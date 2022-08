Kommentar

Ten Hag spiller høyt

ROCK BOTTOM: Erik ten Hag har null poeng på to kamper som Premier League-manager for Manchester United – og en real verkebyll i Cristiano

Erik ten Hag har ikke noe valg dersom han skal unngå å bli enda en managerparentes i Manchester Uniteds allerede hardt prøvede historie.

Forholdet mellom en manager og en spillergruppe er en delikat og krevende maktbalanse. Sjefen er avhengig av å vise hvem som er boss for å ha en tilstrekkelig autoritet, og for å få kontroll over hvilken vei laget skal. Samtidig kan ingen klare seg som trener over tid dersom du «mister garderoben», for å låne et litt slitt begrep.

Et av utallige problemer for Erik ten Hag blir nå å balansere pisk og gulrot i forsøket på å få Manchester United til å snu den historiske krisestarten faderlig fort.

Hvor mye bør han lange ut mot prestasjoner så langt under pari som det vi har sett? Hvor mye bør han snakke vidt og bredt om behovet for å få flere spillere inn?

Hvor mye bør han konsentrere seg om å pedagogisk bygge opp den gjengen han tross alt har til disposisjon?

Her finnes det ulike ledelsesfilosofier. Men om vi ser hvor mye som har gått galt over tid i denne klubben, tyder mye på at også ten Hag blir spist levende om han ikke markerer seg hardt nok.

Ten Hag må stramme skruen hardt overfor spillerne, og håpe at det holder.

Så mye er galt at det er slett ikke sikkert at dette prosjektet vil lykkes, det heller. Men det Erik ten Hag trenger er forståelse for at det tar tid, og da er det ekstremt viktig å erkjenne sykdomsgraden før noe som helst kan kureres.

Derfor gjør ten Hag helt rett når han ærlig plasserer ansvar for feilene som ble begått i firemålstapet mot Brentford.

Spillerne tok ikke ansvar hverken individuelt eller som kollektiv, og da er det heller ingen grunn til å pakke inn noe som helst.

Rapporter om straffeløping etter braktapet vitner også om en manager som ikke finner seg i denne typen lavmål.

En hardcorelinje som denne kan gi utslag i svært ulike ender av skalaen, men trolig har ikke ten Hag noe valg akkurat nå.

Han må sette en standard, sette skapet på plass og la det få konsekvenser når det som tross alt er forholdsvis gode spillere underpresterer så til de grader.

I utgangspunktet lå alt til rette for at Erik ten Hag hadde mulighet til å planlegge for et maratonløp. Etter så mye uro trenger klubben sårt stabilitet på managersiden, og da er det svært logisk å gi ham tid.

Likevel er fotballens indre logikk så nådeløs at et langdistanseløp brått blir en sprint, der nederlenderen ikke kan tillate seg å sakke helt akterut i feltet.

Å tape mot Brighton og Brentford hører selvsagt ingensteds hjemme for en klubb av denne størrelsen. Lettere blir det naturligvis ikke av at Liverpool snart står på motsatt halvdel.

I tillegg til at han er nødt til å være hard, er det også nødvendig for den nye manageren å finne en måte å sveise spillergruppen på. Det skal være kniving og konkurranse, men det er noe med atmosfæren som fremstår destruktivt giftig.

Her kommer vi heller ikke unna det stadig mer presserende spørsmålet: Hva skal Manchester United gjøre med Cristiano Ronaldo?

Stjernen leverte forrige sesong, men han er neppe en vandrende vitamininnsprøyting i en klubb i motgang. Han er heller ikke mannen du bygger morgendagens United på.

Kanskje er det klokeste Erik ten Hag kan gjøre nå, å foreta seg noe deler av fansen vil mislike sterkt – å innse at han må tenke videre enn hva Ronaldo kan levere kamp for kamp. Det står ikke alternative målscorere i kø, men om ten Hag skal bygge fremtidens Manchester United kan dette være tidspunktet å rive av plasteret på.

Så gjenstår det å se hvor lett det er å lokke de rette spillerne til det som en gang var en veldig attraktiv arbeidsgiver.

Nå styrer Erik ten Hag i en voldsom motvind. Hvor lenge han står i blåsten skal det bli interessant å se. Men om han skal ha en sjanse, kan han ikke overlate definisjonsmakten til bølgene.

Han må vise hvem som er sjefen. Nå.