SAMMENHENGSKRAFT: – For store forskjeller over for mange år utfordrer fellesskapene. Det skapes gjennom rettferdig fordeling av makt, men også av økonomiske ressurser, skriver LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Vi må verne om folkemakten

Ansvarlige, representative organisasjoner er en forutsetning for folkemakt, for en mer rettferdig fordeling av ressursene og for sunne og levedyktige demokratier. Det har historien vist oss gang på gang.

PEGGY HESSEN FØLSVIK, LO-leder

I dag, mandag 30. mai, åpner LOs 35. kongress. 315 delegater som representerer 980.000 medlemmer, møtes for å diskutere og stemme over ny politikk. Sammen utgjør de en viktig brikke i et levende demokrati. Det er imidlertid ikke slik over alt.

«Demokratiet har hatt et veldig dårlig år.» Slik lød en overskrift i tidsskriftet The Economist i fjor. Bakgrunnen var bladets egen demokratiindeks, som viste at demokratiet har dårlige levekår over store deler av verden.

Kun drøye åtte prosent av verdens befolkning lever i velfungerende demokratier. Det er mye som tyder på at ting ikke har blitt vesentlig bedre i år.

Det er bare å se til vårt naboland, Russland. Forventningene var høye til demokrati og folkestyre da Sovjetunionen falt og gamle sovjetstater skulle etablere nye systemer for valg og folkestyre.

Men de siste 15–20 åra har isteden autokratiet festet seg. Organisasjonsretten satt under press. Sivilsamfunnsorganisasjoner som samarbeidet med utenlandske partnere ble stemplet som «utenlandske agenter».

Undertrykkingen av og restriksjonene mot kritiske røster har forverret seg betydelig siden invasjonen av Ukraina, men utviklingen og presset på sivilsamfunnet startet lenge før. Det er ikke unikt.

Vi har sett over hele verden at ledere som blir fristet av autoritære tendenser gjerne starter med å undertrykke folkelige organisasjoner som kan utfordre dem. Sivilsamfunnet og de medlemsbaserte organisasjonene er under press over hele verden.

Parallelt øker gapet i ressurser mellom en steinrik elite og det store flertall av fattige. Det gjorde det også i Russland.

Russlands brutale angrepskrig i Ukraina er en fortsettelse av en langvarig konflikt innenlands og utenlands. I takt med en stadig mer autoritær utvikling i hjemlandet, har Putin forsøkt på å kvele demokratisk utvikling og vestvending blant annet i Ukraina og Georgia.

Når verken innblanding i demokratiske valg, cyberangrep eller krig i Donbass førte frem, tydde han til det mest brutale virkemiddelet.

Det stopper imidlertid ikke der. Russland har i flere år forsøkt å så splid i europeiske demokratier. Bevisst har Putin-regimet støttet opp under ytre høyre i en rekke land i Europa.

Formålet har vært å undergrave demokratiet i Europa. Det har skapt en bekymringsfull situasjon og vi har sett hvordan land som Ungarn og Polen har snudd i en mer autoritær retning de seneste årene.

Krigen er en smertelig påminnelse om hvor skjørt demokratiet er i møte med autoritære krefter og hvordan økt ulikhet og konsentrasjon av makt øker risikoen for konflikter.

Derfor blir det stadig viktigere å mobilisere mot ulikhet og antidemokratiske krefter og kreve at norsk utenrikspolitikk støtter opp om kampen for demokrati, menneskerettigheter og faglige rettigheter.

Det finnes lyspunkter og motkrefter. Fagbevegelsen har mange steder spilt rollen som megler og fredsbygger. Vi har sett hvordan fagbevegelsen banet veien for en fredelig løsning på den arabiske våren i Tunisia i 2015. Vi har sett hvordan fagbevegelsen har skapt en motkraft mot høyreekstremister i en rekke land.

Anstendig arbeid og sosial dialog er viktig for konfliktforebygging.

Dessverre ser vi likevel at faglige rettigheter ofte forvitrer i takt med dårligere vilkår for demokrati og folkestyre. Våre fagforeningsvenner i Hviterussland har fått merke det i stadig større grad. Nylig ble en rekke ledere i den frie og uavhengige hviterussiske fagbevegelsen fengslet på grunn av sin opposisjon mot krigen i Ukraina.

Fagbevegelsen mobiliserer verden over for å støtte opp både om dem og for å beholde den internasjonale fagbevegelsen demokratisk og fri for infiltrasjon fra autoritære ledere.

LO mener at et levedyktig demokrati er avhengig av bred deltagelse fra store, medlemsbaserte organisasjoner. Fagbevegelsen er en slik demokratibyggende kraft som sammen med andre frivillige organisasjoner er av stor betydning for demokratiet.

Fagbevegelsens mål er alltid å legge makten over samfunnsutviklingen i folkets hender. Til syvende og sist er et sterkt sivilsamfunn garantisten for folkemakt og rettferdig fordeling av ressursene.

Det tar lang tid å bygge levedyktige demokratier, men kun kort tid å rive dem ned. Et trygt samfunn skapes av mennesker i fellesskap, ikke av enkeltpersoner som klamrer seg fast til makt med vold og undertrykkelse.

For store forskjeller over for mange år utfordrer fellesskapene. Det skapes gjennom rettferdig fordeling av makt, men også av økonomiske ressurser.

I det arbeidet spiller fagbevegelsen en viktig rolle.