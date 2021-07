KRITISK: De som hadde dårlig livskvalitet før pandemien, har fått det verre, skriver innsenderen. Foto: Klaudia Lech

Lærdommen av pandemien

Rekordmange dødsfall fra narkotika og alkohol i fjor har vist oss at vi som samfunn ikke var der for de som trengte det mest. Nå må vi få klarhet i hvor det sviktet, og hva vi kan gjøre for å forhindre at de høye tallene blir en ny normal.

PERNILLE HUSEBY, generalsekretær i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan

I over ett år har Norge og verden levd i unntakstilstand. Vi har vært mer hjemme, opplevd stengte butikker, treningstilbud og fritidsaktiviteter, og store deler av helsesystemet har måttet sette alt inn på å få ned smittetallene.

Nå begynner vi å se konsekvensene av den langvarige nedstengningen. De som hadde det greit før pandemien, har klart seg rimelig bra. De som derimot av ulike årsaker opplevde å ha dårlig livskvalitet før pandemien, har fått det verre.

Et av de tydeligste og vondeste indikasjonene på dette, er dødsfall som er relatert til rus. I 2020 døde 324 personer av overdose. Det er 49 flere enn året før, og det høyeste antallet overdosedødsfall siden 2001.

Også antallet alkoholrelaterte dødsfall økte, selv om disse så langt ikke har fått like stor oppmerksomhet. I 2019 var alkohol årsaken til 304 dødsfall. I 2020 var tallet 386. Det betyr at det totalt døde 131 flere av rus i dette unntaksåret.

Det er alarmerende, og vi trenger klarhet i hvordan det kan ha skjedd for å sikre oss at det kun blir et unntak, ikke et nytt og høyere «normalnivå».

Myndighetene har hele tiden hatt som mål at barn, unge og sårbare grupper skal skjermes av pandemitiltakene. Dessverre lyktes ikke dette.

Vi vet at flere rusavhengige har rapportert at planlagt behandling ble utsatt, at e-konsultasjoner har vanskeliggjort kommunikasjonen med helsetjenestene og at flere lavterskeltilbud har vært stengt.

I en rapport fra Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse kommer det frem at flere som er avhengige av alkohol har opplevd stengte tjenester og behandlingstilbud. Samtidig har Vinmonopolet vært åpent i samme periode.

Pandemien har ikke bare ført til økt sosial distanse. Den har vist oss at det også før korona var store sosiale forskjeller i samfunnet. Noen er rammet hardere enn andre, fordi de på ulike måter har stått utenfor det store fellesskapet.

Pandemien har styrket troen min på at fellesskapet må stille opp, ikke bare i tider med isolasjon og sykdom, men også på vanlige hverdager.

Vi trenger en ansvarlig og solidarisk politikk, der det store flertallet aksepterer små begrensninger i egen frihet for å skjerme de mest sårbare. Vi trenger et Vinmonopol, ikke bare så du og jeg kan få anbefalinger om hvilken vin som passer til lørdagsmiddagen, men også for å beskytte dem som er avhengige av alkohol.

Vi må bruke skattepengene på rusbehandling, brukerrom, brukerutstyr og arbeidslivstiltak for at flere rusavhengige skal få en bedre hverdag. Vi må stå sammen og stille opp for hverandre på de gode dagene, for da blir det også lettere når krisen rammer.

Det er ikke bevist at koronatiltakene har medvirket til høyere rusrelaterte dødsfall, men det er svært sannsynlig. Det er umulig ikke å bli påvirket av ett år med isolasjon, stengte sosiale tilbud og bekymring for å bli syk eller smitte andre.

For noen har det vært verre enn for andre. Vi som samfunn har ikke klart å stille opp i tilstrekkelig grad. Vi har ikke klart å fange opp eller hindre at et større antall mennesker enn vanlig har dødd av rus.

Det viktigste vi kan gjøre nå, er å få fakta på bordet. Vi må vite hvor vi sviktet, og hva vi kan gjøre for å forhindre at de høye tallene blir en ny normal.

Det er et løfte vi må gi til dem som er berørte, og det er et ansvar regjeringen må ta på aller største alvor.