Dette må du være norsk for å forstå

Av Astrid Meland

GLASGOW (VG) Jonas Gahr Støre vil kutte klimagassutslippene og sette oljerekord. Samtidig.

– Har Norge satt en sluttdato for olje, spør en dansk journalist meg på klimatoppmøtet som har startet i Glasgow. For det har s’gu Danmark gjort.

– Hehe, nei. Lett for dere å si, som knapt har noe igjen. Altså, det er flere politikere som snakker om en dato, men det er ikke aktuelt, svarer jeg.

Jeg og dansken er bare to av 25 000 som deltar på Cop26 i den skotske byen. Det dreier seg om å fase ut fossiler og tilpasse seg global oppvarming.

STØRE PÅ PLASS: Norges statsminister ble tatt imot av britenes Boris Johnson da han ankom klimatoppmøtet mandag.

Norge har med seg milliarder til fattige land i kofferten. Men å slutte med olje kommer ikke på tale.

Jeg forteller dansken at Jonas Gahr Støre nylig sa til Financial Times at om Norge stanser boringen, betyr det slutten på den grønne omstillingen.

Dansken ler og fortsetter å skrive på sin sak om en kjendis som tok privatfly til klimatoppmøtet.

JOBBER MED KARBONFANGST: – Jeg er fersk i gamet i forhold til mange andre her, sa Aker Horizons-sjef Kristian Røkke som sammen med statsminister Jonas Gahr Støre åpnet Bellonas paviljong mandag. Røkke avslørte at han hadde beundret Bellona-sjefen siden han var 17 år.

Jeg får ikke fortalt ham at selv om Norge skal bore det remmer og tøy holder fremover, skal vi samtidig halvere klimagassutslippene våre innen 2030.

For slik er altså situasjonen: Det ligger an til «all time high» i norsk olje og gass i årene fremover. I alle fall om vi skal tro analyseselskapet Rystad.

De anslår at vi kommer til å slå rekordene fra de fossildryppende årene først på 2000-tallet. Og at 2027 blir toppåret. Ser vi på det korte tiåret vi har foran oss, kan hvert år tagges med Klondyke.

Vi skal ta opp mer olje og gass enn noen gang.

DEMONSTRERTE: Greta Thunberg er ikke inne på Cop26-konferansen. Hun demonstrerte sammen med mange andre i Fridays for Future i Festival Park i Glasgow i dag.

Og det er kanskje bra det da, siden oljen visstnok er det som skal til for å få grønn omstilling? Jeg spør Jonas Gahr Støre, som altså styrer mot fossilrekord på sin vakt.

– Vi har sagt at aktivitetsnivået skal holdes høyt, med økt innslag av fornybar, fangst og lagring, grønn skipsfart. Det betyr at olje og gass går ned, sier Støre.

– Men olje og gass går jo opp? Er det krefter igjen til å drive med fornybar når alt går til olje?

– Det er ikke riktig at alle kreftene går til olje, sier Støre, og nevner havvind som lages av de samme folkene. Men hva da om vi får mangel på rigger og folk?

– Dette er konjunkturer som politikken delvis kan være med å påvirke. Og det vil vi, sier Støre.

Og det er klart. Subsidier hjelper! Oljebransjens iver etter å bli grønn, henger nøye sammen med at staten skal betale.

OGSÅ I GLASGOW: Hertugen og hertuginnen av Cambridge, Kate og William på et miljøarrangement i Glasgow i dag.

Siden valgkampen har Støre forfinet dette argumentet om «olje for omstilling», som fikk sitt gjennombrudd da Solberg-regjeringen vedtok et lukrativt, nytt oljeskatteregime under coronaen.

Landene stengte ned. Arbeidsledigheten gikk i taket. Bransjen måtte få hjelp. Men vi skulle jo omstille oss bort fra olje?

Det var litt vanskelig.

Da vi fikk høre premien var fornybare løsninger i andre enden, trakk vi et lettelsens sukk.

ÅPNET KONFERANSEN: Kronprins Charles var stand-in for sin mor, dronning Elizabeth, som har fått beskjed om å hvile et par uker.

De som har greie på det, skjønte vel tegningen, men sa ingenting. Å stimulere olje og gass så voldsomt som vi har gjort nå, det har motsatt effekt. Det hindrer omstilling.

I 2014 med prisfallet i oljen, fikk vi omstilling. Det var til tider brutalt. Ansatte ramlet ut av vår viktigste næring. Firma gikk konkurs. En del reddet seg på å begynne med oppdrag for det offentlige, samferdsel, cruiseskip, havmerder og havvind.

Norge ble mindre oljeavhengig, sa sentralbanksjefen etterpå. Færre jobbet i oljen, vi eksporterte mindre og fossilenes andel av verdiskapningen gikk ned.

Men nå som olje og gass igjen er mye mer lønnsomt enn alt annet, hvordan vil det gå? Vi har både rekordhøye priser og et lønnsomt skatteopplegg. Hvorfor skal bedriftene omstille seg i slike tider?

– The war for talent is back, sa Equinor-sjefen nylig i Dagens Næringsliv. Toppsjefen i Aker sa at fornybar og olje kjemper om den samme kompetansen.

I bransjen snakkes det om at rigger, verft og mannskap blir «utsolgt» fremover.

ARRANGØR OG HOVEDGJEST: Statsminister Boris Johnson er vertskap for klimatoppmøtet. USAs statsminister Joe Biden deltok også på møtet mandag.

Vi får faktisk se. For fasiten er ikke langt unna. I 2030 skal vi ha ha kuttet utslippene våre hjemme med 55 prosent. Og fornybar skal formodentlig seile opp.

Norges «problem» er at hver lille oljepytt ute i Nordsjøen er mer verdifull enn de fleste bedrifter på fastlandet. Fortellingen om solnedgangsbransjen stemmer ikke nå heller.

Det er ingen fare for at fossilene våre skal bli ulønnsomme med det første.

Tvert om. Og derfor ville nok en sluttdato for oljen hjulpet for å få til omstilling, som tidligere Høyrestatsråd Victor Norman påpekte i en kronikk i Dagens Næringsliv i sommer.

Det virket riktig. Men siden han samtidig sa at den datoen burde være «i morgen», ble dette enkelt å avskrive.

For hvor meningsløst det er for klimaet å slutte med norsk gass nå, det har energikrisen i Europa vist tydelig. For alternativet – om man ikke har atomkraft – det blir kull.

Slik er det i resten av verden og. Det står ikke en masse fornybar kraft klar for å bytte ut kull og olje. Tvert om, uten fossiler vil land oppleve strømstopp, transportstopp, jobbstopp og matvaremangel. Folk vil dø.

Derfor har Støre rett i at det ikke hjelper klimaet om Norge slutter med fossiler verken i morgen eller en dag snart.

Men at det tvert imot er Jonas’ «Klondyke – den helt rå oppfølgeren» som skal redde miljøet, det må man nok være norsk for å forstå.