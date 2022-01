KONFLIKT: – Det er lite konstruktivt å stemple politiets arbeid som «etnisk profilering». Andre faktorer i samfunnet bidrar til den lave tilliten minoritetsungdom har til politiet. Politiet blir det «enkle offeret», skriver kronikkforfatteren.

«Etnisk profilering» er et sidespor

Som samfunn trenger vi å bygge tillit til minoritetsungdommen. Gjennom ord og handling må vi våge å tenke «vi» om oss alle.

HASSAN ALI, politibetjent, Kriminalitetsforebyggende seksjon, Sentrum politistasjon Oslo

Debatten om kvitteringsordningen i politiet har rast de siste ukene. Alt fra ulike organisasjoner til politikere som Raymond Johansen og Kamzy Gunaratnam har tatt til for å innføre denne ordningen.

Ordningen innebærer at den som blir kontrollert av politiet skal kunne motta en bekreftelse på kontrollen. Bakgrunnen for å innføre kvitteringsordningen er blant annet at minoritetsungdom opplever å bli stoppet uten gyldig grunn og at man gjennom ordningen ønsker å styrke tillit til denne gruppen.

Debatten har i stor grad vært preget av et ensidig fokus på politiet som en institusjon som bedriver etnisk profilering. Dette premisset er uriktig og problematisk. Jeg ønsker gjennom denne kronikken å forklare hvorfor.

«Etnisk profilering» defineres som politikontroll på bakgrunn av ens rase, hudfarge eller religion». Vi er alle enige om at den type virksomhet ikke hører hjemme noe sted. Å utøve den type kontrollvirksomhet har heller aldri vært en arbeidsmetodikk i politiet, i hvert fall ikke som jeg har sett i mine åtte år i tjenesten.

Minoritetsungdommer blir riktignok utsatt for flere politikontroller enn etniske norske, men det er ikke nødvendigvis etnisitet som er den utslagsgivende faktoren for kontrollen de blir utsatt for.

Politiske prioriteringer, økende klasseforskjeller og karakteren av det samfunnsoppdraget politiet er satt til å ivareta er noen av de bakenforliggende årsakene til den opplevde forskjellsbehandlingen. Dette er faktorer som ikke nødvendigvis politiet, men våre politikere rår over.

I over 15 år har det politiske flertallet styrt politiets arbeid mot økt håndhevelse av utlendingsloven gjennom opprettelsen av Politiets utlendingsenhet – en enhet som blant annet kontrollerer og uttransporterer utlendinger uten lovlig opphold. I et oppsiktsvekkende brev i 2016 uttrykte Oslo-politiet selv bekymring over de omfattende utlendingskontrollene i sentrum av byen fordi de mente at det kan bidra til at politiet mister tillit.

Disse kontrollene ble naturligvis, på grunn av arbeidets natur, utført i bydeler hvor minoritetsgrupper er overrepresentert. En uheldig sideeffekt av den type utlendingskontroll er nettopp at norske minoritetsborgere kan risikere å bli kontrollert.

Det interessante er at Oslo-politiet selv uttrykte sin bekymring for å miste tillit blant minoritetsungdommen. Dette viser at politiet bryr seg om denne ungdommen og ikke ønsker å være en del av det som kan bidra til en ytterligere følelse av utenforskap.

På samme måte ser vi også at politisk satsing på politiressurser i områder i Oslo hvor det er høy andel minoritetsungdom også genererer økt politikontroll av den samme gruppen mennesker. Satsingen er ofte begrunnet med høy kriminalitet og etablerte gjengmiljøer som man ønsker å slå ned på.

I denne konteksten må vi erkjenne at vi dessverre har noen bydeler i Oslo som er mer belastet enn andre, og i flere av disse bydelene er minoritetsgruppene en overrepresentert del av befolkningen. Når politiressursene blir satt i disse bydelene, vil minoritetsungdommene naturligvis oftere komme i kontakt politiet. En uheldig sideeffekt vil nok en gang være at den lovlydige minoritetsborgeren i større grad blir utsatt for kontroll.

