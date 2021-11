Leder

Defensivt budskap til kommunene

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum med nok en nyhet til Kommune-Norge som bekrefter at mer reversering er det vi kan forvente. Det er ikke hva Kommune-Norge trenger, skriver VG på lederplass.

Etter å ha lovet skilsmisse til Troms og Finnmark, kom finansminister Trygve Slagsvold Vedum med nok en nyhet til Kommune-Norge som bekrefter at mer reversering er det vi kan forvente.

– De kommunene hvor det er folk som ønsker at de skal løse opp, må nå løfte debatten og sette i gang, uttaler Sp-lederen til NTB.

Vedum lover å endre inntektssystemet slik at det ikke lenger skal lønne seg å slå seg sammen. Han vil også å fjerne systemet som gjorde at kommuner som ble definert som «frivillig små» mister inntekter.

Selv om signalene er som forventet, er det slett ikke det kommunene trenger å høre. Det er grunn til å frykte at vi går inn i en epoke der alt skal bestå som i dag, og ingen behøver å endre seg. Og enda verre: At våre fremste folkevalgte mer eller mindre oppfordrer til å reversere beslutninger som er fattet og prosesser som er i gang. Stagnasjon i offentlig sektor er det siste landet trenger.

Mye kan sies om Erna Solbergs mislykkede regionreform, men hennes regjering gjorde en langt bedre jobb med kommunereformen. Siden 2014 er antall kommuner blitt redusert fra 428 til 356. Det er den største endringen siden Schei-komiteens anbefalinger resulterte i en rekke sammenslåinger og endringer i 1964.

Den gang var det et åpenbart behov for å tegne et kart som stemte bedre med terrenget. Kommunestrukturen hang fortsatt igjen fra en tid der folk hadde et helt annet bosetningsmønster og hvor båt var den vanligste måten å reise på.

Tjenester nær folk er blitt et mantra for den nye regjeringen. Heldigvis er det ingen motsetning mellom å ha tjenester i hele landet og å legge til rette for større kommuner. Barnehager, skoler, eldreomsorg og andre velferdstilbud som er viktig i folks hverdag, skal fortsatt gis der folk bor. Det handler hverken om kommunegrenser eller antall rådhus.

Man kan likevel ikke se bort fra at det i dag er det helt andre krav til hvilke tjenester en kommune skal levere. Oppgavene blir stadig mer komplekse, og krever et helt annet fagmiljø. Den sterke veksten i interkommunale samarbeid har vært et tegn på at noe er galt.

I dag er det krevende nok å skaffe kompetent arbeidskraft i store deler av landet, og de fleste ønsker å være en del av et større fagmiljø. Når kommunene ikke lykkes med dette, går det til syvende og sist ut over innbyggerne.

Om Solberg-regjeringen skal kritiseres for noe, er det at kommunereformen deres var for tilfeldig. Der man i noen fylker har vært offensive og fått til mye, er det store deler av landet hvor lite og ingenting har skjedd. I dag fremstår Kommune-Norge som et lappeteppe av små og store kommuner med svært varierende evne til å løse sine oppgaver.

Dessverre er det ingenting som tyder på at dette vil endre seg. Snarere tvert imot.