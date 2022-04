HVA VIL VI OFRE? – Det Volodymyr Zelenskyj erklærte seg villig til å dø for er ikke bare Ukrainas frihet, men i forlengningen av dette, den verdensordning som selv Sveriges og Norges frihet til syvende og sist støtter seg på, skriver Göran Rosenberg.

Debatt

Hva er det verdt å dø for?

Med krigen i Ukraina stilles det et spørsmål som vi kanskje trodde at vi ikke trengte å stille oss lenger – i hvert fall ikke her: Finnes det noe det er verdt å dø for?

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

GÖRAN ROSENBERG, forfatter

Det er naturligvis et spørsmål ingen av oss kjenner svaret på før det trenger seg på. Mennesker som er villige til å risikere livet for noe eller noen, har som oftest ikke planlagt å gjøre det og vil nok helst slippe. De har bare havnet i en situasjon der spørsmålet har trengt seg på. Det kan være i det små – å risikere livet for et annet menneske, eller det kan være i det store – å risikere livet for friheten.

Da Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, erklærte at han ikke trengte hjelp til å flykte, men heller ville ha ammunisjon til å forsvare seg med, erklærte han i praksis at han var villig til å dø for friheten.

Etter dette har det med skremmende tydelighet blitt klart at det Zelenskyj viste seg villig til å dø for, ikke bare er Ukrainas frihet, men i forlengningen av dette, den verdensordning som selv Sveriges og Norges frihet til syvende og sist støtter seg på.

En verden der Putin tillates å seire, er en verden der krigsforbrytelser tillates å etablere seg som et virkningsfullt maktmiddel. Og kjernevåpen tillates å etablere seg som et virkningsfullt utpresningsmiddel. Og makt tillates å etablere seg som rett.

Altså en annen verden enn den vi har trodd vi har levd i siden Den andre verdenskrig og som har vært basert på en orden med internasjonale lover og konvensjoner som var ment å forhindre den type lovløs vold som Vladimir Putin er villig til å bygge makten sin på.

Så spørsmålet har unektelig trengt seg på: Hvor mye er vi villige til å ofre for å forsvare friheten?

Sist dette spørsmålet trengte seg på med samme styrke i Europa, het trusselen Hitler, og i det lengste fantes det dem som mente at det var tryggest, eller i hvert fall mest bekvemt, å gi Hitler hva Hitler ville ha. Helt til han hadde fått nok til å igangsette krigen som skulle ødelegge Europa og ta livet av oppimot 80 millioner mennesker.

For å stanse Hitler trengtes det mennesker som var villige til å dø for å gjøre det. Også mennesker som var pasifister av overbevisning, var til slutt villige til å gjøre det. Den tyske presten og teologen Dietrich Bonhoeffer, som ble henrettet av Hitler våren 1945, hadde tidligere erklært at når en fred kveler sannheten og rettferdigheten, må freden brytes og strid proklameres.

Den eventuelle fred som ville blitt følgen av en seier for Putin, ville naturligvis vært basert på den groveste løgn og urett, og de som i dag argumenterer for at en slik fred er bedre enn fortsatt krig, argumenterer i prinsippet på samme måte som de som i det lengste argumenterte for Hitler – til en pris av den ene løgnen og uretten etter den andre. Og med tid og stunder til en pris av atskillig mer enn som så.

I debatten om svensk NATO-medlemskap som nå er vekket til live, lever fortsatt forestillingen om at Sverige kan og bør holde seg utenfor en allianse der vi risikerer å bli trukket inn i forsvaret av andre lands frihet – som om andre lands frihet ikke hadde noe med vår egen frihet å gjøre. Eller at den friheten som NATO er til for for å forsvare, har sine mangler og derfor ikke er verdt å gå i krig for.

Eller enda verre, at NATO og Russland er omtrent like store kjeltringer og gjensidig involvert i en «global gjengkrig», slik et debattant uttrykte det, og som vi derfor gjør best i å holde oss utenfor.

Kanskje kommer disse innslagene i den svenske debatten av at vi i mer enn to hundre år ikke har trengt å gå i krigen for å forsvare vår frihet, og at spørsmålet om hva vi er villige til å ofre for å gjøre det, ikke har trengt seg på i så lang tid.

Men nå trenger den seg ubønnhørlig på – også her.

Jeg vet like lite som andre hvordan en verdensordning som er bygget på internasjonal lov og rett, i lengden kan forsvare seg mot en fiende som med trusler om å bruke kjernevåpen er beredt til å begå de groveste krigsforbrytelser og spre de groveste løgner for å bryte den ned. Men jeg tror det er bra at vi på nytt får en grunn til å stille oss selv spørsmålet: Hva er det verdt å dø for?

Om ikke for annet enn for på nytt å sette pris på den friheten vi så lenge har tatt for gitt.

Oversatt fra svensk av Bård Kranstad