ADVARER: – Det finnes flere tiltak som på kort- og mellomlang sikt kan gi Europa økt tilgang og lavere pris på gass. At norske skattebetalere skal subsidiere gass til land som i over 40 år har oversett gjentatte advarsler om russisk energimakt bør ikke være ett av dem, skriver Frps Marius Nilsen.

Frp: Norge bør ikke subsidiere tysk gass

De siste ukene har det oppstått debatt internasjonalt om hvorvidt Norge bør redusere prisen eller sette en form for makspris på gass til Europa. Det mener vi i Fremskrittspartiet er en dårlig idé.

MARIUS NILSEN, stortingsrepresentant (Frp)

Energiredaktør i Financial Times, David Sheppard argumenterte nylig i sin avis for hvorfor han mener det motsatte. Ifølge Sheppard er det ikke i Norges interesse at våre naboland går inn i en resesjon på grunn av høye gasspriser.

I tillegg mener han at lavere gasspriser vil være et effektivt grep for å redusere Russlands evne til å destabilisere europeiske land ved å drive opp energiprisene.

Dette er helt relevante bekymringer som jeg støtter fullt ut. Likevel legitimerer ikke det at norske skattebetalere skal subsidiere gass til land som fremdeles ikke har lært av sine tidligere feil.

I år er det 40 år siden Ronald Reagan advarte Europa mot å gjøre seg avhengig av gass fra øst. I 1982 signerte han et sikkerhetsrådsdirektiv som omhandlet kjøp av gass fra Sovjetunionen.

USA var på denne tiden sterkt bekymret for at vesteuropeiske land gjorde seg avhengige av sovjetisk gassimport.

For Norges del ble direktivet raskt storpolitikk da Reagan-administrasjonen forsøkte å få fortgang i utbyggingen av Trollfeltet på norsk sokkel.

Tanken var at mer norsk gass ville svekke sovjetisk innflytelse over allierte NATO-land.

Siden produksjonsstart har Trollfeltet vært en svært viktig bidragsyter for norsk eksport av naturgass til Europa. Likevel har flere europeiske land i tiden etter valgt å gjøre seg mer avhengig av russisk gass.

I 2005 startet Tyskland og Russland byggingen av gassrørledningen Nord Stream 1 og i 2011 gikk klarsignalet for Nord Stream II, på tross av advarsler om konsekvensene av å gi Kreml økt energimakt.

I samme periode har Tyskland faset ut stabil og regulerbar kraft, noe som har forsterket problemene og ført til energimangel og høye priser over hele kontinentet.

Etter 40 år med gjentatte advarsler, er det ikke Norges ansvar å subsidiere tysk gass som følge av selvpåført og feilslått energipolitikk.

Realiteten er likevel at et fritt og demokratisk Europa nå står midt i en energikrig mot Russland, som kynisk bruker energi som pressmiddel i sin invasjon av Ukraina.

Vi har grunnleggende fellesinteresse i at vi står samlet med våre demokratiske naboer mot et stadig mer aggressivt og kompromissløst Russland.

For å sikre større energitilgang bør EU anerkjenne viktigheten av å inngå langsiktige avtaler på norsk sokkel, og i større grad bidra til å finansiere utbygging av ny infrastruktur.

Polen var et av landene som tidlig forsto at de selv måtte betale for å redusere sin avhengighet til russisk gass. Allerede i 2001 begynte de samarbeidet med Norge og Danmark og sto for betydelige deler av finansieringen av gassrørledningen Baltic Pipe.

Denne vil etter planen stå ferdig allerede i oktober i år, og vil gi Polen tilgang på store mengder gass fra Nordsjøen.

Her hjemme bør et av regjeringens fremste hovedmål være hvordan Norge kan lete, produsere og eksportere mer gass til Europa. Alt annet holdt likt, vil større mengder demokratisk underlagt eksport av gass til Europa gi økt stabilitet, høyere forsyningssikkerhet og lavere priser.

Russlands energimakt vil reduseres av at Norge trapper opp aktiviteten på sokkelen. Da henger det ikke på greip at Ap og Sp i fjor ga etter for press fra SV gjennom å utsette 26. konsesjonsrunde og med det leting etter olje og gass i nye felt.

De siste signalene fra regjeringens støtteparti om å legge ned produserende felt fremfor å elektrifisere dem spiller så i måte rett i hendene til diktaturer som vil styrke egen energimakt.

Det finnes altså flere tiltak som på kort- og mellomlang sikt kan gi Europa økt tilgang og lavere pris på gass.

At norske skattebetalere skal subsidiere gass til land som i over 40 år har oversett gjentatte advarsler om russisk energimakt bør ikke være ett av dem.