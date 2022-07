STREIK: SAS-pilotenen har streiker siden forrige uke mandag. Nå vil SAS gjenoppta forhandlingene.

Derfor vil vi gjenoppta forhandlingene

Vi må få forhandlingene i gang igjen og det er vår jobb å sammen finne løsninger som flyr.

KJETIL HÅBJØRG, Norgessjefen i SAS.

En uke har passert med pilotstreik i SAS. Den femte i rekken av streiker i selskapet de siste syv årene. Dette skaper store utfordringer for våre passasjerer og alle som hadde planlagt sine reiser med SAS. Vi har daglig hatt over hundre kanselleringer i Norge.

Til dere som nå rammes av streiken kan jeg bare beklage!

SAS tar denne situasjonen svært alvorlig og vi har i kveld tatt initiativ til å gjenoppta forhandlingene raskest mulig.

I Norge er det slik at innholdet i forhandlingene hos Riksmekleren er taushetsbelagt. Hvis man blir enige vil forhandlingsresultatet gjøres kjent, men detaljene i forhandlingene forblir mellom de som deltok. Dette av respekt for en av de viktigste byggeklossene i norsk arbeidsliv; det tette og gode samarbeidet mellom arbeidstager- og arbeidsgiverorganisasjonene, også kalt partssamarbeidet.

Derfor kan jeg som sjef for SAS i Norge ikke kommentere det som har vært på forhandlingsbordet.

Jeg kan heller ikke med enkelhet trekke frem enkeltområder og kommentere dem generelt. Forhandlinger som dette skal balansere ulike ønsker, behov og krav.

Det jeg derimot kan si er at vårt mål er å bli enige med pilotene, få flyene i lufta, passasjerene til sine reisemål, og deretter, sammen med de ansatte og fagforeningene, bygge et konkurransedyktig SAS.

Vi har jobbet sammen siden 1946 og skal også jobbe sammen når denne streiken er over. Derfor ønsker vi å sette oss sammen og gjenoppta forhandlingene med våre piloter.

For SAS handler dette om selskapets overlevelse. Konkurransen i luftfarten er knallhard.

Pandemien, krigen i Ukraina og endringer i både jobb- og fritidsreise-markedet gir oss nye utfordringer, men også noen muligheter. Vi er avhengig av å øke fleksibiliteten i hvordan vi planlegger, koordinerer og legger opp våre flytilbud.

Våre gjester flyr mer om sommeren, oftere i helgene og til flere destinasjoner enn tidligere. Skal vi være Skandinavias ledene og ett av Europas sterkeste flyselskaper, må vi rigge oss for den nye virkeligheten.

Gjennom mediene er det godt kjent at SAS og pilotenes fagforeninger er uenige om noen grunnleggende spørsmål i hvordan vi skal løse utfordringene og ta mulighetene i bruk.

Disse spørsmålene haster det å finne løsninger på. Vi ønsker å sikre våre 8000 ansattes jobber og ta så mange som mulig av de som mistet jobben i pandemien tilbake på jobb.

Vi re-ansetter nå kabinpersonale, piloter og bakkeansatte i tråd med avtalene som ble inngått under koronapandemien. Skal vi klare å ta inn flere må vi også bli lønnsomme.

Pilotstreiken hjelper oss ikke på vei mot målet om å betjene våre kunder, skape trygge arbeidsplasser og bygge opp igjen SAS som et selskap med kraft til å konkurrere og utvikle seg videre.

SAS har etablert datterselskapene SAS Link og SAS Connect for å styrke selskapet. Dette er heleide datterselskaper i SAS-konsernet. De som nå ansettes i disse selskapene og i SAS Scandinavia ansettes i likhet med våre øvrige ansatte med skandinaviske lønns- og arbeidsvilkår. Selvsagt gjør vi dette også med organisasjonsfrihet for våre ansatte.

Det er områder arbeidsgiveren SAS står et stykke unna pilotenes fagforeninger. Det er derfor vi nå har stått en uke i streik.

Men det er også mange områder hvor vi er svært enige.

Vi vil alle ha et selskap som kan betjene kundene med den velkjente SAS-servicen, med våre dyktige ansatte og som er kjent for sikkerhet, punktlighet og skandinavisk samarbeid.

Det er bakgrunnen for at vi i kveld har tatt initiativ til å gjenoppta forhandlingene.

Vi må alle gjøre vårt ytterste for å finne en løsning og vi må alle bidra til å utvikle selskapet. Slik det er nå står flyene på bakken. Vi må få forhandlingene i gang igjen og det er vår jobb å sammen finne løsninger som flyr. For våre passasjerer, for våre ansatte og for fremtiden til SAS.