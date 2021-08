Leder

Nei til sluttdato for olje

Skal vi lykkes med det grønne skiftet, må vi sørge for at overgangen til nullutslippssamfunnet gjør oss i stand til å skape gode, klimavennlige løsninger.

Det er synd at så mye av klimadebatten handler om hvorvidt Norge skal sette en sluttdato for norsk oljeproduksjon. Debatten må gå både dypere og bredere enn dette. Det handler om økonomiske virkemidler. Om å sette en pris på utslipp som gjør at det lønner seg å velge de klimavennlige løsningene. Om skatter og avgifter, subsidier og statlige støtteordninger.

Og det handler om å sette ulike interesser opp mot hverandre. Mange av dem som ønsker å avvikle oljenæringen, er også opptatt av naturvern. Naturlig nok. Men det grønne skiftet innebærer at vi må benytte oss mer av andre energikilder, som vannkraft, vind og sol. Dette innebærer at naturvern ofte vil komme opp mot utbygging. Både økt bruk av vannkraft og vindkraft medfører store inngrep i naturen.

Alle partier unntatt Miljøpartiet De Grønne (MDG) sier nei til å sette en sluttdato. Det er bra. I spørsmålet om å slutte å lete etter nye oljefelt, er partiene mer delt. Her mener vi det må være ulike svar for ulike områder, både når det gjelder områdenes sårbarhet, og kostnader forbundet med mulige nye utbygginger.

Det blir feil å sette en sluttdato for norsk oljeproduksjon

Det grønne skiftet stiller store krav til det politiske Norge. Det blir mye symbolpolitikk fra begge sider av politikken - dessverre. Et eksempel på hvor galt det kan gå, er oljeskattepakken som stortingsflertallet vedtok i forbindelse med coronakrisepakkene. Oljelobbyen brukte coronaen for alt den var verdt.

Må bruke kunnskap og erfaring

De skulle aldri fått gjennomslag for så lukrative ordninger som de fikk. Mange av prosjektene som skulle få støtte gjennom oljepakken, ville uansett blitt bygget ut. Andre lå så langt frem i tid at de ville gjennomføres lenge etter pandemien. Det forteller mye om stemningen som rådet den gangen - om politikere som ønsket å vise handlekraft, og som ble fartsblinde når det gjaldt pengebruk.

Så lenge verden trenger olje og gass, vil det bli produsert olje og gass. Da er det om å gjøre at produksjonen er så ren og effektiv som mulig. Norge har gode forutsetninger for å produsere med lave utslipp. Samtidig må vi bruke de kunnskapene og den erfaringen som finnes i vår svært kompetente oljenæring til å utvikle nye energiløsninger, og å bidra med alt vi kan i det grønne skiftet .