Kina tar i bruk drastiske metoder

Av Per Olav Ødegård

Det kinesiske regime har nulltoleranse for kritiske røster. Kina praktiserer også en zero-covid strategi. Det er en sammenheng mellom de to.

Kina tar i bruk drastiske metoder for å slå ned ethvert corona-utbrudd. Dette er tiltak som bare er mulig i en sentralisert og autoritær ettpartistat, som dessuten har verdens mest avanserte masse-overvåkningssystem.

Regimet oppfatter også systemkritikk som et farlig virus. Noe som må stanses før “farlige” tanker kan spre seg i befolkningen.

Det kinesiske kommunistparti har lyktes i sin strategi. De har nesten klart å utrydde coronaviruset i eget land, og de har effektivt kneblet all kritikk av hvor dårlig de innledningsvis håndterte krisen.

En strategi for nulltoleranse, såkalt zero covid, gjelder fortsatt. Kineserne lever under et særdeles strengt smittevernregime, som blant annet innebærer hyppige tester og stadige nedstengninger.

Da det nylig ble oppdaget seks covid-tilfeller i byen Lanzhou fikk byens nesten fire millioner innbyggere ordre om å holde seg hjemme. Bare de mest nødvendige forsyninger ble kjørt inn til byen.

Ett smittetilfelle i Disneyland i Shanghai førte til at hele parken ble stengt i flere dager.

Da det ble oppdaget at et ektepar hadde smittet flere andre på en reise ble flere hundre flyginger innstilt, mange skoler stengt og massetesting gjennomført i flere provinser.

President Xi Jinping har ikke forlatt Kina siden coronaviruset ankom.

Kina bruker sin egen håndtering av helsekrisen som et eksempel på at deres politiske system er overlegent de vestlige demokratier. Her, president Xi Jinping fotografert i september.

Etter å ha fått kontroll over smitten i eget land startet bygging av noe som minner om en kinesisk mur mot viruset. Grensene er langt på vei stengt for innreise, og de som får visum må belage seg på å sitte i streng og langvarig karantene. Bare kinesere på nødvendige oppdrag får lov til å reise ut.

I februar må Kina åpne døren på gløtt. De har påtatt seg å arrangere vinter-OL. Det ble sagt at sommer-OL i Tokyo foregikk i en boble, men smitteverntiltakene i Beijing blir trolig de strengeste i lekenes historie. Arrangørene øver nå på smittevern og kontroll.

Vinteren 2020 så det ganske annerledes ut. De første tilfellene av covid-19 ble registrert i Kina. 13. februar var det registrert 60 000 syke og 1355 dødsfall. Bare på et døgn døde 242 mennesker av covid-19 i Wuhan, som var epidemiens episenter.

Da mange begynte å bli syke, og situasjonen kom ut av kontroll, reagerte lokale myndigheter med å kneble varslere. Det er ikke karrierefremmende for lokale partiledere å sende dårlige meldinger til Beijing.

Den unge legen Li Wenliang (34) begynte allerede i desember å varsle overordnede og kolleger om den nye virusepidemien. Han ble innbrakt til politiet og anklaget for ryktespredning og ulovlig atferd. Li ble selv syk og døde.

En av de som ble tiltalt og dømt for å ha dokumentert coronakrisen i Wuhan, Zhang Zhan, skal være svært alvorlig syk i et fengsel i Shanghai.

Talsmann for det amerikanske utenriksdepartementet, Ned Price, oppfordret mandag kinesiske myndigheter til å løslate henne umiddelbart. Det samme har Human Rights Watch gjort.

MINNES LI: Folk samlet seg og sørget over legen og varsleren Li Wenliang i Hong Kong i februar 2020.

Noe ganske uvanlig skjedde i de strengt kontrollerte sosiale medier i Kina i fjor vinter. Det ble lagt ut bilder av Li. Noen delte sangen fra Les Misérables, «Kan du høre folket synge», som demokratiforkjemperne i Hongkong også sang.

Emneknagger som «jegvilhaytringsfrihet» ble raskt fjernet. Men uavhengige rapporter fra Wuhan slapp gjennom, en kort stund. Det var bare et kort friminutt før regimet gjenvant full kontroll.

For et regime som det kinesiske er det verst tenkelige scenario å miste kontroll. Det ble maktpåliggende for partiet å vise at de var i stand til å håndtere krisen, og helst bedre enn noen andre.

Etter innledende handlingslammelse erklærte president Xi Jinping folkekrig mot viruset. Flere titalls millioner mennesker ble isolert i lange perioder. Svære sykehus ble oppført på noen dager.

Pandemien første til de strengeste tiltak i fredstid i Norge og andre land. Men tiltakene i Kina er mer inngripende og omfattende enn noe som er mulig, og akseptabelt, i åpne og demokratiske samfunn.

Kina bruker sin egen håndtering av helsekrisen som et eksempel på at deres politiske system er overlegent de vestlige demokratier. Det skal gi regimet legitimitet i forhold til egen befolkning og understøtte myndighetenes nasjonalistiske budskap.

Ifølge offisielle tall, som bør tas med en klype salt, er 4 600 kinesere døde av covid-19 i en befolkning på 1,4 milliarder mennesker. I USA har pandemien krevd over 750 000 liv i en befolkning som er en fjerdedel av Kinas.

I disse dager rapporterer USA om ca. 70 000 nye daglige smittetilfeller. I går meldte kinesiske medier om 62 nye smittetilfeller.

Zero-covid forutsetter et særdeles hardt regime med regler og kontroll. Det kan kommunistpartiet alt om.

