Kommentar

Fra Harald I til Harald V

Roar Hagen

HAFRSFJORD (VG): Hva er norsk, og hva er norsk nok? I den senere tid har debatten om hva Norge er, tatt mange former. Når begynner Norge i historien, og hvor går vi?

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det er mange meninger om landet vårt, og krigen i Ukraina har tvunget oss til å tenke gjennom hvor sårbar en nasjon kan være i møte med en aggressiv stormakt.

Små nasjoner søker sammen for felles beskyttelse for nettopp å overleve som små nasjoner. Sverige og Finland er på vei inn i NATO, hvem trodde det for bare kort tid siden?

I år feirer vi Rikssamlingsjubileet for nasjonen Norge.

Eller forestillingen om Norge. De fleste nasjoner har sine egne myter om opprinnelse, legitimitet og plass i verden.

I vår historie er slaget ved Hafrsfjord i 872 regnet som oppstarten for Norge som nasjon, anført av vår første konge, Harald Hårfagre, sønn av Halvdan Svarte, og far til Eirik Blodøks og Håkon den gode.

1150 år er lang tid, og det er all grunn til å feire Norge, det lille landet i nordvest som har klart å bli ett av de mest vellykkede samfunn verden har sett.

At rikssamlingen kunne skje i Hafrsfjord like ved Stavanger er ikke merkelig.

Det er her Norge gjør en knekk på kartet og kursen må settes rundt Jæren og videre til Viken, Sverige og Øresund, eller vestover havet. Der ligger de britiske øyene og frister.

I dag med fotball, popmusikk og dronningjubileum. På Harald Hårfagres tid med vikingtokter, handel og kolonisering.

I det åpne og fertile landskapet rundt Hafrsfjord kryr det av spor etter mennesker. Helleristninger, bygdeborger og rike gravfunn forteller oss at dette har vært befolket i tusener av år.

– Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg og Kygo, Hellbillies og Kari Bremnes, sa Kong Harald V i en tale i 2016.

Like ved der dikteren Alexander Kielland hadde sitt eget teglverk ligger Sverd i fjell, et symboltungt monument over rikssamlingen, utført av Fritz Røed, og åpnet av Kong Olav V i 1983. Tre sverd stående loddrett i fjellet symboliserer at vi skal leve i fred.

Litt lenger ute i fjorden ligger Brutt Lenke, minnesmerket over den andre Alexander Kielland, oljeplattformen som gikk rundt 27 mars 1980 og kostet 123 mennesker livet.

En påminnelse om prisen for vår velstand, selvtillit og hemningsløse pengebruk.

Uten innsatsen til oljearbeiderne, ingeniørene og dykkerne hadde vi aldri kunnet bevilge oss goder andre bare kan drømme om.

Pappaperm, nytt regjeringskvartal, nasjonalmuseum for kunst, gratis utdanning bare for å nevne noe vi nordmenn ikke har har lyst å klare oss uten.

Like ovenfor Sverd i fjell ligger Stavanger International School. Midt i all feiringen av det norske lever Stavanger sitt internasjonale liv som byen alltid har gjort.

Det virker naturlig her, med de britiske øyene like over havet, og internasjonale flights glidende inn over Hafrsfjord for å lande på Sola. Mange vet ikke at når de kikker ut av flyvinduet så ser de ned på fjorden som markerer fødestedet for Norge som nasjon.

Kong Harald V sa i sin tale 2016 blant annet at «Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg og Kygo, Hellbillies og Kari Bremnes».

Bortsett fra at «nordmann» ikke er kjønnsnøytralt er det fortsatt en meget moderne tale. Ja, så moderne at den har høstet både ros, og kritikk. Mange var begeistret, andre etterlyste en føring om hva det kreves å kalle seg norsk.

I Hafrsfjord letes det med topp moderne undervannsteknologi etter fysiske bevis for slaget, men tiden er brutal.

På Stiklestad er det ikke funnet så mye som en pil-spiss etter flere jordras i området. Selv ved Waterloo letes det etter beinrester av de falne.

En av teoriene er at knoklene, etter at alle klær og nyttige gjenstander var gjenbrukt, ble malt opp til gjødsel i landbruket. De hadde et mer praktisk syn på tingene før i tiden.

Så kanskje den viktigste arven fra Hafrsfjord er at ideen om Norge må prøves igjen og igjen.

Ettersom mangfold er det nye samlingspunktet vil det være en stor oppgave for vår neste konge, Håkon VIII, å bidra til å definere hva det innebærer.

Imens kan du oppsøke Sverd i Fjell ved Hafrsfjord og kjenne på hva Norge var, er, og hva det kan bli. Fritz Røeds budskap er at vi skal leve i fred. Tross økende motsetninger bør det være mulig.