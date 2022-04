Leder

Øk bruken av omvendt voldsalarm

KNAPT BRUKT: Omvendt voldsalarm skal legge ansvaret der den hører hjemme, hos gjerningspersonen. Men fotlenken er knapt tatt i bruk i Norge siden innføring i 2013. Illustrasjonsfoto.

Mange ofre for mishandling i nære relasjoner må leve i frykt etter at de har flyttet fra overgriperen. Færre hadde trengt å gjøre det. Om omvendt voldsalarm ble brukt slik den var ment.

Mishandling i nære relasjoner er et alvorlig problem i Norge. I all hovedsak handler det om menn som utøver fysisk, psykisk, økonomisk og/eller seksuell vold mot kvinner og barn.

Noen ganger ender det med kvinnedrap. Dette er drap som i mange tilfeller kunne vært forebygget og forhindret.

Samfunnet har ikke vært gode nok til å beskytte ofrene.

Over halvparten av alle anmeldelser i saker om mishandling i nære relasjoner henlegges grunnet manglende bevis. En av fem saker får en straffereaksjon i domstolene.

Terskelen for å anmelde er skyhøy i utgangspunktet. Også fordi kvinner i voldelige forhold frykter at volden vil eskalere om politiet blir innblandet.

Likevel er det slik at det ble utstedt nærmere 2000 voldsalarmer i Norge i fjor. Og det var nesten 3000 brudd på ilagte besøksforbud samme år.

Disse tallene er urovekkende høye.

De viser at samfunnet ikke klarer å forhindre at kvinner forfølges, skremmes og utsettes for vold av menn de har/har hatt en relasjon til.

Det trenger ikke å være slik.

I 2013 ble omvendt voldsalarm innført gjennom lov (se faktaboks).

Info Omvendt voldsalarm * Kontaktforbud med elektronisk kontroll (strl § 57), også kalt omvendt voldsalarm (OVA), ble innført i 2013. * Omvendt voldsalarm kan ilegges ved dom i retten. *Dette er et beskyttelsestiltak som innebærer at hvis det er grunn til å tro at domfelte vil begå visse typer handlinger i fremtiden, kan vedkommende forbys å oppholde seg i bestemte områder, eller å forfølge, besøke eller på annet vis kontakte en annen person. *I tilfeller hvor det anses nødvendig for at et kontaktforbud skal bli overholdt, kan det suppleres med elektronisk kontroll. *Den domfelte må ha på seg en fotlenke, som vil utløse en alarm hos politiet dersom domfelte beveger seg inn i forbudssonen. * Formålet med omvendt voldsalarm er å bedre beskyttelsen av personer som utsettes for vold i nære relasjoner, og å flytte belastningen ved elektronisk kontroll fra den voldsutsatte til den som truer eller utøver vold. * 67 personer er blitt idømt omvendt voldsalarm siden ordningen ble innført i 2013. Kilde: NRK, Velferdsforskningsinstituttet NOVA Rapport 15/2020 Vis mer

Det betyr at det er gjerningspersonen og ikke offeret som bærer en alarm på kroppen.

Det er han som må gå med en GPS-monitor som utløses om han kommer seg for nær henne. I stedet for at det er hun som må tilkalle hjelp ved å trykke på alarmen om han nærmer seg.

Hensikten med loven var å flytte byrden fra offeret til den som faktisk velger å utsette en kvinne for slik mishandling.

Men det livsviktige tiltaket er knapt blitt brukt på de snart ti årene vi har hatt muligheten. Til sammen har kun 67 personer blitt idømt å bære omvendt voldsalarm. Tallet burde flere tusen.

Nå er loven om omvendt voldsalarm ute på høring. Det foreslås endring slik at det er politiet som utsteder alarmen ved brudd på besøksforbudet. I motsetning til domstolene. Dette for å gjøre det enklere og raskere å ta i bruk verktøyet.

Det er en helt riktig vei å gå.

Samtidig er det viktig at påtalemyndigheten senker terskelen for å legge ned påstand om omvendt voldsalarm. Det må også følge både kompetanse og ressurser med på tiltaket.

For når praksisen viker så mye fra intensjonen med loven, er det noe galt. Og det må rettes opp i. Vi har ingen liv å miste.