Samtalen om historien

Nye perspektiver alene er ikke nok til å skape ny innsikt. Historisk erkjennelse forutsetter dokumentasjon og rasjonell argumentasjon.

SVEN G. HOLTSMARK, professor, Institutt for forsvarsstudier/Forsvarets høgskole

Finnes det vilkår for en opplyst offentlig samtale? Finnes det noe som fortjener å kalles «sannhet», eller finnes det bare subjektive «sannheter» og personlige perspektiver? Er etterrettelighet i omgang med kilder og fakta avleggse størrelser? Kan det i det hele tatt finnes grunnlag for å hevde at én oppfatning av et saksforhold er riktigere enn en annen? Er det redelig å møte et begrunnet argument med antagelser om motpartens motiver og underliggende interesser?

Det er et kriterium for en meningsfull samtale at det finnes utsagn og sammenhenger som rasjonelt tenkende mennesker ikke bare kan, men må enes om. Dette gjør det mulig å nå et nødvendig minimum av felles forståelse av hvordan man kan skille mellom gyldige og ugyldige påstander og argumenter. I motsatt fall kan ethvert argument fremstilles som like gyldig som et annet, enhver «sannhet» er like god som en annen, og ethvert faktum like virkelig som alternative fakta.

Debattene om NRK-seriene «Atlantic Crossing» og «Frontkjempere» og om Marte Michelets bok «Hva visste hjemmefronten?» viste hvordan kunnskap og sannhet kan gjøres til relative og fleksible størrelser. De tre debattene dreide seg et langt stykke på vei om det samme – om grunnlaget for en gyldig virkelighetsbeskrivelse.

At det ble slik, hadde en enkel årsak: Marte Michelets bok og begge TV-seriene gjorde krav på å si noe gyldig om fortiden. I Michelets tilfelle var bærebjelken for hele prosjektet en påstand om ting som enkeltpersoner hadde gjort eller ikke gjort – altså påstander om fakta. Til tross for seriens himmelropende urimeligheter, ble også «Atlantic Crossing» markedsført som noe mer enn en fiksjon. Det samme gjaldt selvsagt «Frontkjempere» – hva kunne ellers være poenget med en slik serie?

Det som så skjedde, var at enkelte fagfolk tok skaperne på ordet og bedømte deres produkter deretter.

De ansvarlige bak «Atlantic Crossing» måtte gripe til surrealistiske argumenter for å forsvare sitt produkt og måten det var blitt markedsført på. Et debattinnlegg av NRKs dramaredaktør Ivar Køhn utgjorde i så måte et høydepunkt. Her finnes hele repertoaret av ord og talemåter som kan misbrukes til å utviske skillet mellom fakta og fiksjon, mellom sannhet og løgn: Alt er «tolkning», alt er «perspektiv» – i et «norsk perspektiv» blir det derfor mulig å tillegge kronprinsesse Märtha en innflytelse over president Roosevelts politikk som ingen kjente kilder sier at hun hadde.

Med et slikt utgangspunkt kan «et drama oppleves mer relevant enn faktabasert historie», og det kan også «være mer ‘sant’ enn det som er nedtegnet i offisielle kilder.»

Det er riktig at en fiksjon kan si noe vesentlig om virkeligheten – H.C. Andersens eventyr om «Keiserens nye klæder» er et nærliggende eksempel. Men Andersen brukte fiksjonen til å gjøre narr av juks og fanteri og frykten for å kalle en spade en spade – han gjorde ikke krav på å bli tatt på alvor som oldtidshistoriker. Andersen anla ikke et «perspektiv», han serverte heller ikke en «tolkning» – han diktet en fabel om hvordan verden går med på bedragernes spill.

En kilde er en kilde – spørsmålet er utelukkende hvordan den benyttes, deriblant med eller uten kildekritikk. Hva er «offisielle» kilder, nødvendigvis i motsetning til «ikke-offisielle» sådanne? I tilfellet «Atlantic Crossing» er eneste mulige svar: ingen kilder i det hele tatt. Og hva er alternativet til en «faktabasert historie» annet enn en historie basert på fiksjon? Det var en slik omgang med språk og begreper som George Orwell i boken 1984 ga navnet «newspeak».

Et siste og ekstremt utslag av denne formen for omgang med fortiden er journalist Alf R. Jacobsens bok «Stalins svøpe. KGB, AP og kommunismens medløpere», nylig utgitt på Document forlag. Forestillingene som bærer boken, er ikke nye hos Jacobsen: «Kremls innflytelse over norsk politikk har vært mye sterkere enn vi til nå har trodd» het det allerede i boken «I Stalins skygge» (2018).

Årsaken? Kremls maskepier, og Arbeiderpartiets servile ettergivenhet, hadde simpelthen vært fortiet av historikerne i de «mer eller mindre offisiøse, verk, der Aps langvarige hegemoni i kulturlivet har avsatt urovekkende spor.» («I Stalins skygge», s. 9)

Årets bok følger opp denne tråden. Jeg gir min vurdering av boken, deriblant av forfatterens plagiering av andres arbeid og mildest talt tvilsomme kildebruk, i en omtale i Minerva.

HISTORIE: – Det er riktig at en fiksjon kan si noe vesentlig om virkeligheten – H.C. Andersens eventyr om «Keiserens nye klæder» er et nærliggende eksempel. Andersen anla ikke et «perspektiv», han serverte heller ikke en «tolkning» – han diktet en fabel om hvordan verden går med på bedragernes spill, skriver Sven G. Holtsmark. Her William Heaths illustrasjon til eventyret, hentet fra boken «Hans Andersen's Fairy Tales» (1913).

Alf R. Jacobsens virkemiddel er påstander og ikke argumenter, han strør om seg med himmelropende overdrivelser, og fremfor alt: Han har et underliggende budskap om sovjetisk etterretnings makt over Arbeiderpartiet som ikke har det minste skinn av troverdighet når vi kjenner til hvilken politikk overfor Sovjetunionen som faktisk ble ført under Arbeiderpartiets ledelse.

Som historisk skribent ligger Jacobsen tett opp til «Atlantic Crossing» på sitt mest absurde.

I Jacobsens verden skriver norske historikere som de gjør fordi de er bundet av politiske og økonomiske interesser og fanget inn av Arbeiderpartiets klamme hånd. Dette er en ekstremvariant av mistenkeliggjøring i kombinasjon med en konspirasjonsteori.

Men Jacobsen er ikke alene om å bruke motdebattanters angivelige motiver som argument for å undergrave deres troverdighet. I stedet for å spørre: Hva er dine argumenter? – spør man: Hvilke interesser er det du representerer?

Vår forståelse av historien drives, som all annen utforskning av virkeligheten, fremover av nysgjerrighet, nye innfallsvinkler og ved at etablerte fortolkninger og oppfatninger utfordres. Men nye perspektiver alene er ikke nok til å skape ny innsikt. Historisk erkjennelse forutsetter dokumentasjon og rasjonell argumentasjon. Selv med disse vilkårene oppfylt, vil også den nye innsikten i sin tur bli kritisert, revidert og kanskje forkastet – med de samme virkemidlene: Dokumentasjon og rasjonell argumentasjon.

En felles forståelse av dette enkle forholdet er en forutsetning for meningsbærende samtale, også i andre sammenhenger enn debatter om historien. Enhver som ytrer seg i det offentlige rom bør derfor forholde seg til den elementære innsikten at sannhet er sannhet, løgn er løgn, og løgn er ikke sannhet.

Og dessuten: En gyldig virkelighetsbeskrivelse kan begrunnes – å endre «perspektiv» er bare begynnelsen.