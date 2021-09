– Du finner ikke et parti du er 100 prosent enig med. Det er du ikke alene om, tro meg, skriver Kristiansen i dette innlegget.

Debatt

«25 under 25»: Hei, du! Ikke la oldefar bestemme framtiden din!

Det er vi unge som skal leve lengste med konsekvensene av det som blir bestemt på Stortinget de neste fire årene! Likevel er det få som er dårligere til å stemme enn oss unge. Slik kan vi ikke ha det.

SANDRA ÅBERG KRISTIANSEN (24), ungdomsleder i EL og IT forbundet

Vi unge får til stadighet høre at vi må stemme. Løpesedler fra ulike partier fyller postkassa, «husk å stem ved årets valg!», og Snapchatfiltre med samme budskap. I tillegg får vi det fortalt ganske mange ganger også.

Gjerne med en belærende tone og pekefinger fra «gamlingene» rundt oss. Likevel er det få som er dårligere til å stemme enn oss unge, og de unge gutta er dessverre verst i klassen. Slik kan vi ikke ha det.

Først og fremst vil jeg si at det ikke er så vanskelig å stemme som mange kanskje skal ha det til. Mitt inntrykk er at mange synes det nesten er en for «big deal» å stemme - at det er så mye som skal til. Det er det ikke.

Du trenger bare legitimasjon og det digitale valgkortet ditt, som du garantert får hjelp til å finne.

Når vi nå har fått eliminert påstanden om at det er krevende å stemme tenker jeg som følger:

Du finner ikke et parti du er 100 prosent enig med. Det er du ikke alene om, tro meg. Jeg har fortsatt ikke møtt en politiker, som med hånden på hjertet, kan si at han eller hun er 100% enig i det sitt eget parti mener.

Da er det vil heller ingen grunn til at du skal være det? Finn ut hva som er viktigst for deg og for de rundt deg, og velg det partiet du synes har de beste løsningene på disse tingene.

Valgomater kan kanskje gi en pekepinn, men gjør deg opp noen meninger selv også. Et tips: Følg rettferdighetsansen og magefølelsen din. Jeg tror du kommer langt med det.

Du har også angrerett, på en måte. For du kan ombestemme deg. Ikke innen 14 dager, men om fire år og fire år etter det osv. Det er ikke krise om du ombestemmer deg om noen år.

Og kanskje viktigst av alt: Det er vi unge som skal leve lengste med konsekvensene av det som blir bestemt på Stortinget de neste fire årene!

Det er den viktigste grunnen til at jeg synes du skal stemme. Mange av de store spørsmålene som politikerne skal bestemme over nå vil prege samfunnet vårt langt inn i framtiden.

For eksempel: Hva gjør vi med klimakrisen som truer måten vi lever på i dag og i all framtid? Hva gjør vi med at forskjellene mellom folk i dette landet øker? Og hva gjør vi for å sikre et fortsatt trygt, seriøst og godt norsk arbeidsliv i møte med disse utfordringene?

Løsningene eller fraværet av løsninger på disse tingene er det du og jeg, som unge, som må leve lengst med. Da er det helt rart å tenke på at menn over 70 år har større innflytelse på hvordan framtida vår skal være, enn hva menn under 30 år har.

Ikke fordi de alltid vet bedre, men fordi de eldre rett og slett er flinkere til å gå og stemme. Selv menn i alderen 86-91 år, altså oldefedrene våre, er flinkere til å stemme enn gutta under 30. Man sier ofte at å ikke benytte seg av stemmeretten er som å gi en halv stemme til de løsningene du liker minst. Det er jeg enig i.

For egen del starta mitt engasjement og politiske overbevisning i takknemlighet for alt jeg har fått. For rettighetene jeg har i arbeidslivet, som de tillitsvalgte har kjempa fram.

Verdens beste elektrikerutdanning, gratis. Lommeboka til foreldrene mine avgjør ikke hvor god helsehjelp jeg får. Lista er lang.

Jeg innser også nå at jeg drives litt i frykt for at de som kommer etter meg ikke skal få de samme mulighetene som jeg fikk. Derfor skal jeg stemme i år også. Det synes jeg du også skal gjøre, sånn at vi sammen kan være med å bestemme hvordan framtida vår skal bli.

(Kristiansen sitter i Trondheim Bystyre for AP, men skriver dette som ungdomsleder i EL og IT Forbundet. )