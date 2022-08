Kommentar

Nå er nabolandene sure også

JOBBER MED Å BEGRENSE EKSPORTEN: Støre og hans regjering sliter med ekstrempriser på kraft og rekordlav beholdning i kraftmagasinene i sør.

Regjeringens plan om å kutte eksporten av strøm til utlandet er upopulær.

Utenlandseksport og tørt vær har gitt nye, dystre rekorder i Norge. Kraftprisene er svært høye. Vi har ikke hatt så lite vann i magasinene i sør tidligere. Og til tross for heftig regjeringsspinn om at alt nå går bedre, falt fyllingsgraden i kritiske områder i forrige uke.

I et forsøk på å stilne den hjemlige kritikken, jobber regjeringen med et nytt tiltak. De vil begrense eksporten av kraft til utlandet ved lav vannbeholdning.

Dette er nytt. Ingen andre europeiske land har gjort det før oss. Det kan dessuten være ulovlig.

SER PÅ MULIGHETENE: Energiminister Trygve Aasland jobber med en ordning for å stoppe eksporten fra magasiner hvor fyllingsgraden blir lav.

Det har da også blitt bråk. New York Times, Bloomberg og en rekke storaviser har omtalt planene.

Og våre nordiske naboer? De er kjempesure.

– Jeg må være ærlig og si at jeg er veldig frustrert over dette forslaget. Jeg har vansker for å se at det er lovlig, og jeg tror det er helt galt verktøy, sa Johannes Bruun i danske Energinet nylig til Montel.

Sammen med Svenska kraftnät og finske Fingrid sendte danskene i forrige uke ut en felles pressemelding for å be regjeringen droppe planene.

Også britene og tyskerne følger med. Guardian advarer om at dette kan gjøre strømregningen enda høyere. INews skriver at det kan bety black outs. Financial Times legger til at britene kanskje må fyre opp mer kullkraft.

Tyske Spiegel mener Storbritannia kan få problemer og at Norge kan stoppe eksport dit, fordi de ikke lenger er medlem av EU.

KABEL TIL ENGLAND: Britene står utenfor EU, men ifølge NVEs brev til energidepartementet vil vi også slite med handelsavtaler med britene om vi stopper eksporten dit via North Sea Link (bildet).

Den norske regjeringen argumenterer med at hvert land må ta ansvar for egen forsyningssikkerhet.

Men det er ikke bare utlendinger som er sure. Regjeringens egne byråkrater er også imot planene.

I en hastebestilling besvart av NVE mandag, skriver direktoratet at regjeringens planer kan forverre forsyningssikkerheten. Faren er at Norge kan bli møtt med mottiltak. Kanskje vil andre land strupe sin eksport til oss og.

Statnett som styrer eksporten i kablene til utlandet, er heller ikke begeistret. Under Arendalsuken kritiserte direktør Hilde Tonne sin egen regjering.

Interessant nok varslet statsminister Jonas Gahr Støre i VG i forrige uke at han ikke vil være statsminister i en regjering som stenger strømeksporten til Europa.

Hvorfor går han da likevel med planer om å skru kranen hardere til?

Støre forsvarer seg og mener det må være greit å begrense eksporten ved lav fyllingsgrad, og at dette handler om forsyningssikkerhet, ikke pris.

Men grepet oppfattes langt mer dramatisk i utlandet enn Støre fremstiller det som. For våre naboer frykter nettopp for egen forsyningssikkerhet.

Den 20. juli i år reddet Storbritannia seg fra black out ved å punge ut 5000 prosent mer en vanlig til Belgia for å dekke forbruket mellom klokken 12 og ett den dagen. Den faktiske mengden strøm som ble kjøpt var liten. Men den trengtes for å få det hele til å gå rundt. Kraftutveksling reddet dem altså fra krisen.

Da Baltikum fikk strømpriser på 40 kroner kWh i forrige uke, var manglende kapasitet på utenlandskablene en av årsakene.

Island, som ikke har kraftutveksling til utlandet, har hatt flere måneder med rasjonering i år, på grunn av lite vann i magasinene og økt etterspørsel.

Om man ikke kan handle med hverandre, kan det bli vanskelig i Europa, som har basert seg på utveksling.

Norges kan bidra med å levere akkurat den kraften som trengs for å balansere systemet, uten nødvendigvis å selge store mengder kraft.

Det vil altså være usedvanlig om regjeringen velger å gå videre med sin plan. Når eksporten er stanset tidligere, har landene nemlig begrunnet det med driftssikkerhet.

Det nabolandene frykter mest er at Norge setter i gang en proteksjonistisk kjedereaksjon, hvor mange land skur av og tenker på seg selv.

Da øker faren for et mørklagt Europa.

LAV VANNSTAND: Blåsjø i Suldal er et flerårsmagasin og et av Norge største. Vannstanden i magasinet er for tiden rekordlavt. Magasinet ligger i det området som har dyrest strøm i Norge nå.

Samtidig virker det som regjeringen mener alvor.

Og Støre og hans mannskap kan nok få dette til, om de virkelig vil. For selv om jusen ikke gir en strak tommel opp, kan de klare det med politisk håndverk.

Da må regjeringen godsnakke med våre allierte. De må fortelle historien om et kaldt, mørkt land som kun har vannkraft å stole på. Og de må si at det er kritisk at Norge har nok strøm til å drive plattformene som forsyner Europa med gass.

Men det kreves en del for å få den fortellingen til å feste seg i våre naboland.

For selv om det er ille i Sør-Norge nå, er de fleste andre rundt oss enda verre stilt.