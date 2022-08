Torkjell Leira og Jair Bolsonaro avbildet sammen.

Debatt

Mitt møte med Bolsonaro

Jair Bolsonaro er kalt fascist og folkemorder. Han hater journalister og gir nesten aldri intervjuer. Han inviterte meg til frokost i presidentpalasset.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

TORKJELL LEIRA, samfunnsgeograf og forfatter av «Kunsten å drepe et demokrati: Historien om Bolsonaros Brasil».

Brasils president Jair Bolsonaro er i hardt vær. Han stiller til gjenvalg i oktober, men møter massiv motstand fra det brasilianske sivilsamfunnet. I tillegg blir han møtt med kraftig fordømmelse fra demokratiforkjempere og menneskerettighetseksperter verden over.

Hva har han gjort for å fremprovosere slike reaksjoner?

Jair Bolsonaro leder et angrep på det brasilianske demokratiet. Han er en klassisk autoritær populist, men bakgrunnen fra de militære styrkene. De mange ekstreme synspunktene gjør ham enda farligere.

Det store paradokset er dette: Den demokratisk valgte presidenten bruker nå demokratiets redskaper for å ødelegge selve demokratiet.

Hvordan? Han bruker sin ytringsfrihet til å spre løgner om valgordningene. Han sår tvil om høyesteretts nøytralitet, inkludert å kalle navngitte høyesterettsdommere løgnere og horesønner. Han angriper politiske motstandere som om de var fiender av nasjonen og oppfordrer til vold mot dem. Han lyver systematisk. Han har aldri lagt skjul på at han ønsker seg tilbake til militærdiktaturets dager.

Samtidig er han en kjernekar.

Mitt første møte med president Jair Bolsonaro skjedde utenfor presidentpalasset i Brasília, under research til boken «Kunsten å drepe et demokrati». Jeg sto der blant tilhengerne hans, og ble skikkelig imponert. Han var en av dem. Jovial, hyggelig, morsom og karismatisk.

Jeg så med egne øyne, følte med hele kroppen, hvordan han trollbinder forsamlinger.

Jair Bolsonaros mellomnavn er faktisk Messias. For mange av tilhengerne er han en frelser.

SMILENDE: Bolsonaro leder et angrep på det brasilianske demokratiet, mener kronikkforfatteren. Her er presidenten avbildet under en seremoni 4. august 2022.

Til slutt klarte jeg å komme en halvmeter unna presidenten, og våget meg frempå med et spørsmål om hvordan jeg kunne avtale en samtale. Svaret overrasket meg stort. «Har du lyst til å spise frokost med meg i morgen?» Det hadde jeg.

Morgenen etter satt jeg rett overfor president Jair Bolsonaro i presidentpalasset. På bordet sto en nøktern frokost. Rundt satt en 10–12 rådgivere og vakter, alle menn.

Dagen før hadde en vakt advart meg. Hvis det kom noen spørsmål presidenten ikke likte, kunne han avbryte hele møtet. Fra før visste jeg at han er kjent for å æreskjelle journalister og be dem holde kjeft. Presidenten selv hadde gjort det klart at det ikke var noe intervju. Ikke noe opptak, ingen bilder.

Derfor valgte jeg den diplomatiske linjen. Jeg konfronterte ham ikke med åpenbare løgner. Jeg argumenterte ikke imot. Jeg ville ha hans syn på Brasil og verden. Med hans egne ord. Ufiltrert.

Det han sa skremte meg.

Jair Bolsonaros verden er en verden i svart/hvitt. Venner og fiender. Det gode mot det onde.

Det stammer sannsynligvis fra tida i militæret, der han til slutt ble kaptein i hæren. Hele utdanningen og karrieren skjedde under militærdiktaturet.

Les også Hvem kan nå inn til Putin? Russiske tropper bygger opp til angrep på Ukrainas hovedstad Kyiv. Vladimir Putin er nådeløs.

Bolsonaro er blitt igjen i en kald krig-verden. Under diktaturet var fienden «kommunistene». I dag er det «kulturmarxistene».

Bolsonaro har et forkvaklet syn på sannheten. Som Donald Trump i USA og Vladimir Putin i Russland bruker han løgnen skamløst og strategisk. Gjerne sammensauset med halvsannheter og sannheter, slik at totaliteten blir vanskelig å angripe.

Men ofte er det overraskende lett å gjennomskue, som da han sa at Brasil er det landet som har vaksinert flest mennesker mot korona, sett i forhold til folketallet. Det er en åpenbar løgn.

Bolsonaros katastrofale korona-håndtering, og måten han forsvarte det på i vår samtale, tyder på at presidenten har liten respekt for liv. Han insisterer på at ubrukelige medisiner er den beste behandlingen mot korona. Selv nekter han å la seg vaksinere.

Han skyldte på andre for ting som hadde gått galt under hans ledelse. For eksempel anklaget han landets guvernører for å ødelegge økonomien da de innførte delstatlige koronatiltak, og han påsto at de prøvde å sabotere for presidenten og regjeringen.

I virkeligheten var det landets guvernører som reddet Brasil fra en enda verre korona-katastrofe, med enda flere dødsfall enn de 675 000 til nå.

Brasils president har en besettelse: gruvedrift. Og like blindt som Bolsonaro forsvarer gruvedrift i alle sine former, over alt, angriper han miljø og menneskerettigheter. Det går spesielt ut over urfolk i Amazonas. Som første president siden militærdiktaturet (1964–1985) har han ikke anerkjent en kvadratcentimeter land til urfolk, slik grunnloven bestemmer at landet skal gjøre.

REGNSKOG: – Like blindt som Bolsonaro forsvarer gruvedrift i alle sine former, over alt, angriper han miljø og menneskerettigheter, skriver Leira. Her er et avskoget område i Amazonas.

Bolsonaro hevdet i samtalen vår at han er på et oppdrag fra Gud. I innsettelsestalen i 2019 sa han, i god militær ånd, at oppdrag diskuterer man ikke, dem utfører man. Og han har det siste året gjentatte ganger sagt at bare Gud kan fjerne ham fra presidentpalasset.

I oktober er det presidentvalg i Brasil. Nå er Bolsonaro i ferd med å dra en Trump. Han angriper valgordningene, sannsynligvis for å kunne forkaste valgresultatet om han skulle tape.

Som Trump har han tusener på tusener av tungt bevæpnede tilhengere. I Brasil frykter mange nå en brasiliansk versjon av stormingen av Kongressen.

Bolsonaro ser ut til å styre dit med vitende og vilje.