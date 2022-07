AMMEVILKÅR: – Vel hjemme med baby har livet fått ny timeplan: Amming, bleieskift, byssing, soving, repeat. Og amming blir for mange roten til mange utfordringer, skriver Christine Dancke.

På amme alvor

Denne teksten er først og fremst til regjeringen og andre som bestemmer over det offentliges penger og dernest til alle som bryr seg om mennesker.

CHRISTINE DANCKE, programleder og artist

På forhånd beklager hvis språket mitt er mindre skarpt enn vanlig – jeg er på fjerde måned med baby og delvis i den såkalte ammetåken enda. Likevel tror jeg at jeg har klart å skrive noe leseverdig, blant annet takket være Ammehjelpen.no.

« ... ellers henviser vi til ammehjelpen på nettet», sier de på sykehuset når de sender deg hjem nyfødt baby, mørbanket kropp og spørsmål du ikke har kommet på å stille enda fordi hjernen er delvis i dvale og delvis flyttet over til hjertet.

Vel hjemme med baby har livet fått ny timeplan: Amming, bleieskift, byssing, soving, repeat. Og amming blir for mange roten til mange utfordringer.

Til dere som ikke har testet amming – her er noen få av utfordringene en nybakt mor kan støte på i den forbindelse: Slite med å få til amming og føle sorg over det, blødende brystvorter og betennelse med feber og smerter, baby som ikke vil spise og en merkelig følelse av å være fanget av sin egen babys sitt behov for å henge i de en gang veldig lite hengete puppene.

Bare én av disse utfordringene kan skape store bekymringer i tiden etter fødsel hvor de nye foreldrene mildt sagt nok å bekymre seg for.

Takket være ammehjelpen.no sitt eksemplariske oppslagsverk på internett og hjelpere over hele landet, får du svaret på alle tenkelige utfordringer knyttet til amming – mer enn «bare» hvordan babyen skal få sugd til seg mat på best mulig måte.

Ammehjelpen, som selv anslår at de hjelper staten til en verdi av 17.5 årsverk i tillegg til å ha hatt 800 000 brukere på nettsiden sin i 2021, får 1,5 millioner over statsbudsjettet.

Regnestykket over bør tale for seg selv, spesielt med tanke på hvordan det offentlige stadig vekk henviser foreldre til ammehjelpen som om det var en egen spesialisthelsetjeneste.

Men hvordan Ammehjelpen sparer offentlige midler gjennom informasjonsformidling er én ting. At de sørger for å gi mange familier mulighet til å gi babyer over hele landet morsmelk er en annen.

Men en tredje og underkommunisert faktor er hvordan Ammehjelpen, via Helsenorge.no sitt beste nettsted og frivillige ammehjelpere over hele landet, trolig sparer inn enorme kostnader knyttet til foreldres nåværende og kommende psykiske helse.

For når livet er snudd på hodet og babyer for alltid kommer uten bruksanvisning og innholdsbeskrivelse, så er det avgjørende med enkel tilgang på kunnskap som kan gi foreldre litt mer kontroll. Litt flere svar. Litt mer trygghet i at babyens atferd mest sannsynlig er helt normal og svar på hvordan man kan hjelpe sprukne brystvorter som begynner å ligne på bringebær.

Psykiske lidelser koster det norske samfunnet mellom 280 og 290 milliarder i året – mer enn noen annen sykdom. Nybakte foreldre og alt som følger med gir en grei god grobunn for å bli en del av den statistikken, men med kunnskap og normalisering blir vekstforholdene for vanskelige følelser dårligere.

Ammehjelpen bidrar til dette.

Det er latterlig å skulle lete etter argumenter for å dekke kostnadene for en av de mest livsviktige tjenestene for foreldre (og dermed også barn) i Norge. Vi er gode på å møte kriser i Norge – når krisen skjer, stiller staten opp.

Barselomsorgen er i krise. Å sikre Ammehjelpens drift er en enkel måte å starte skjerpingsen på.