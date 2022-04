TAR DE FEIL? Nikolai Astrup og Erna Solberg var begge imot å satse på norsk kjernekraft på Høyres landsmøte. – De bør oppdatere seg, mener innsenderen.

Astrup og Erna bør lese seg opp!

Høyres nylig avholdte landsmøte avslørte at Erna Solberg og partiets energipolitiske talsperson, Nikolai Astrup, bør oppdatere seg på hva ny kjernekraft er for noe.

HOGNE HONGSET, tilhenger av (ny) kjernekraft

Et flertall av delegatene på Høyres landsmøte overkjørte partiledelsen og tvang gjennom at Høyre skal satse på ny kjernekraft også her i landet.

«4. generasjon» kjernekraft bør da også helt klart bli aktuelt i Norge. Ikke bare bidrar det til ny energi uten CO₂-utslipp. Produksjon av nye, små og modulære kjernereaktorer kan om noen år bli et produkt for norsk industri, i et nytt verdensmarked! Det første kjernekraftverket med ny teknologi er allerede i kommersiell drift,- i Kina!

Skal vi bli med, må norske politikere sørge for at Norge tar del i den utviklingen som nå skjer i en rekke land. Dessverre har ikke Høyres ledelse fulgt med i timen på dette området.

Nikolai Astrup sa blant annet følgende i debatten: «Kjernekraft er dyrt. Det tar enormt lang tid å bygge.» Det er også godt kjent at Finland nettopp har satt i drift et svært, veldig dyrt og kraftig forsinket kjernekraftverk. Men dette er nok et av de siste som bygges av sin type, kalt generasjon 3+.

Generasjon 3+ er den mest avanserte typen reaktor av konvensjonell kjernekraft. Den har i dag høy sikkerhet, men har med seg konvensjonell kjernekrafts to hovedproblemer: De opererer under høyt trykk, og har derfor teoretisk risiko for å eksplodere.

Skjer dette, kan reaktoren i verste fall smelte ned og gi store radioaktive utslipp, noe som er den andre, og verste, ulempen. Tsjernobyl-ulykken i 1986 skapte som kjent stor spredning av radioaktiv materiale. Tsjernobyl hadde gamle generasjon 2 reaktorer med designsvakheter.

4. generasjon reaktorer har mange forskjellige design og noen av dem opererer med tilnærmet normaltrykk. De kan derfor ikke eksplodere. Ingen av de ulike 4. generasjonsreaktorene kan heller smelte ned på samme måte som konvensjonelle reaktorer. Faren for spredning av radioaktiv stråling er derfor i praksis eliminert.

Erna Solberg støttet Astrup fra talerstolen: «Husk: Noen må ta bosset. Og dette bosset vil ingen ha! Knapt noen vil ha reaktoren i nabolaget heller.»

Her skremmer Solberg med det som har vært en reell risiko og trussel fra konvensjonell kjernekraft: Strålingsfaren fra avfallet fra produksjonen, i hovedsak brukt uran og andre reststoffer. Til nå har det ikke skjedd noe utslipp fra lagret avfall som har gitt stråling. En av fordelene med 4. generasjon reaktorer, er at kan drives med nettopp «problemavfallet» fra konvensjonelle reaktorer.

Konvensjonelle reaktorer tar nemlig ut bare 5–8 prosent av energien i «råstoffet». 4. generasjon er dramatisk mer effektiv, og kan altså «spise opp» problemavfallet ( «bosset»). Så må også avfallet fra 4. generasjon lagres, noe kortvarig og noe i 300 år. Men det er dramatisk kortere enn den tiden avfallet fra konvensjonelle reaktorer må lagres, opp til 240 000 år. Volumet er også svært mye mindre – opp til 98 prosent redusert.

En annen fordel med de nye reaktorene, i tillegg til at de kan bygges i ulike størrelser, er at de kan reguleres i ytelse. Dermed kan de bidra med balansekraft i en verden som satser mer og mer på ikke-regulerbar kraftproduksjon.

Konvensjonelle kjernereaktorer, kalt lettvannsreaktorer (som Tsjernobyl), ble opprinnelig konstruert for strategiske ubåter, deretter strømproduksjon og etter hvert for å skaffe plutonium for produksjon av kjernevåpen. Lettvannsreaktorene er så senere forbedret i flere runder. 4. generasjon kjernereaktorer innebærer et kvantesprang i sikker produksjon.

Teknologien er for øvrig ikke ny. Den ble utviklet på 1960-tallet, bygd i USA og fungerte utmerket. Men fordi den var kommet noe kortere enn lettvannsreaktorene i utviklingen, ble lettvannsreaktorene favorisert. 4 generasjons reaktorer var heller ikke egnet til å produsere råstoff for atombomber. Det er i dag en av de store fordelene med denne typen reaktorer.

Norge bygde opp en betydelig kompetanse på kjernekraft ved forskningsreaktorene i Halden og på Kjeller. Disse er nå under nedlegging. Det er påfallende at Ole Christen Reistad, den siste reaktorsjefen i Norge, gjentatt har vært ute i mediene og vært negativ til at Norge skal satse på ny kjerneteknologi.

Begrunnelsen er at vi ikke har tilstrekkelig kompetanse, og at vi derfor må overlate til utlandet å drive fram denne teknologien.

Det er en lykke for landet at politikerne ikke tenkte slik da vi fant olje i 1969. Da hadde vi ikke hatt noen egen sokkelindustri. Når landet nå skal satse på batteriproduksjon har vi heller ikke teknologien her i landet.

Men den kan vi skaffe oss.