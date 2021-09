Kommentar

Får neppe et liv etter døden

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

BERGEN (VG) Selv om mange neppe vil savne KrF hvis de forsvinner, blir det et tomrom i norsk politikk som stadig færre vil fylle. Men klarer de å overbevise velgerne om det?

Å være KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad om dagen må føles litt som å være oljelobbyist. Gullalderen har du lagt bak deg, reservene er på vei ned, populariteten er synkende og du blir hver dag møtt med påstander om at din tid er forbi.

Selv av de du trodde var gamle venner får du høre det.

Det betyr ikke at alt håp er ute. Nøkkelen til fortsatt relevans er å være omstillingsdyktig og å ha egenart.

Kjell Ingolf Ropstad.

Så langt lykkes KrF best med sistnevnte. Politisk har partiet saker som skiller seg ut fra røkla, selv om de sliter med å få sine hjertesaker på dagsorden.

Av alle de fire «sperregrense-partiene» er det KrF som ligger dårligst an foran valget. Kjernevelgerne deres regnes som en utdøende rase, og de sliter med å lokke til seg nye. Utgangspunktet blir ikke lettere av at valgundersøkelsen viser at vi som folk blir stadig mer liberale i verdispørsmål og stadig mindre religiøse.

Og som om det ikke er få nok kristne velgere der ute å kjempe om. Partiet blir utfordret fra venstresiden av det nystartede partiet Sentrum, og fra høyre av Partiet De Kristne.

Selv erfarne spinndoktorer og pr-rådgivere blir tomme i blikket når de blir spurt om hvilke råd de ville gitt KrF.

Men nok problemfokus. Av det har partiet dusinet fullt. Hvor ligger KrFs muligheter?

Politisk har de en egenart som gjør at de skiller seg ut. De er for valgfrihet i familiepolitikkken, bygger på kristne verdier, har et verdikonservativt syn på bioteknologi og abort og et engasjement for verdens fattige.

I tillegg prøver de å gjøre eldreomsorg til en ny vinnersak. For øvrig noe deres svenske søsterparti har lykkes med. Nå vil de tilby kontantstøtte for pårørende som vil ta vare på sine gamle.

Særlig i familiepolitikken har KrF en bedre sak enn de har klart å utnytte. Flere ønsker nok mer valgfrihet enn den statstro familiepolitikken som råder, særlig på venstresiden. Den utskjelte kontantstøtten er sannsynligvis mer populær blant folk enn blant politikere (og kommentatorer).

Selv i Høyre ble kontantstøtten vraket. Selv om Sp og KrF er på linje i familiepolitikken, er det ingen som tror Sp vil løfte en finger for disse sakene når det virkelig gjelder. For Sp er det landbruk og distrikt de vil kjempe for.

Også i verdispørsmål blir KrF stadig mer alene. De verdikonservative stemmene i Høyre, som Tone W. Trøen, Kristin Clemet og Erna Solberg, virker å være på vikende front. I stor grad er det yngre uten et verdikonservativt bein i kroppen, som Sandra Bruflot, Heidi Nordby Lunde og Tina Bru, som har vunnet frem i debatter om eggdonasjon og kontantstøtte. Derfor kan KrF fylle en rolle som motstemme og bremsekloss i slike spørsmål.

Vårens abortdebatt viste eksempelvis at mange partier ønsker å utvide abortgrensen. Slik det ser ut på målingene, ligger det an til et flertall for utvidelse av grensen for selvbestemt abort. Dersom SV og Rødt vinner frem, kan utvidelsen bli betydelig. Mange ønsker at abortloven skal bestå som i dag, men KrF sliter med at de er mildt sagt ulne i sitt alternativ.

Torsdag forhåndsstemte KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad i Kristiansand. For partiet hans er det et «vinn eller forsvinn» i dette valget.

Sammenligningen mellom KrF og oljelobbyen svikter på et vesentlig punkt. Der oljen fyller opp statsfinansene, er KrF et vandrende pengesluk. De klarer ikke å si nei takk til noen gode saker som flyr forbi. Til gjengjeld har KrF som eneste parti lykkes med å øke barnetrygden, og har fått gjennomslag for blant annet fritidskort for barn. Derfor kan de svare SV med troverdighet om barnefattigdom.

I valgkampen kan KrF virke usynlige, men de har valgt å gjøre det som organisasjoner i krise må: Gå til kjernen. Deres eneste håp på kort sikt er å gjenvinne egne velgere. Derfor har de drevet intens valgkamp i kristen-Norge. De annonserer i aviser, og prioriterer hardt kjernefylkene på Sør- og Vestlandet. Kristne stevner og menigheter har fått hyppige besøk.

Det får de også betalt for. Ledere og pastorer i ulike menigheter har, mot normalt, flagget behovet for å stemme gult i år. Det har slett ikke vært slik at de miljøene snakker med en stemme, og KrF har vel gjennom årene fått mer kjeft enn støtte.

Frykten for hva man mister hvis KrF forsvinner ut av norsk politikk har gått opp for en del. Hvem skal tale Kristen-Norges sak? Det har vakt oppsikt at redaktør for Norge IDAG, Bjarte Ystebø, oppfordret til å stemme KrF i år.

I Den norske kirke er inntrykket at de har svermet mer for partier som SV og MDG. Jesus er egentlig sosialist, er uttrykk man stadig får høre fra dem som mente KrF valgte feil side. Men de varme følelsene er neppe gjensidige.

Sjelden er klisjeen skjebnevalg riktigere enn her. Klarer ikke KrF sperregrensen, er de fleste enige om at en gjenoppstandelse kan bli vanskelig. Blir partiet sittende med et par mandater fra Agder og Rogaland på Stortinget, kan det bli beinhardt å komme tilbake. Dette er på mange måter deres siste sjanse.

Selv om KrF har drevet en mer målrettet valgkamp og har hatt «alvorsprat» med kjernevelgere spørs det om det er nok til å berge partiet. Den uventede drahjelpen fra Kristen-Norge er nok mer førstehjelp enn en varig løsning.

Hvis KrF klarer miraklet - nok en gang - starter den tunge jobben. Partiet må vise at de er relevante for nye velgere. Det er grenser for hvor mange bedehus og eldre damer med strikketøy det finnes på Vestlandet.

Nylig møtte jeg en familiefar som burde klassifisert som KrFs drømmevelger. Han var religiøs, bodde i samme hus som foreldrene sine (og elsket det), ville tilbringe mest mulig tid med barna, synes det var for mye alkohol i samfunnet og mislikte liberale verdier. Mannen var muslim. For ham er nok det å stemme KrF like fremmed som han er fra KrFs tradisjonelle kjernevelgere.

Så nær, men dog så fjern.

