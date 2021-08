Kommentar

Krisen handler om mer enn Brann: Ikke glem kvinnene!

Av Leif Welhaven

Politiet etterforsker det som foregikk på nachspielet på Brann Stadion.

Det er snakket vidt og bredt om nachspielets belastning for Brann. Men trolig har personer som aldri har søkt offentlighetens lys det tøffest akkurat nå.

Det er alt annet enn enkelt å forfølge saken dersom du blir utsatt for et seksuelt overgrep eller annen uakseptabel fysisk atferd.

Spørsmålene blir fort svirrende i hodet.

Hva om jeg ikke blir trodd?

Hva om saken blir henlagt?

Hva om bevisene ikke er gode nok, selv om jeg forteller sannheten?

Mørketallene rundt overgrep er store. En studie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) viser at kun et fåtall anmelder eller i det hele tatt snakker med andre om hva de har opplevd.

Dessuten skjer jo de fleste overgrep, inkludert en eventuell rettslig forfølgelse av lovbruddet, milevis fra den offentlige oppmerksomhetens sfære.

Her skiller saken som herjer Bergen seg ut i en helt annen retning. Et stort mer offentlig trykk rundt mulige lovbrudd skal du lete lenge etter.

I den saken er det mange hensyn å ta.

Et av dem handler om å understreke at vi ikke vet om det ble begått noe straffbart eller ei. Både spilleren som er siktet etter voldtektsparagrafen og han som er mistenkt relatert til vold, er å betrakte som uskyldige inntil det motsatte eventuelt er bevist.

Grunnleggende rettsprinsipper gjelder ikke noe mindre for fotballspillere enn for andre yrkesgrupper.

Like fullt er det, og det helt uavhengig av hva de strafferettslige sidene av saken måtte føre eller ikke føre til, en side det må gjøres oppmerksom på. Nemlig hvem som fremstår litt glemte i beskrivelsene av hvor tung denne saken er.

Selvsagt er det vondt og vanskelig for Sportsklubben Brann å bli dratt gjennom sølen i uke etter uke.

Naturligvis er det krevende for Vibeke Johannesen og resten av ledelsen å navigere i dette landskapet.

For spillertroppen og trener Eirik Horneland sier det seg selv at det er utmattende å stå i den største skandalen i norsk fotball på evigheter.

Det er mulig å anerkjenne at det hele må gjøre menneskelig vondt for spillerne saken har fått konsekvenser for.

Men én ting er det viktig å ikke miste helt av synet i alt fokuset på en fotballklubb. Yngre kvinner har åpenbart hatt en svært ubehagelig opplevelse som følge av et nachspiel som aldri skulle ha funnet sted.

De er blitt satt i en fryktelig ubehagelig situasjon. Her snakker vi om kvinner som ikke er offentlige personer, som har fått livene sine markant påvirket av det som skjedde på festen.

Den siden av saken forblir svært relevant, også dersom det til slutt skulle vise seg at det ikke blir noen fellende dommer ut av dette. Dette underbygger og understreker alvoret i saken. Her er det ikke bare hodeløse spillere som har påført seg og sine en ubehagelig oppvask.

Personer utenfor klubben hadde fortjent å bruke livene sine og den mentale energien på helt andre ting enn der de står akkurat nå. I den grad vi snakker om samfunnsansvar i idretten, er svikten på dette feltet en del av det store bildet, helt uavhengig av straffeloven.

Fra et samfunnsperspektiv er det alltid trist å se mekanismer som kan utløses av at personer med en posisjon i et avgrenset miljø bruker den overfor yngre kvinner. Hver sak har sine ulike sider, og alvorlighetsgraden i det klanderverdige vil variere.

Men i politikken, i kulturen, i idretten og andre steder der menn får en rolle der de blir sett opp til av yngre kvinner, ser vi for ofte at den blir anvendt på måter som ikke bør skje.

Hva som faktisk har skjedd, ikke skjedd eller delvis skjedd på Brann Stadion vil den videre etterforskningen måtte kaste lys over. Men det er viktig at kvinnenes perspektiv ikke blir borte. De er det nemlig virkelig synd på. Uansett.