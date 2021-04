Kommentar

Sakte vil hun gjenåpne landet

Av Astrid Meland

SKAL ÅPNE NORGE: Når flere vaksineres, kan tiltakene lettes. Men det ligger ikke an til noen super-hastighet. Foto: Terje Bringedal

Midt i den verste smittebølgen landet har stått i, legger Erna Solberg frem sin plan for å åpne opp.

Erna Solberg skal ikke åpne landet onsdag. Hun skal bare fortelle om planene sine for en fremtidig åpning.

Og er det noe pandemien har lært oss, så er det at slike planer fort går i stå. Men nå har i alle fall ekspertene regnet på det.

– En gradvis gjenåpning blir mulig fra sensommeren, står det i et scenario Folkehelseinstituttet (FHI) har laget i forbindelse med gjenåpningen. De kaller planen for «Kontroll».

Her styres tiltakene etter hvor mange som er innlagt. Vi kan slippe opp med under 50 innlagte, men må stramme til om vi får over 200 innlagte.

DET BLIR 17. MAI IGJEN: Slik var nasjonaldagsfeiringene i hovedstaden ut før corona. Først neste år ligger det an til ny folkefest. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

Solberg velger sikkert ikke eksakt denne planen. Men den harmonerer med budskapet til assisterende helsedirektør Espen Nakstad. Han sier vi må på godt under 200 smittetilfeller per dag før vi kan begynne å lette.

Sist vi var i nærheten var ved utgangen av oktober i fjor. Da hadde vi rundt 50 innlagte. Uken før lå smitten på 150 smittede per dag.

Men Solberg er politiker, og har ikke bare helsebyråkrater å forholde seg til. Hun må levere noen gode nyheter og.

Sterke krefter, ikke minst hennes venner i NHO og tusenvis av feriesugne nordmenn, ønsker seg en mye raskere åpning. Og det er valg i år.

Når Solbergs regjeringskolleger i Danmark og Storbritannia har lagt frem sine gjenåpningsplaner, har de gått høyt ut og lovet mye, mens forbeholdene med liten skrift ikke er like tydelig kommunisert.

SETTER ET MÅLTALL: Assisterende direktør i Helsedirektoratet Espen Rostrup Nakstad vil ha smitten mye lenger ned før vi kan begynne å åpne opp. Foto: Berit Roald

Helsedirektør Bjørn Guldvog prøver å dempe forventningene og sier at vi kan håpe på lettelser i de strenge tiltakene først i slutten av mai.

Og VGs tall viser at vi når under 200 smittede per dag først 27. mai hvis tempoet fra den siste uken holder seg.

Vi finner dette igjen i FHIs åpningsscenario der de har laget en graf som viser tiltakene 12 måneder fremover.

Her ser vi at folk kan ha litt mer kontakt i mai. Men det er bare noen få prosent mer det er snakk om.

Først i august kan vi ha dobbelt så mye kontakt som nå. Og det er fortsatt halvparten så mye som normalen før pandemien.

SER FOR SEG LETTELSER I MAI: Helsedirektør Bjørn Guldvog mener vi trenger strenge tiltak en god stund ennå. Foto: Lise Åserud

Etter FHIs vaksineringsplan skal alle over 18 år ha fått tilbud om første dose i juli. Og likevel kan det bli snakk om tiltak til langt ut i neste år? Danskene har til sammenligning sagt at de skal slutte med alle tiltak når alle over 50 år er vaksinert.

FHIs scenario «Kontroll» derimot, innebærer å åpne og lukke et helt år til, rett nok med mye mildere tiltak enn vi har i dag. Med denne planen får vi en smittetopp så sent som i januar 2022.

Årsaken er formodentlig at en god del ikke vil være vaksinert eller ikke er helt immune. En full gjenåpning kommer ikke før april – mai 2022.

VIL BRINGE GODE NYHETER: Oslos byrådsleder Raymond Johansen sa til VG før påske at han er i gang med en gjenåpningsplan for Oslo. Men ingen kommuner kan ha mer liberale regler enn de nasjonale. Foto: Terje Bringedal

Det folk lurer på nå er om vi kan reise utlands i sommer, når treningen, restaurantene og selvsagt skjenkingen åpner igjen.

Rådet fra ekspertene til regjeringen er ikke å lage lister med datoer, som for eksempel britene som har sagt de åpner nattklubbene 21. juni og danskene som åpner uteserveringen 21. april.

Slikt kan fort sprekke. Solberg-regjeringen har heller ikke vært like ivrig på vaksinepass tidligere. Dette skal fra i dag gi danskene tilgang til for eksempel frisør.

For å gjøre det mulig, har både danskene og britene innført hurtigtester for de uvaksinerte, slik at de med negativ test kan bruke de samme tilbudene.

Men Norge er ikke i nærheten av dette testnivået per i dag.

VURDERER Å VAKSINERE DE YNGRE FØRST: Når de over 45 år er vaksinert, kan det hende at Camilla Stoltenberg og FHI velger å gå for de yngre, som har mange kontakter og står for mye av smittespredningen. Foto: Berit Roald

Lite tyder altså på at det blir veldig mye jazz med det første. Vi holder Norge stengt av frykt for at det blir fullt på sykehusene av uvaksinerte middelaldrende.

Det er verdt å merke seg at vi holder oss innenfor kapasiteten på respirator-sengeplasser i alle scenarioene FHI kjører for tiden, også med et høyt smittetall.

Og til tross for at vi får høre at vi skal ha lave forventninger, kan det likevel komme lettelser i tiltakene i kommuner med lite smitte.

Økonomiprofessor Steinar Holdens ekspertgruppe har også vært med på arbeidet med gjenåpningsplanen, og de anbefaler lokale tiltak.

Regjeringen må også komme med lettelser for vaksinerte, som per i dag må i karantene etter reiser og er frarådet å dra på overnattingstur med barnebarn. Det er alt for strengt.

Uansett hva Solberg legger frem, vil noen mene det går tregt og at vi aksepterer for lite risiko, mens andre frykter senskader og ønsker strenge tiltak til de fleste er vaksinert.

Det vi har lært det siste året, er at det er lettere å lukke ned et land enn å åpne det opp igjen.

Problemet er at lettelser fører til en ny smittebølge som til slutt krever en ny lockdown.

FORLENGET DE NASJONALE TILTAKENE I TO DAGER: Helseminister Bent Høie vil ha flere hverdager for å skaffe oversikt over smittesituasjonen nå etter påske. Foto: Hanna Hjardar

Slik ble det også i Norge. Vi har hatt planene klare og prøvd oss på gradvis gjenåpning. Men det har ikke holdt.

Vi fikk en høstbølge og måtte stramme til igjen. Etter jul og før påske skjedde det samme. Det til tross for at vi hadde opplegg mot importsmitte og testet for å holde smitten nede.

Det var ikke nok til å holde viruset under kontroll.

Når Erna Solberg legger frem en gjenåpningsplan, er nok forventningen at det blir for siste gang.

Ikke for det. Vi er mange som er klare for de glade 20-årene på nytt. Men om bakrusen er en ny lockdown, så er det ikke verdt det.