner er blitt rammet av hans tunge.

Som da prinsen møtte en soldat blindet av IRA-bombing i Nord-Irland og dronningen spurte medfølende om hvor mye syn han hadde igjen – og Philip repliserte: «Ikke mye, ut fra det slipset han har på seg.»

Eller da de kongelige møtte Nigerias president Obasanjo, iført lys, fotsid kjortel, og hertugen lurte på om han var på vei til å legge seg.

DØD: Prins Philip var omgitt av familien da han døde fredelig fredag morgen på Windsor Castle, opplyser det britiske kongehuset. Foto: Olivia Harris / X02875

På den annen side har han opprettholdt en viss balanse i det verbale regnskapet ved at mer eller mindre gjennomtenkte perfiditeter også har sneiet hans egen familie.

På spørsmål en gang, om ikke hans svært rideinteresserte datter, prinsesse Anne burde se seg om etter en egnet husbond snart, kvitterte prins Philip halvt oppgitt: «Hvis det ikke fiser eller spiser høy, er hun ikke interessert.»

Til det siste tjente han sitt land, sitt folk, sin familie – og britisk presse. Han var også republikanske redaktørers prins, må vite, og da en av dem – The Independents Simon Kelner – dukket opp til kongelig feiring på Windsor Castle, gikk Philip bort til ham og spurte hva han gjorde der.

Kelner svarte at han var blitt invitert, og hertugen repliserte: «Vel, du trengte jo ikke å komme».

Prins Philip, hertug av Edinburgh, har gått ut av tiden i sitt 100. år. Verden er allerede blitt et litt kjedeligere sted.