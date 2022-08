LÆREPLAN: – Som historikere, lærerutdannere og universitetsansatte med særlig ansvar for å utdanne morgendagens lærere, er vi urolige for den svekkede historiske dimensjonen i den nyeste læreplanen i samfunnsfag, skriver kronikkforfatterne.

Debatt

Hva skal vi med historiefaget?

Historiefaget i grunnskolen kan bli redusert til et instrument for formidling av nåtidens dominerende tanker og ideologier. Dette er et problem for både elevene og samfunnet.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

HEGE ROLL-HANSEN, førsteamanuensis, USN

JAKOB MALIKS, professor, NTNU

SISSEL ROSLAND, professor, HVL

MERETHE ROOS, professor, USN

Vinteren 2021 la daværende kunnskapsminister Guri Melby fram Fullføringsreformen (Meld. St. 21 (2020-2021)), som beskrev hvordan den videregående skolen i Norge skulle reformeres.

Et av tiltakene som skulle iverksettes var å redusere antall fellesfag i videregående utdanning til norsk, engelsk og matematikk, og erstatte «mindre viktige fag», som blant annet historie, med et fremoverlent «fremtidsfag».

Her skulle elevene lære å tenke kritisk og få kunnskap om demokrati og likestilling, og læres opp til å handle etisk og miljøbevisst. Forslaget skapte massive reaksjoner, og lærere, kommentatorer og opposisjonspolitikere var nådeløse.

Å kutte ut historiefaget som fellesfag i videregående skole ble blant annet omtalt som «parodisk historieløst» og «oppsiktsvekkende uklokt».

Etter kort tids storm ble den politiske visjonen om fremtidsfaget skrotet, og Melby innrømmet at forslaget var preget av dårlig håndverk.

Det er tydelige forbindelser mellom det skrotede fremtidsfagets vage innhold og kompetansemålene i samfunnsfag i grunnskolens nyeste læreplan, gjeldende fra 2020.

Mange av visjonene i fremtidsfaget kan gjenfinnes i grunnskolens nåværende læreplan i samfunnsfag, og likhetene gir uttrykk for den samme forståelsen av historiens betydning og rolle.

Læreplanens kompetansemål mangler historiefaglige nøkkelbegreper som kan gi elevene redskaper til å forstå seg selv i en historisk kontekst, og til å forstå hvorfor og hvordan fortidens mennesker handlet som de gjorde.

Dermed mangler grunnskolens samfunnsfag mange av de viktige aspektene som en sterkere historisk orientering kunne gitt, og elevene blir avskåret fra kompetanse som også kan bidra til å forstå både nåtid og fremtid bedre.

Læringsmålene i den nye læreplanen er generelt og overordnet formulert, og det blir opp til den enkelte lærer å fylle samfunnsfaget med innhold. Eller sagt på en annen måte:

Undervisningen i samfunnsfag i grunnskolen er avhengig av hva læreren din selv behersker og er interessert i.

Konsekvensen av den nye læreplanen kan bli at evnen til historisering, det å kritisk analysere og forstå hendelser og fenomener i sin egen kontekst, svekkes, og at historiefaget reduseres til et simpelt instrument for formidling av nåtidens dominerende tanker og ideologier.

Les også Ledige plasser på 2 av 3 studietilbud Like mange studiesteder som tidligere har ledige studieplasser ved grunnskolelærerutdanningene.

Som historikere, lærerutdannere og universitetsansatte med særlig ansvar for å utdanne morgendagens lærere, er vi urolige for den svekkede historiske dimensjonen i den nyeste læreplanen i samfunnsfag.

Historie handler om menneskelige samfunn i utvikling, om hvordan mennesker har sameksistert og forholdt seg til hverandre og naturen, om diversitet og mangfoldighet, om hvordan allianser, konflikter og overgrep har oppstått og om hvordan enkeltmennesker og grupper har ønsket å endre urettferdige forhold.

En grunnleggende historiefaglig innsikt handler om at den sosiale virkeligheten er i konstant endring, at institusjoner, maktforhold, teknologi, verdensoppfatninger og klassestrukturer ikke er objektiv gitte – og at de kunne ha vært annerledes og også kan bli annerledes.

Derfor er også historisk forståelse nedfelt i opplæringslovens formålsparagraf, der det blant annet heter at formålet med skolens opplæring er å gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring.

Historisk kunnskap er livsviktig kunnskap, og kan hjelpe oss til å avsløre vrangforestillinger og konspirasjonsteorier, falske nyheter og ulike former for overgrep.

Kildekritikken, som er en vesentlig del av historiefaget og som lærer oss å skille ut det opprinnelige fra tolkninger og omskrivinger, gir redskaper til å forstå hva som er troverdig, og hva som ikke er det.

Historiefaget har et stort danningspotensial. Forståelse av historien utvider vår forestillingsevne og er et redskap til kritisk tenkning. Slik bidrar også historiefaget til at man kan delta i samfunnet som kritiske og demokratiske medborgere.

Les også Dropp karakterene i gym! Gym er for viktig til å handle om et jag etter karakterer.

Historikeren eller den historiekyndige forstår at hendelser i historien kan være betinget av komplekse strukturer og handlingsmønstre og menneskets valg.

Historisk kunnskap har dermed en betydelig frigjørende og myndiggjørende karakter; den gir oss nye perspektiver til holdninger vi trodde var grodd fast som «sanne».

I den historiske bevisstheten fanges også vår forståelse av fremtiden opp: Våre erfaringer har betydning for hvordan vi ser på tiden som ligger foran oss.

Politikere og beslutningstagere har et særlig ansvar for å legge til rette for at den historiske dimensjonen skrives tydelig fram i skolens læreplaner, slik at elevene – så vel som lærere og lærerstudenter – ser verdien av historisk kunnskap.

Demokrati og medborgerskap, likestilling, bærekraft, miljøbevissthet og etikk forstås bedre om man også har kjennskap til historien. Økt forståelse gir også bedre forutsetninger for å omsette kunnskap til konkret handling.

I vår tid, og med vår tids store og globale utfordringer, er denne kunnskapen kanskje viktigere enn noen gang tidligere.