FRYKT FOR PRIVATE? – Skulle vi lagt venstresidens logikk til grunn skulle vi også hatt statlige klesbutikker, dagligvarebutikker og skobutikker, skriver Frps Bård Hoksrud.

Vi må styrke helsetjenestene med private aktører

Et stort flertall av befolkningen er enige med oss – private aktører bidrar til å få helsekøene ned.

BÅRD HOKSRUD, stortingsrepresentant (Frp)

I en tid hvor vi mangler helsepersonell og sykepleiere, fastlegeordningen er hardt presset og sykehuskøene øker, har venstresiden gått til ideologisk kamp mot private aktører. Det til tross for at hele 74 prosent mener at de som bruker private helsetjenester avlaster det offentlige. Hele 65 prosent ser på det som positivt at private sykehus bistår det offentlige helsevesenet og nesten 60 prosent sier at de foretrekker å bli behandlet på et privat sykehus hvis de kan slippe å stå i kø.

I dag slipper Kantar sitt årlige helsepolitiske barometer. Tallenes tale er klare: Folk flest er enige med Frps helsepolitikk. Her er noen interessante tall fra undersøkelsen:

Halvparten mener det er ok at private tjene penger på å utføre helsetjenester for det offentlige

Et stort flertall mener helt riktig at private aktører kan avlaste det offentlige helsevesenet

Nesten en av tre vil hente penger fra klima- eller innvandringsbudsjettet for å gi bedre kreftbehandling

Ved behov for hjemmehjelp ønsker 74 prosent å velge hvem som kommer og når hjelpen skal komme

Vi har lenge stått skulder til skulder med private aktører, ikke bare fordi vi mener at markedskreftene bidrar til mer innovasjon, bedre konkurranse og et billigere tilbud, men fordi vi ikke synes det er galt å tjene penger på å levere et godt produkt.

Skulle vi lagt venstresidens logikk til grunn skulle vi også hatt statlige klesbutikker, dagligvarebutikker og skobutikker. Det er ikke mange tiårene siden vi oppløste telemonopolet, dit tror jeg ingen vil tilbake.

Likevel har altså venstresiden bestemt seg for å rette pekefingrene mot nettopp private helseaktører. Helseministeren har sågar kalt dem «lettbeinte kommersielle aktører», og det var i en sammenheng hvor de private aktørene fortalte om hvordan de har hjulpet det offentlige helsevesenet gjennom pandemien.

Det er svært arrogant, spesielt i en tid hvor helseministeren har bruk for alle goder krefter – også de private.

Undersøkelsen viser også at mange ønsker å omdisponere midler fra kostnader knyttet til innvandring og integrering og fra klima og miljø. Det viser meg to ting.

Det første er at vi kan hjelpe langt flere, langt billigere i nærområdene til krig og konflikt, spesielt med tanke på hvor dyrt det er å integrere visse befolkningsgrupper.

Det andre er at vi må slutte med symbolske klimatiltak som ikke bare er rådyre, men som heller ikke har effekt. Et godt eksempel er elektrifiseringen av sokkelen. Det vil koste skattebetalerne rundt 50 milliarder kroner. Tenk hvor mye helsepersonell vi kunne fått for den prisen.

Vi har behov for å tenke nytt når det kommer til helsetjenestene våre. Endringene burde vi forankre i fire enkle prinsipper:

1. Private aktører er et positivt tilskudd til helsetjenestene våre, men for å unngå sosiale forskjeller skal staten ta regningen, uansett om du velger privat eller offentlig.

2. Vi trenger mer helsepersonell. Det vil si vi trenger å utdanne flere leger og sykepleiere, vi må øke lønningene ut over prisvekst og vi må tilrettelegge for at leger fra eksempelvis Danmark kan jobbe i Norge.

3. Vi må bruke andre aktører der det er mulig. Mer bruk av e-konsultasjoner og flytte arbeidsoppgaver fra hardt pressede fastleger over til eksempelvis apotekene.

4. Vi må stanse sløsingen. Norge kaster bort milliardbeløp på symboltiltak, disse midlene må vi omdisponere og bruke bedre. Det mangler ikke penger, men prioriteringer.

Et stort flertall av befolkningen er enige med oss – private aktører bidrar til å få helsekøene ned. Det betyr noe når du og jeg står i helsekø. Det viktigste må ikke være hvem som hjelper oss, men at vi får god og rask hjelp når vi trenger det.

Jeg håper at disse tallene kan bidra til en holdningsendring blant partiene på venstresiden, slik at vi kan enes om en vei videre, der alle kan få benytte private helsetjenester – uavhengig av størrelsen på lommeboken.