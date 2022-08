TRAFIKK: – Jeg er av den oppfatning at straff tilsynelatende virker svært dårlig, men jeg er åpen for å bli overbevist om at jeg tar feil. VGs leder overbeviste meg imidlertid ikke, skriver kronikkforfatteren.

Straff er en altfor enkel løsning, dessverre

Det synes opplest og vedtatt at vi må straffe folk for at de ikke skal bryte loven. Dette er en gammeldags og uoriginal tanke som burde revurderes i et moderne samfunn. At «straff virker» er ikke en universell sannhet.

REIDUN MØLMEN, Fengselsgruppa v/ Jussbuss

VGs leder onsdag 3. august fengslet meg. «Straff virker, dessverre» kunne vi lese at VG skråsikkert proklamerer.

Til daglig jobber jeg i fengselsgruppen i Jussbuss. Dette er en organisasjon som gir gratis rettshjelp i enkeltsaker, drevet av jusstudenter. Arbeidshverdagen min består av å prate med og bistå straffedømte i norske fengsler.

Jeg er av den oppfatning at straff tilsynelatende virker svært dårlig, men jeg er åpen for å bli overbevist om at jeg tar feil. VGs leder overbeviste meg imidlertid ikke.

Lederen handlet om en undersøkelse fra Ipsos som viste at årsaken til mange trafikkulykker er at sjåfører blir distraherte av skjerm i bilen.

Oppsiktsvekkende nok konkluderte VG med at folk ikke følger trafikkreglene for å unngå å drepe seg selv eller andre, men fordi de er redde for bot eller fengsel. Men det var ikke det som var konklusjonen på undersøkelsen, VG? Konklusjonen var at det er vanskelig å konsentrere seg om GPSen på skjermen i bilen samtidig som man kjører fort.

Det er overraskende at en undersøkelse som viser at mange ulykker er forårsaket av dårlig infrastruktur i biler kan tas til inntekt for at straff er et effektivt virkemiddel for å forhindre kriminalitet.

I 2020 ble det gitt 249 414 straffereaksjoner som følge av trafikkovertredelser. Dette er over 80 % av det totale antallet straffereaksjoner som ble gitt. Nesten 250 000 ganger var det altså noen som kjørte uforsvarlig og brøt trafikkreglene, uten å la seg avskrekke av frykten for å få bot.

Da er det veldig rart å si, helt udokumentert, at straff fungerer preventivt mot trafikkulykker. Misforstå meg rett, jeg tar ikke til orde for at vi skal slutte å straffe folk som setter andres liv i fare ved å kjøre uforsiktig.

Det jeg vil, er å nyansere den click-baitete påstanden som blir fremsatt i tittelen på lederen. Hvis jeg fikk velge, kunne lederen hett «Det er sikkert mange som kan bli avskrekket fra å gjøre noen typer straffbare handlinger fordi de vet at de kan bli straffet for det, men åpenbart ikke alle, dessverre».

Jeg skjønner at det ikke selger så mange aviser, men det er viktig at vi slutter å legge til grunn at straff fungerer. Det vet vi nemlig veldig lite om.

Om vi likevel skal gjøre et lite forsøk på å belyse hvorvidt straff funker eller ei, så må vi starte med å skille på ulike typer kriminalitet. For drap og narkotikakriminalitet har ikke økte strafferammer noe å si for hvor mange som blir domfelt.

En dansk studie har vist til at økning av strafferammer mot gjengkriminalitet har ført til en økning i mengden gjengkriminalitet, ikke motsatt. Men dette passer åpenbart ikke inn i VGs virkelighetsforståelse.

Den gjengse straffedømte kommer i tillegg fra dårlige kår og mangler høyere utdanning. Er du innsatt i norsk fengsel er det relativt sannsynlig at du har vært utsatt for vold og urolige familieforhold.

Majoriteten av straffedømte har lite tillit til sine medmennesker, og frykter at medborgere og staten vil prøve å utnytte dem hvis de kan.

Er du rik og vellykket, er det med andre ord mindre sannsynlig at du begår kriminelle handlinger.

Da blir det for enkelt å si helt kategorisk at straff virker, når realiteten er at straff er en utrolig inngripende og problematisk tvangshandling fra statens side, som vi faktisk ikke vet så mye om effektene av.