Drømmen om et godt nytt år!

Det er klart for å markere overgangen til 2022.

Vi må stålsette oss for enda et år der covid-19 kommer til å prege mye. Men forhåpentligvis blir samfunnet etter hvert mindre hemmet av viruset enn vi har vært nødt til å venne oss til.

Det er litt av en tålmodighetsprøve vi alle har vært utsatt for siden mars 2020.

Drømmen var selvsagt at vi kunne avslutte 2021 med tilnærmet normalitet, men et muterende virus er en seig og slu fiende.

Denne kvelden avslutter i stedet et annerledesår ved å bli en annerledes nyttårsaften enn vi har vært vant til.

Restriksjonene som er gjeninnført tærer selvsagt på tålmodigheten. Det er virkelig en felles prøvelse å måtte innrette så mye av tilværelsen etter virussituasjonen, også fordi vi ikke vet hvor lang tid det vil gå før samfunnet er helt gjenåpnet igjen.

Samtidig er det på en kveld for ettertanke viktig å sende en takk til alle dem som har tatt på seg en en ekstra stor byrde over lang tid nå.

Helsevesenets helter, lærere, barnehageansatte og andre som vi er så avhengige av i en sårbar tid.

De fikk mange fortjente hyllester tidlig i pandemien, men det er viktig å huske på at deres innsats også har vist seg å bli et langdistanseløp.

Etter at 2021 har vært svært dominert av coronasituasjonen - og avsluttes under restriksjoner - er det også viktig å huske på den positive utviklingen vi har sett det siste året.

Mange har allerede fått en tredje dose med vaksine. Før omikron-mutasjonen skapte nye vanskeligheter, fikk vi også et godt eksempel på samfunnets evne til å hente seg inn igjen etter krisetider.

Selv om vi ikke kan vite hva 2022 vil bringe, må vi tro og håpe på at året ikke står like mye i coronaens tegn som de to foregående har gjort.

Året som snart er omme har jo også inneholdt mye annet. For et år siden var det skredet i den lille kommunen Gjerdrum som preget nyhetsbildet. Raset fikk tragiske konsekvenser, men ble samtidig også et symbol på samhold og fellesskap, der krisehåndteringen til kommunen har fått mye fortjent ros. Vi har fått en ny regjering siden forrige nyttårsfeiring, og på tampen av året er de galopperende strømprisene et av de største samtaleemnene. Internasjonalt har naturlig nok overgangen fra Donald Trump til Joe Biden som president vært en av de mest fremtredende hendelsene i året som nå ebber ut.

Nå er det tid for å takke hverandre for det gamle, og glede oss over de gode stundene vi fikk i et år som ble krevende for mange.

Så er det bare å krysse alt vi har for at 2022 gir rom for mye varme og glede i de tusen hjem.

Godt nytt år!