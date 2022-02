REVERSERING: – Hvorfor er egentlig fylkene så viktige for Senterpartiet og Arbeiderpartiet, spør kronikkforfatteren.

Et politisk klekkeri for Senterpartiet?

Blir det færre fylkespartier, blir det færre heltidspolitikere, færre ansatte på fylkeskontorene til partiene, og færre å fordele vervene på. Dette er en svært viktig del av den underliggende debatten om fylkene og Viken.

KETIL LINDSETH, tidligere fylkespolitiker i Arbeiderpartiet

Etter at Solberg-regjeringen både reduserte antall fylker, og samtidig økte størrelsen på dem, har Senterpartiet hatt som en av sine viktigste valgkampsaker å reversere denne reformen.

Spesielt «storfylket» Viken har vært en yndet huggestabbe. Til og med da det kokte som verst med høye strømpriser, valgte partileder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum å bruke tilmålt tid på Dagsrevyen til å love penger til alle fylkespolitikere som ville reversere, heller enn å snakke om historisk høy strømpris.

Spørsmålet er, hvorfor er dette så viktig for Senterpartiet?

Jeg synes kaninen så smått ble dratt opp av hatten da min tidligere (gode) sjef Martin Kolberg uttalte følgende som begrunnelse for en oppløsning av Viken fylke: «Jeg er overbevist om at en splittelse av Viken er helt riktig for å opprettholde et sosialdemokratisk styre i vår region. Dette er mitt hovedargument».

For de som har kjent og hørt Martin Kolberg de siste 30 årene er ikke dette en oppsiktsvekkende uttalelse. Det er en grunn til at han sannsynligvis har vært den mest markante partisekretæren i Arbeiderpartiet siden Haakon Lie. Det som er interessant, er at vi, godt begravd ned i uttalelsen, kanskje finner noe av kjernen til både Arbeiderpartiets og Senterpartiets sterke engasjement for fylkeskommunen, før sammenslåingene fant sted.

Selv hadde jeg den ære å være folkevalgt fylkespolitiker i seks år på begynnelsen av 2000-tallet, i daværende Nord-Trøndelag fylkeskommune. Dette var i overgangen da Stoltenberg I-regjeringen overførte eierskapet til sykehusene fra fylkene til staten. Tilbake sto en ganske ribbet tjenesteprodusent med «kun» eierskapet til videregående skoler, veier, kultur og det som fikk navnet regional utvikling. Det siste området er knyttet til fylkeskommunen som planmyndighet, tilrettelegger og bidragsyter i næringspolitikken.

Årene i fylkespolitikken fant jeg både spennende og lærerikt. Jeg fikk jobbe med svært flinke folk, ikke minst i administrasjonen som ville oss politikere vel, og jeg fikk venner i alle deler av politikken. Selv har jeg i ettertid tenkt at det var ikke arbeidet med å prioritere ressurser mellom noen få områder som var det mest spennende og lærerike. Nei, det var å knytte kontakter, få forståelse for de politiske prosessene og diskusjonene i de sene nattetimer som var mest spennende for en ung broiler.

I fylkeskommunen er som regel både administrasjonen og det politiske spillet langt mer profesjonelt enn i kommunepolitikken. Hvorfor? En av grunnene til det tror jeg skyldes at både Senterpartiet og Arbeiderpartiet har prioritert fylkespolitikken. De har begge prioritert denne arenaen fordi den gir større muligheter til å kunne utvikle både politikere og organisasjonen. I fylkespolitikken var og er det mer ressurser enn i kommunepolitikken, fylkene kan ha flere heldagsmøter, flere heltidspolitikere og tid til å pleie både partiorganisasjonen og folkevalgtvervet; man kan reise, bygge nettverk og snakke med folk.

Hvorfor har dette vært spesielt viktig for Senterpartiet og Arbeiderpartiet? Dette er partier som både i uttale og gjennomføring vektlegger organisasjonsbygging. Man lærer ganske raskt i Arbeiderpartiet at det er organisasjonen som bestemmer, og derfor må den pleies om man skal komme noen vei i det politiske hierarkiet.

Hvordan er så organisasjonene oppbygget i Senterpartiet og i Arbeiderpartiet, hvordan er beslutningslinjene? Jo, de er bygget opp i og rundt fylkesorganiseringen, både nedenfra og opp, og ovenfra og ned. Fylkespartinivået i Senterpartiet og Arbeiderpartiet kunne vært fylkeskommunens eneggede tvilling.

I Arbeiderpartiet, som jeg kjenner best, er det slik at man stort sett har en struktur bestående av ulike lag i hver kommune som velger styret i et kommuneparti. Kommunepartiene velger sine representanter til fylkespartiets årsmøter, som igjen velger styre til fylkespartiene. Hva gjør så styret? Jo, de innstiller ofte til nominasjonskomiteer til Stortinget, og til fylkestinget. I tillegg er det veien til makt på nasjonalt nivå, hvor som regel leder og nestleder sitter i landsstyret til partiene osv. Strukturen er etter det jeg vet, helt lik i Senterpartiet.

Blir det færre fylkespartier, blir det færre heltidspolitikere, færre ansatte på fylkeskontorene til partiene, og færre å fordele vervene på. Det blir også en viktig arena mindre til å utvikle tillitsvalgte og politikere på. Er det spekulativt og konspiratorisk og si at dette er en svært viktig del av den underliggende debatten om fylkene og Viken?

Jeg mener ikke det. For Martin Kolbergs uttalelse viser at det er en svært tett kobling mellom partiorganisasjonens egenoppholdelsesdrift, og diskusjoner om både fylkes- og kommunestruktur. Når man snakker med for eksempel representanter fra Høyre om denne saken, så møtes man gjerne med argumentet om at kommune- og fylkeskartet må tegnes ut fra hvordan man oppnår et effektivt tjenestetilbud.

Mitt svar til Høyrefolket er da at de ikke har en organisasjonsstruktur og kultur som Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og derfor nok ikke helt ut forstår denne debatten godt nok, noe som er en forutsetning om man vil få til endringer, vel å merke.

Selv forstår jeg partienes egenagenda i denne saken, fordi jeg mener partiene er svært viktig i vår demokratiske kultur, og noen må også passe på deres interesser. Men jeg mener at debatten hadde fortjent mer oppmerksomhet, fordi det til slutt er et prioriteringsspørsmål om hvordan man skal bruke hundrevis av millioner kroner, og om det finnes en bedre alternativ anvendelse av disse både for sosialdemokrater og ikke-sosialdemokrater.

Også for Martin Kolberg vil det til slutt stå mellom mer til spesialundervisningen på videregående skoler kontra mer sosialdemokrati i Buskerud. Det bør man ta seg tid til å diskutere utenfor fylkespartienes arbeidsutvalg.

Kronikkforfatteren er partner i rådgivningsselskapet First House, og er tidligere statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet (Ap)