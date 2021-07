Foto: Morten Mørland

Fransk åpning

Jeg innrømmer det: Etter halvannet år i hjemmefengsel har jeg tatt jeg turen utenlands.

DAGFINN NORDBØ, Vence, Frankrike

Aldri har jeg møtt opp så djevelsk grytidlig på Gardermoen, der jeg ble stående en drøy time i sneglekø sammen med mann brann, kone pone, høne pøne, gasse vasse og åtte skrikerunger, for å sjekke inn manuelt og vise fram mitt coronapass og den høytidelig signerte skriftlige erklæringen om min aktuelle helsetilstand, som jeg etter intens googling fant ut at den franske stat krever. Eller gjør den det?

Vel framme i Nice går vi alle av flyet, henter koffertene og har deretter fritt leide; uten passkontroll, uten toll- eller coronasertifikatkontroll, uten noe som helst. På flyet ble vi aller først møtt av stewardessen som delte ut antibakterielle våtservietter, med beskjed om å rengjøre sikkerhetsbeltespenner og armlener. Norwegians elleville lederbonuser har tydeligvis ført til strenge sparetiltak. Jeg går ut fra at vi på hjemturen blir beordret å selge kaffe og baguetter, eventuelt avlaste førstepiloten.

Når det er sagt: Ingenting galt med å gi toppsjefene elleve millioner for å bli i jobben. Det er viktig at disse enestående talentene ikke kjeder seg, men føler seg verdsatt. De har tross alt klart å loppe staten (oss) for en bunke milliarder, og fortjener belønning for innsatsen.

Men hvordan står det til i mitt kjære Frankrike? Til min store lettelse er nå mye som før. Jeg har hatt mareritt om å blir servert min pils av en morsk servitør med hvit beskyttelsesdrakt, plastvisir og blå gummihansker, men slik er det altså ikke. Maskebruk er påbudt bare i butikker, på kollektivtrafikk og andre steder med trengsel.

Her nede har de dessuten utviklet en helt egen trend: De fester munnbindet på armen. På kafeene sitter folk akkurat som de alltid har gjort. Tett som torskerogn! De spesielle middelhavske omgangsformene er heller ikke glemt: Her går det i god gammeldags håndhilsing, og kommer man forbi kafeen og ser kjente, knuser man gjerne neven på alle fem rundt bordet før man spaserer videre. Ittno´ knussel!

De obligatoriske kyssene på hvert kinn praktiseres fremdeles, så det er ikke til å undres over at smitten her nå fyker i været og landet skifter farge, i skrivende stund oransje.

Disse kinnkyssene kommer jo før du aner det, så jeg ble selv utsatt for et par klissvåte, inntil jeg lærte meg trikset å stikke fram knyttneven. Ved ulykkestilfeller får jeg håpe ingen oppdager at det plutselig lukter håndsprit av ansiktet mitt, mens de tenker at jeg ikke har råd til ordentlig brennevin.

Franskmenn er ikke akkurat kjent for å elske sine ledere eller deres regler og påbud. Likevel er vaksinasjonsprosenten ganske høy, men med inntoget av den ikke så hyggelige Delta-Satan setter president Macron nå hardt mot hardt: Lærere og helsepersonell som ikke vaksinerer seg, mister jobben. Dæng!

Fra 1.august kan du ikke gå på bar, restaurant, kino, teater og konserter uten å være vaksinert. Da presidenten kunngjorde dette på TV, ble nesten 3 millioner vaksinetimer booket umiddelbart. Du tar ikke fra franskmennene baren eller kafeen. Da går de fullstendig i frø.

Glem ikke at de har hatt det mye tøffere enn oss, med tre nedstengninger og lange perioder der de fikk forlate hjemmet bare én time pr dag.

Og jaggu er det deilig å bare sitte her nå, nesten som vanlig, i min annen hjemby, møte venner, friske opp den rustne fransken som ikke har blitt praktisert på to år, høre sorlet fra gjestene, glane på de forbipasserende, drikke en iskald pastis og slenge en mynt til Pierrot, gatesangeren, spise byens beste pizza (den med speilegg!) på Café Clemenceau, ved torget der nasjonaldagen ble feiret i to samfulle dager på rad, med danseband, trekkspill, trommere og fløytister og full halloi til langt over midnatt.

Jeg ber derfor om å ikke blir dømt altfor hardt av de titusenvis av jesuittisk retthaverske skolemestrene i sosiale medier, som preker at alt annet enn å befinne seg fastspent i sitt eget stuemøbel er uansvarlig, forkastelig og landsforrædersk. Som fullvaksinert tar jeg uansett en test når jeg kommer hjem, enten det forlanges eller ikke. Det skal da for pokker ikke stå på meg.

Vive La France!