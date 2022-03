Kommentar

Selvransakelse og skyttergraver

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Får vi et comeback for traust realpolitikk etter år med navlebeskuende kulturkrig og politikere som lørdagsunderholdning?

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

For en tid tilbake hadde med en prat med en lettere oppgitt politiker. Nær sagt som vanlig var frustrasjonen også rettet mot oss i mediene. Han mente at når de hadde klassiske saker som energi, næringspolitikk, jordbruk, forsvar og velferdsspørsmål på agendaen, var det som det gikk et gjesp gjennom både møtesalen og pressebenken.

Men når saker som K-en i KRLE-faget, det tredje kjønn, hijab i politiet eller tredeling av permisjonen var et tema, var det full fyr i forsamlingen. Han savnet den «grå og kjedelige» politikken.

Kanskje blir han bønnhørt.

For krigen i Ukraina har på kort tid utfordret både standpunkt, innhold og innpakning i politikken.

Hva gjorde vi mens Vladimir Putin og Xi Jinping la verden under seg? Jo, vi kranglet om kjønnsnøytrale toaletter, skrev den britiske forfatteren og spaltisten Matthew Syed i The Times.

Han mener vi har vært så «bortkommen i vår drømmeverden» at vi ikke har sett at de demokratiske verdier vi har tatt for gitt har trukket seg tilbake. Og sammenligner Vesten med Romerriket og det gamle Egypt hvor man ikke så faresignalene før det var for sent.

Det har blant annet inspirert den svenske kommentatoren Peter Wennblad til en slags botsøvelse: «Mens ukrainske soldater bygde forsvarsvern langs den russiske grensen, gravde vi skyttergraver i vår egen navle», skrev han i en mye diskutert kommentar i Svenska Dagbladet.

Hans poeng er at de vestlige demokratiene generelt og Sverige spesielt har brukt «meningsløst mange minutter og milliarder på meningsløse bagateller». Samtidig erkjenner kommentatoren at hans egen avis i aller høyeste grad har bidratt til å holde denne type debatter, som om kjønnsnøytrale toaletter, varme.

Mens vi kommentatorer har våre egne navler å granske, foregår en tydelig politisk nyorientering.

Mest synlig er den på den politiske venstresiden hvor både forsvarspolitikk og allianser er oppe til revisjon. I SV har mange partiprofiler tatt til orde for at Nato-standpunktet må endres. Spredte røster har også ment man må ta et dypere oppgjør med sin historie.

Meningsmålinger kan tyde på at særlig SV får en kilevink av velgerne. Det er ikke unaturlig at de straffes både av dem som misliker Nato-standpunktet, men også av dem som mener partiet bør fortsatt holde sin utenrikspolitiske fane høyt.

Men debatten om Nato-medlemskap vil tvinge seg fram på venstresiden, om de vil eller ei. I den grad det har vært et fnugg av realisme i drømmen om en nordisk forsvarsalternativ, er det stein dødt nå.

For det som skjer her hjemme, er lommerusk mot den nyorienteringen som skjer i våre naboland. Både Sverige og Finland forlater nå sin historiske nøytralitetslinje. Det vakte oppsikt at begge landene var raskt ute med å stenge luftrommet for russiske fly og sende våpen til Ukraina.

Finnene har på rekordtid blitt Nato-tilhengere. Nå sier seks av ti at de er for medlemskap. Kun 15 prosent er negativ.

Også i Sverige er det for første gang målt flertall for Nato-medlemskap. Denne uka besøkte den ferske statsministeren Magdalena Andersson Cold Response-øvelsen i Evenes der hun sa at Norge kunne regne med svensk støtte ved en krig. Selv om hennes parti sosialdemokratene fortsatt er skeptisk til å bli medlem, går det mot et flertall i Riksdagen.

Også i energipolitikken ser vi noe av det samme. De høye strømprisen kom som et sjokk på mange. Billig strøm har vi tatt som en selvfølge, på samme måte som vi har trodd at vi bare skulle danse oss gjennom det grønne skiftet. Avhengigheten av russisk gass i Europa har for alvor endret energidebatten.

På Høyres landsmøte neste uke blir eksempelvis et forslag om å utrede bruk av kjernekraft et tema som vil diskuteres med langt større alvor. Unge Høyre i Nord-Norge er blant pådriverne for dette.

Forsvarspolitikk har vært en fast post på landsmøtene der gamle travere har holdt innlegg om viktigheten av å nå målet om 2 prosent av BNP til forsvar, stort sett til halvdøve ører. Det er ingen dristig spådom at forsvarspolitikk vil få en renessanse.

Et comeback kan det også bli for trauste og kjedelige politikere. Timingen for den ferske justisministeren Emilie Enger Mehls (Sp) deltagelse i TV2-programmet «Kompani Lauritzen» var den verst tenkelige. Som Aftenpostens politiske redaktør Kjetil Alstadheim tvitret: «Det er krig i Ukraina. Samtidig leker Norges beredskapsminister krig som lørdagsunderholdning. Det er helt absurd»,

Hun er ikke den første politikeren som har deltatt på realityshow. Der er hun i selskap med blant annet Erna Solberg (H), Trygve Slagsvold Vedum (Sp), Abid Raja (V), Sandra Borch (Sp), Bent Høie (H) og Mimir Kristjansson (Rødt). Hun blir neppe heller den siste, men flere vil nok tenke seg om en gang eller to til hva de sier ja til.

Kanskje får den litt anonyme politikeren som helst vil snakke lavmælt om næringsutvikling og forsvar en ny vår.

Les flere kommentarer av Tone Sofie Aglen her