Også Kina må kutte

FYRER MED KULL: Utslippene fra kullfyrte kraftstasjoner, som her i Datong i Shanxi-provinsen, har bidratt til å gjøre Kina til verdens største forurenser. (Arkivfoto fra 2015.)

På klimatoppmøtet i Glasgow, COP 26, kom Kina og USA overraskende med en felles kunngjøring. Verdens to største utslippsnasjoner av CO₂ vil samarbeide for å nå målene i Parisavtalen ved å redusere den globale oppvarmingen.

Erklæringen kommer bare dager før et planlagt første toppmøte mellom presidentene Joe Biden og Xi Jinping.

De to kunne ha møtt hverandre ansikt til ansikt i Glasgow, men Xi har ikke reist utenlands siden coronaviruset oppsto i Kina. Biden ga uttrykk for at Xi hadde begått en stor feil ved ikke å møte opp.

Nå får de to lederne snakke ut i et digitalt møte. De er uenige om det meste, men Biden har gjort det klart at han søker samarbeid på områder som klima og pandemi.

For å hindre en katastrofal global oppvarming er det selvsagt avgjørende at de to landene, som til sammen står for 40 prosent av klimagassutslippene, gjør sin del. Særlig viktig er det at Kina blir en del av løsningen.

I erklæringen fra Kina og USA heter det at de vil forsterke sine klimatiltak for å innfri målet fra Paris om å begrense den gjennomsnittlige temperaturøkningen til godt under to grader og helst til 1,5 grader. De lover å fremme ren energi, hindre tap av skog og kutte utslippene av metan.

Men erklæringen er vag og lite konkret. Kina har tidligere sagt at landets utslipp først vil gå ned fra 2030, og de har foreløpig ikke fremskyndet dette vendepunktet. Kina og USA lover riktignok å legge frem klimamål for 2035 senest i 2025. Men det kan bli for lite, for sent.

Det positive er likevel at en prosess er i gang. Selv om forholdet mellom Kina og USA er iskaldt er det nær kontakt og konstruktive samtaler mellom de to lands klimaforhandlere.

USAs klimautsending, John Kerry, har rett i at når det gjelder klima er samarbeid det eneste som fører frem. Kerry sa i Glasgow at USA og Kina, som de to største forurenserne, må vise vei.

Det har de ikke gjort til nå. President Donald Trump tok USA ut av den internasjonale klimaavtalen og forsøkte å fjerne miljøtiltakene som var blitt innført under hans forgjenger, Barack Obama.

Selv om Joe Biden ønsker å styrke klimatiltakene i USA er det usikkert hvor mye han får vedtatt. Hvis Kina skal vise vei må de bryte med sin avhengighet av kull. I dag slipper Kina ut nær 30 prosent av klodens CO₂ og utslippene øker for hvert år. Det kan ikke fortsette hvis de globale målene skal nås.