Her kan selvsagt politiet ta selvkritikk og bli flinkere til å spisse kontrollvirksomheten sin mot de ungdomsmiljøene man ønsker å bekjempe, men en kommer ikke unna at de politiske føringene likevel er en styrende faktor i deler av politiets praksis.

Bildet kompliserer videre ytterligere når man ser på hvilket samfunnsoppdrag politiet er satt til å ivareta. Politiet er den myndigheten som må stå i front og beskytte enkeltes rett til å ytre seg – også når det for eksempel er nedsettende ytringer om minoritetsbefolkningen. Det er politiet som må bistå namsmannen med å kaste ut en familie fra hjemmet deres når loven krever det eller bistå barnevernet med å hente ut et barn når en bistandsanmodning om dette kommer.

Det er ingen som er begeistret over å være politi i disse situasjonene, men i kraft av å være statens maktmonopol så er det politiets lovpålagte plikt å utføre disse oppgavene. Slikt bidrar til at politiet ikke har det beste utgangspunktet for å bygge tillit til minoritetsungdom.

På toppen av dette er det ikke til å unngå å nevne at tillitsunderskuddet hos minoritetsungdom også handler om en følelse av utenforskap, avmakt og frustrasjon. En del av utenforskapet handler om vanskelige sosioøkonomiske kår. Det er ingen tvil om at ressurssvake familier med trange levekår og dårlig økonomi gir et dårlig utgangspunkt.

En annen del av utenforskapet handler om at en ikke føler seg akseptert. Undersøkelser viser at minoritetsgrupper blir utsatt for diskriminering i arbeids- og boligmarkedet. 2 av 10 mener at innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet. Nesten 4 av 10 innvandrerbarn lever i fattigdom og trangboddheten er nesten 4 ganger så mer enn befolkningen for øvrig.

Dette er en kontekst vi må ha med oss når vi diskuterer minoritetsungdommen, fordi det, forståelig nok, bidrar til at minoritetsungdommen føler at politiet er en del av et maktapparat som er på lag med «alle de andre» i samfunnet som diskriminerer og forskjellsbehandler dem.

Hva kan så politiet gjøre i dette komplekse bildet av bakenforliggende årsaker til svekket tillit blant minoritetsungdommen? Politiet kan åpenbart ikke gjøre noe med de sosioøkonomiske klasseforskjellene eller de politiske styringene fra Stortinget. De må imidlertid gjøre det de kan for å bygge opp tillit i deres enkelte møte med en minoritetsungdom.

Undersøkelser viser at det ikke er kontrollen i seg selv som er utslagsgivende for svekking av tilliten men hvordan kontrollen utføres, altså det vi kaller for prosessrettferdighet. Det vil si publikums oppfattelse av hvordan politiet går frem i sin virksomhet. En polititjenesteperson som forklarer og begrunner sin tjenestehandling og som møter publikum med respekt og verdighet bidrar til styrking av tilliten.

Her er det viktig at politiet forstår deres egen innflytelse på minoritetsungdommens tillit. Det handler om å skape relasjon og gå i dialog med ungdommen. Oslo politidistrikt har gått i bresjen for å nettopp bevisstgjøre denne innflytelsen, og alle som jobber patruljerende har fått opplæring som vektlegger en forklarende tilnærming. Vi trenger å bygge videre på dette.

Som polititjenestemann er det viktig for meg å understreke at politifolk flest ønsker minoritetsungdommen godt og er alltid klare til å strekke ut en hånd for de som trenger det mest. Vi er på lag med ungdommen, og ikke mot.

Det er derfor lite konstruktivt å stemple politiets arbeid som «etnisk profilering». Det er i bunn og grunn andre faktorer i samfunnet som bidrar til den lave tilliten minoritetsungdom har til politiet. Politiet blir det «enkle offeret». I denne konteksten er jeg usikker på hvorvidt det å innføre kvitteringsordningen er veien å gå.

Det som er sikkert er at vi som samfunn trenger å bygge tillit til minoritetsungdommen. Gjennom ord og handling må vi våge å tenke «vi» om oss alle, og sammen gi minoritetsungdommen en følelse av å være en del av innenforskapet i samfunnet vårt.