Russlands president Vladimir Putin og FIFA-president Gianni Infantino er parter i en vrien konflikt. Nå er spørsmålet om en russisk anke over utestengelsen kan føre frem i Idrettens voldgiftsrett.

Russland anker utestengelsen: Kan ende med kollaps

Det idrettsjuridiske systemet kan ramle sammen om Russland vinner frem med anken over å bli utestengt av FIFA og UEFA.

Av Leif Welhaven

Publisert: Nå nettopp

Det russiske fotballforbundet varsler at de vil bruke den juridiske veien til å tvinge seg inn i fotballvarmen. Kan kaoset ende med at vi ser Russland i Qatar likevel?

En potensiell omkamp i rettssaken åpner for en serie mulige konsekvenser:

Hva skjer om dommerne i Idrettens voldgiftsrett (CAS) skulle lande på en russiskvennlig konklusjon?

Vil Polen, Sverige og Tsjekkia godta det om de får beskjed om at russerne likevel skal få være med i playoff?

Og kan vi i neste runde få et VM der det blir akseptert at Russland deltar, om de skulle stå igjen som playoff-vinner?

Er autoriteten til CAS i det hele tatt så stor at en slik løsning er realistisk? Eller kan vi få et regelrett opprør, som i tilfelle kan velte en allerede skjør idrettsjuridisk ordning?

Det er faktisk ikke utenkelig at et allerede skandalisert VM kan ende opp med en bred boikott i tolvte time. Det er nemlig vanskelig å se for seg at det blir politisk spiselig med en russisk deltagelse på slike premisser.

Tilliten til de internasjonale idrettsinstitusjonene er allerede svekket, og voldgiftsretten har jevnlig vært utsatt for kritikk.

Legitimiteten til at CAS skal ha siste ordet i «idrettens eget rettssystem», må nødvendigvis bygge på at de har en grunnleggende aksept på innsiden.

I en tenkt situasjon der de lander på å si ja til Russland, vil dommerne i CAS samtidig undergrave sin egen rolle og posisjon.

Hvordan voldgiftsretten forholder seg til russernes varslede anke, er i skrivende stund helt i det blå.

Det er også et spørsmål hvilke ringvirkninger fotballanken kan få for andre grener som har stengt russerne ute.

Et av de mest interessante spørsmålene blir fort hvilket grunnlag en ankesak kan tas opp på.

Regelverkene i idretten er jo naturlig nok ikke laget for den ekstraordinære situasjonen verden står midt i.

Hvis dommerne tar på seg de snevreste brillene, og utelukkende ser på hva som har skjedd på idrettens banehalvdel, er det nok vanskelig å se hva russiske forbund eller landslag skal lastes for.

Men disse idrettsmiljøene representerer jo også en nasjon. Det er den samme som har gått til angrepskrig mot et annet land i «fotballfamilien».

Dette er så spesielt at det er vanskelig å se hvordan kartet og terrenget skal kunne matchem, og hva slags behandling som vil være tillitvekkende.

Kan CAS behandle saken på helt vanlig vis, uten å ta hensyn til at det foreligger en krigssituasjon?

Det er det umulig å si noe om, men en artikkel i polske Sport gir grunn til en viss uro. Det uttaler CAS-dommer Jakub Laswoski følgende:

«Det her er en ekstraordinær situasjon, men CAS tar ingen hensyn til moralske eller politiske aspekter – kun det sportslige».

Her vil det garantert bli høyt spill i kulissene fremover, der det eneste som er sikkert akkurat nå er at spørsmålene er langt flere enn svarene.

Inntil videre får vi krysse fingrene for at vurderingen til jussprofessor Trond Solvanger dekkende. Han lander i en kronikk i Rett 24 på følgende:

«Når en nasjon går til angrepskrig på en annen nasjon kan ikke det idrettslige samvær fortsette som om ingenting var skjedd».

Det er ingen overdrivelse.

Internasjonal idrett tåler ikke at Russland vinner denne omkampen.