«25 under 25»: Avlys eksamen for alltid!

At vårens eksamen ble avlyst er fantastisk! Problemet ligger i at avlysninga ikke er permanent.

AXEL PHARO (16) og EDVIN KERIKORIAN (22), Landsstyremedlemmer i Rød Ungdom.

‍De to siste åra har eksamen blitt avlyst. Det har blitt en tradisjon like sikker som russetida - og det skjedde i år også. Det er bra!

Pandemiens elever i Norge har sluppet å bruke en dårlig og gammeldags vurderingsform.

Men avlysningen bør bli permanent - vi bør rett og slett kutte ut eksamen.

Eksamen er en dårlig ordning. I dag blir elevers framtid bestemt av én tilfeldig dag med et tilfeldig fag, uten relevanse til faktiske ferdigheter eller kunnskap.

Eksamen skal være en helhetsvurdering, men hvordan kan én dag vurdere din innsats gjennom et helt år?

Eksamen er også problematisk fra et klasseperspektiv. Elever som har foreldre med høy utdanning og mer fritid, gjør det bedre på eksamen.

Det har også vært en stadig økning av privatisteksamen og privatundervisning, som gir store fordeler til de som har råd til å ta opp fag, og til å få undervisning.

Om vi skal ha et rettferdig inntakssystem må vi basere oss på en offentlig ordning som ikke gjør elever avhengig av foreldres lommebok.

Dagens skole er dessuten en «lese og pugge»-skole. Dette skaper stort psykisk press for ungdom og gjør det vanskeligere å lære.

Eksamen er et perfekt eksempel på dette.

Istedenfor å fokusere på jevn læring og helhetlige vurderinger, fokuserer man på én dags vurdering og intens pugging til denne ene dagen.

Å fortsette med eksamen i fremtiden gir også dårligere sjanser til kull etter pandemien. Elever som ikke har gjennomført eksamen har generelt et høyere karaktersnitt.

Nå når eksamen er blitt avlyst i år igjen, vil det da være tre kull som ikke har hatt eksamen, og dermed har et unormalt høyt snitt.

Dette vil da sette kull etter pandemien i en posisjon, hvor de må konkurrere med snitt som er uoppnåelige i en verden etter pandemien.

Vi kan ikke fortsette å la en dag bestemme over framtida til elever.

Vi kan ikke vurdere elevens dagsform.

Vi må ha en ny vurderingsform.

Vi i Rød Ungdom skal fortsette å aksjonere mot eksamen, med mål om å fjerne den for godt. Er dette et mål du kan stille deg bak, da kan du bli med oss å kjempe mot eksamen, og for en mer rettferdig skole.