Politikkens råeste showmann truer norsk industri

Rødts Mímir Kristjánsson er rå på å lage nostalgi-show, men er helt fjern fra virkeligheten til meg og mine medlemmer.

RICHARD STOREVIK, leder Fellesforbundet avd.5

Rødt har verken kjøpt eller plukket opp Arbeiderpartiets klær. Kristjánsson har derimot sydd et glorete Ap-kostyme som skal skjule at Rødt ikke vil ta ansvar.

Det er gørr kjedelig når Ap-folk snakker om styringsdyktighet. Det er så mye lettere med masse action og sirkus. Det får de med Mímir. Eks-journalisten og kommunepolitikeren er Norges dyktigste på å lage politisk show.

Et av de mest vellykkede showene hans er Ap-nostalgi. Historien om Aps svik og Rødt som det nye Arbeiderpartiet. Hvem vet, kanskje har går Mímir med ambisjoner om å bli den nye Gerhardsen?

Jeg er definitivt ingen Ap-kanin selv. For noen år siden meldte jeg meg til og med ut i protest. Men nå har Ap snudd, og er til å kjenne igjen.

Vi i fagbevegelsen fikk gjennomslag for våre viktigste kampsaker på Arbeiderpartiets landsmøte i vår. Vår beste garanti for å få gjennomført politikken vår er et parti som faktisk vil ta regjeringsansvar.

Jeg har meldt meg inn i Ap igjen, men jeg vurderte aldri å melde meg inn i Rødt.

For er budskapene i Mímirs nostalgi-show troverdige? Er Rødt det nye Arbeiderpartiet?

Om Rødt ikke er noen studiesirkel-parti lenger, så er partiet iallfall hyperradikale i en del verdispørsmål. Partiet er fullt av sterke interesse- og aktivistgrupper som vil ta sine kamper og ha sine prioriteringer, som ofte er så radikale og innviklede at vanlige folk steiler.

Har du hørt om TERF-er for eksempel? «Føkk TERF-er» er banneret som henger godt synlig på Rødts partikontor i Prinsens gate i Trondheim. «TERF» er forkortelse for «transeksluderende radikal feminist».

Den aller viktigste saken for Rødt i Trondheim er altså at radikale feminister ikke ekskluderer transpersoner. Dette er også blant sakene som engasjerer Rød Ungdoms leder mest, og partiet knaker i sammenføyningene når saken diskuteres mellom Rødt-medlemmer i media. Sånn går nu dagan.

For Arbeiderpartiet vil LO og fagbevegelsens saker være viktigst. I Ap har LO-lederen plass i sentralstyret, og det er etablert tette samarbeidsrutiner.

Kristjánsson kan si hva som helst fordi han ikke trenger å stå til ansvar for politikken. På arbeidsliv er Rødt gode, men på industripolitikk er de helt fjerne. Politikken til Rødt er svært nasjonalistisk. Den forholder seg ikke til at industrien vår er helt avhengig av resten av verden.

Også er det uklart hvem som skal gjennomføre den aktive industripolitikken. Ta det første punktet i arbeidsprogrammet om industripolitikk som eksempel: «Opprette et eget industridepartement med ansvar for arbeidet med å gjenreise Norge som en mangfoldig industrinasjon.»

At Rødt går til valg på å opprette et industridepartement fremstår jo helt latterlig når Rødt går til valg på ikke å gjennomføre sin egen politikk i regjering.

Mine medlemmer trenger et parti som i praksis vil ta makta og gjennomføre politikken.

Og som ikke bare vil lage show på utsiden og rope på Gerhardsen.